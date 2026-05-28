उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन: 33,000+ सौर परियोजनाएं और डिजिटल डेय्री मॉडल की शुरुआत

उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 33,000 से अधिक सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू हैं और गांवों के लिए डिजिटल डेयरी मॉडल लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को कहा कि मिशन के तहत खोदे गए गड्ढों और सड़कों को तुरंत भरा जाए। 97 हजार गांवों में स्वच्छ जलापूर्ति के लिए महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 33,000 से अधिक परियोजनाएं सौर ऊर्जा से संचालित हो रही हैं। योगी सरकार ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मिशन के तहत खोदी गई सड़कों और गड्ढों को तत्काल भरा जाए। प्रदेश के 97 हजार से अधिक गांव ों में स्वच्छ जलापूर्ति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 63,700 जल गुणवत्ता नमूनों का परीक्षण पूरा किया जा चुका है। फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) अभियान को महिला सशक्तीकरण और स्वावलंबन का बड़ा जरिया बनाया गया है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत और राजस्व गांव में 5-5 महिलाओं के समूह को फील्ड टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई गई है। ये महिलाएं पेयजल स्रोतों और घरेलू नलों के जल नमूनों की नियमित जांच कर रही हैं। पानी की शुद्धता जांच के लिए अलग से प्रयास किए जाने की बजाय, इन महिलाओं को प्रति जांच 20 रुपए की दर से भुगतान मिल रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत मिल रहा है। विशेष तकनीकी प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं को जल नमूनों का संग्रहण, जांच और रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाया गया है। मोबाइल ऐप और रजिस्टर का उपयोग कर रिपोर्ट दर्ज करना शामिल है। यह कार्यक्रम न केवल ग्रामीण जलापूर्ति सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.

उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 33,000 से अधिक परियोजनाएं सौर ऊर्जा से संचालित हो रही हैं। योगी सरकार ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मिशन के तहत खोदी गई सड़कों और गड्ढों को तत्काल भरा जाए। प्रदेश के 97 हजार से अधिक गांवों में स्वच्छ जलापूर्ति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 63,700 जल गुणवत्ता नमूनों का परीक्षण पूरा किया जा चुका है। फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) अभियान को महिला सशक्तीकरण और स्वावलंबन का बड़ा जरिया बनाया गया है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत और राजस्व गांव में 5-5 महिलाओं के समूह को फील्ड टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई गई है। ये महिलाएं पेयजल स्रोतों और घरेलू नलों के जल नमूनों की नियमित जांच कर रही हैं। पानी की शुद्धता जांच के लिए अलग से प्रयास किए जाने की बजाय, इन महिलाओं को प्रति जांच 20 रुपए की दर से भुगतान मिल रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत मिल रहा है। विशेष तकनीकी प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं को जल नमूनों का संग्रहण, जांच और रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाया गया है। मोबाइल ऐप और रजिस्टर का उपयोग कर रिपोर्ट दर्ज करना शामिल है। यह कार्यक्रम न केवल ग्रामीण जलापूर्ति सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है





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