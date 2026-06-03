उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हिंसक घटनाएं, सियालदह एक्सप्रेस की बोगी पर चढ़ा युवक

उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई हैं। अयोध्या में सियालदह एक्सप्रेस की बोगी पर चढ़ा युवक, हाईंटेंशन तारों के बीच 20 मिनट किया ड्रामा।

अयोध्या में सियालदह एक्सप्रेस की बोगी पर चढ़ा युवक , हाईंटेंशन तार ों के बीच 20 मिनट किया ड्रामा । अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर एक युवक सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी के ऊपर चढ़ गया। युवक को बचाने के लिए कुछ ट्रेन के ऊपर चढ़े। जीआरपी और आरपीएफ की मदद से युवक को नीचे उतारा गया। इस दौरान ट्रेन करीब 20 मिनट तक खड़ी रही। जानकारी के अनुसार, रामघाट थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक ट्रेन से ही 7 बजकर 15 मिनट पर अयोध्या आया था। इसके बाद वह गाड़ी से उतरकर बोगी के ऊपर चढ़ गया। हाईटेंशन तारों के बीच वह बोगी पर दौड़ता रहा। जीआरोपी ने लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा। सीतापुर पूर्व सांसद राजेश वर्मा की हत्या की साजिश नाकाम: कस्टडी से भागा आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, सीओ बोले- सांसद की हत्या करने पहुंचा था सीतापुर में पूर्व भाजपा सांसद और वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की हत्या की कथित साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जो पुरानी जमीनी रंजिश में हथियार लेकर पूर्व सांसद के आवास के बाहर पहुंचा था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। सीओ लहरपुर अभिषेक कुमार ने बताया- आरोपी शादाब को 2 जून की शाम पूर्व सांसद राजेश वर्मा के घर के बाहर लोडेड तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया था। पर वह पुलिस को चकमा देकर कस्टडी से फरार हो गया था। मंगलवार देर रात पुलिस ने उसे मुठभेड़ में उसे दबोच लिया। प्रयागराज में बालू व्यवसायी की पत्थर से सिर कूचकर हत्या, गांव से 100 मीटर दूर मिली लाश प्रयागराज में गांव से करीब 100 मीटर दूर सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान भीटा गांव के रहने वाले राजेश प्रजापति (32) के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी उस समय हुई, जब सुबह करीब 5 बजे कुछ ग्रामीण टहलने निकले थे और उन्होंने सड़क किनारे शव देखा। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और घूरपुर थाना पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना घूरपुर थाना क्षेत्र के भीटा गांव में बुधवार सुबह हुई। कानपुर में वीआईपी रोड पर लग्जरी कार ने बाइक सवार को उड़ाया, युवक के हाथ, पैर और पसलियां टूटीं। कानपुर में वीआईपी रोड पर मंगलवार देर रात 'भारत सरकार' लिखी लग्जरी इनोवा कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार सवार मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची ग्वालटोली पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार ग्रीनपार्क की ओर से आ रही थी और परमट पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के सभी एयरबैग खुल गए और बाइक सवार उछलकर कार के शीशे पर जा गिरा। डॉक्टरों के अनुसार उसके हाथ, पैर और पसलियों में फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। लखनऊ में एक बार फिर 42°C तक पहुंचेगा तापमान, झांसी में निकली तेज धूप, तापमान 33 डिग्री, आजमगढ़ में नौतपा के बाद बढ़ी गर्मी, तापमान 39 डिग्री, वाराणसी में तापमान 40°C, उमसभरी गर्मी से पर्यटक परेशान, इस बार पूरे नौतपा MP में बारिश, ओले भी गिरे, रांची, खूंटी सहित छह जिलों में आज बारिश की संभावना.

अयोध्या में सियालदह एक्सप्रेस की बोगी पर चढ़ा युवक, हाईंटेंशन तारों के बीच 20 मिनट किया ड्रामा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर एक युवक सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी के ऊपर चढ़ गया। युवक को बचाने के लिए कुछ ट्रेन के ऊपर चढ़े। जीआरपी और आरपीएफ की मदद से युवक को नीचे उतारा गया। इस दौरान ट्रेन करीब 20 मिनट तक खड़ी रही। जानकारी के अनुसार, रामघाट थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक ट्रेन से ही 7 बजकर 15 मिनट पर अयोध्या आया था। इसके बाद वह गाड़ी से उतरकर बोगी के ऊपर चढ़ गया। हाईटेंशन तारों के बीच वह बोगी पर दौड़ता रहा। जीआरोपी ने लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा। सीतापुर पूर्व सांसद राजेश वर्मा की हत्या की साजिश नाकाम: कस्टडी से भागा आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, सीओ बोले- सांसद की हत्या करने पहुंचा था सीतापुर में पूर्व भाजपा सांसद और वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की हत्या की कथित साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जो पुरानी जमीनी रंजिश में हथियार लेकर पूर्व सांसद के आवास के बाहर पहुंचा था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। सीओ लहरपुर अभिषेक कुमार ने बताया- आरोपी शादाब को 2 जून की शाम पूर्व सांसद राजेश वर्मा के घर के बाहर लोडेड तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया था। पर वह पुलिस को चकमा देकर कस्टडी से फरार हो गया था। मंगलवार देर रात पुलिस ने उसे मुठभेड़ में उसे दबोच लिया। प्रयागराज में बालू व्यवसायी की पत्थर से सिर कूचकर हत्या, गांव से 100 मीटर दूर मिली लाश प्रयागराज में गांव से करीब 100 मीटर दूर सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। मृतक की पहचान भीटा गांव के रहने वाले राजेश प्रजापति (32) के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी उस समय हुई, जब सुबह करीब 5 बजे कुछ ग्रामीण टहलने निकले थे और उन्होंने सड़क किनारे शव देखा। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और घूरपुर थाना पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना घूरपुर थाना क्षेत्र के भीटा गांव में बुधवार सुबह हुई। कानपुर में वीआईपी रोड पर लग्जरी कार ने बाइक सवार को उड़ाया, युवक के हाथ, पैर और पसलियां टूटीं। कानपुर में वीआईपी रोड पर मंगलवार देर रात 'भारत सरकार' लिखी लग्जरी इनोवा कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार सवार मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची ग्वालटोली पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार ग्रीनपार्क की ओर से आ रही थी और परमट पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के सभी एयरबैग खुल गए और बाइक सवार उछलकर कार के शीशे पर जा गिरा। डॉक्टरों के अनुसार उसके हाथ, पैर और पसलियों में फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। लखनऊ में एक बार फिर 42°C तक पहुंचेगा तापमान, झांसी में निकली तेज धूप, तापमान 33 डिग्री, आजमगढ़ में नौतपा के बाद बढ़ी गर्मी, तापमान 39 डिग्री, वाराणसी में तापमान 40°C, उमसभरी गर्मी से पर्यटक परेशान, इस बार पूरे नौतपा MP में बारिश, ओले भी गिरे, रांची, खूंटी सहित छह जिलों में आज बारिश की संभावना





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उत्तर प्रदेश सियालदह एक्सप्रेस अयोध्या हाईंटेंशन तार युवक ड्रामा

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