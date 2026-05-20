उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट और राजनीतिक घमासान

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट के बीच कांग्रेस द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन की कोशिशों ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है और कांग्रेस अब सफाई देने की मुद्रा में है।

उत्तर प्रदेश की जटिल और बहुआयामी राजनीति में एक बार फिर से गठबंधन के समीकरणों को लेकर हलचल तेज हो गई है। हाल के दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाने की कोशिशें की गई हैं, जिसने राज्य के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है। इस पूरी कवायद के केंद्र में सांसद पीएल पुनिया, एससी-एसटी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और सांसद तनुज पुनिया जैसे दिग्गज नेता रहे हैं। इन नेताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करने का प्रयास किया, जिसका मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक साझा रणनीति तैयार करना और विपक्षी वोटों के बिखराव को रोकना था। हालांकि, इस प्रयास को मायावती के खेमे ने सकारात्मक रूप से नहीं लिया और कांग्रेस नेताओं को उनके आवास से वापस भेज दिया गया। इस घटना ने न केवल दोनों दलों के बीच की वैचारिक और रणनीतिक दूरी को उजागर किया है, बल्कि कांग्रेस को अब अपनी स्थिति स्पष्ट करने और बचाव की मुद्रा में आने के लिए मजबूर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यदि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है, तो भाजपा के मुकाबले एक बहुत मजबूत मोर्चा खड़ा किया जा सकता है, लेकिन बसपा की अपनी अलग रणनीतियां हैं जो उन्हें फिलहाल अकेले लड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश एक ऐसी चुनौती बना हुआ है जहां उसे अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए क्षेत्रीय दलों के सहयोग की सख्त आवश्यकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी स्पष्ट नीति साझा की है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी, जिससे गठबंधन की तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। इसके बावजूद, कांग्रेस ने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं और लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। बसपा के वरिष्ठ नेताओं का यह तर्क है कि कांग्रेस का यह कदम पूरी तरह से सुनियोजित था ताकि मायावती पर गठबंधन के लिए दबाव बनाया जा सके और जनता के बीच यह संदेश जाए कि कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए प्रयासरत है। गौरतलब है कि मायावती के दिल्ली प्रवास के दौरान भी प्रियंका गांधी के साथ उनकी मुलाकात की खबरें उड़ी थीं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बसपा को साथ लाने के लिए काफी मशक्कत की थी, लेकिन मायावती ने अपने स्वाभिमान और पार्टी की पहचान को सर्वोपरि रखते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अब जब कांग्रेस के नेता इस मुलाकात की कोशिश के बाद सफाई दे रहे हैं, तो यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पार्टी के भीतर भी इस रणनीति को लेकर गहरे मतभेद हो सकते हैं या फिर यह केवल एक राजनीतिक प्रयोग था जिसका परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। मायावती जानती हैं कि किसी भी गठबंधन में शामिल होने से उनके कोर वोटर यानी दलित समाज के बीच उनकी स्वतंत्र पहचान कमजोर हो सकती है, जिसे वह किसी भी कीमत पर जोखिम में नहीं डालना चाहतीं। आने वाले समय में बसपा की गतिविधियां और भी महत्वपूर्ण होने वाली हैं क्योंकि 24 मई को राज्य स्तरीय एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है, जहां मायावती कांग्रेस के हालिया कदमों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे सकती हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य न केवल संगठन को मजबूत करना है बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर सूक्ष्म रणनीति तैयार करना और कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश देना भी है। इसी बीच बसपा के संगठन में आंतरिक बदलाव भी शुरू हो गए हैं। बुंदेलखंड के प्रभारी रहे लालाराम अहिरवार को अब कानपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनसे बुंदेलखंड के कुछ जिलों का प्रभार वापस ले लिया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में संगठन में कई अन्य अहम बदलाव किए जा सकते हैं ताकि पार्टी की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। यह पूरा घटनाक्रम यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई अब और भी दिलचस्प होने वाली है, जहां एक तरफ कांग्रेस गठबंधन के जरिए अपनी प्रासंगिकता बढ़ाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ बसपा अपनी स्वतंत्र पहचान और जनाधार को सुरक्षित रखते हुए सत्ता की राह तलाश रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये दोनों दल किसी बिंदु पर सहमत नहीं होते हैं, तो इसका सीधा लाभ वर्तमान सत्ताधारी दल को मिल सकता है क्योंकि विपक्षी वोटों का विभाजन भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा.

उत्तर प्रदेश की जटिल और बहुआयामी राजनीति में एक बार फिर से गठबंधन के समीकरणों को लेकर हलचल तेज हो गई है। हाल के दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाने की कोशिशें की गई हैं, जिसने राज्य के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है। इस पूरी कवायद के केंद्र में सांसद पीएल पुनिया, एससी-एसटी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और सांसद तनुज पुनिया जैसे दिग्गज नेता रहे हैं। इन नेताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करने का प्रयास किया, जिसका मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक साझा रणनीति तैयार करना और विपक्षी वोटों के बिखराव को रोकना था। हालांकि, इस प्रयास को मायावती के खेमे ने सकारात्मक रूप से नहीं लिया और कांग्रेस नेताओं को उनके आवास से वापस भेज दिया गया। इस घटना ने न केवल दोनों दलों के बीच की वैचारिक और रणनीतिक दूरी को उजागर किया है, बल्कि कांग्रेस को अब अपनी स्थिति स्पष्ट करने और बचाव की मुद्रा में आने के लिए मजबूर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यदि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है, तो भाजपा के मुकाबले एक बहुत मजबूत मोर्चा खड़ा किया जा सकता है, लेकिन बसपा की अपनी अलग रणनीतियां हैं जो उन्हें फिलहाल अकेले लड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश एक ऐसी चुनौती बना हुआ है जहां उसे अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए क्षेत्रीय दलों के सहयोग की सख्त आवश्यकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी स्पष्ट नीति साझा की है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी, जिससे गठबंधन की तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। इसके बावजूद, कांग्रेस ने अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं और लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। बसपा के वरिष्ठ नेताओं का यह तर्क है कि कांग्रेस का यह कदम पूरी तरह से सुनियोजित था ताकि मायावती पर गठबंधन के लिए दबाव बनाया जा सके और जनता के बीच यह संदेश जाए कि कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए प्रयासरत है। गौरतलब है कि मायावती के दिल्ली प्रवास के दौरान भी प्रियंका गांधी के साथ उनकी मुलाकात की खबरें उड़ी थीं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बसपा को साथ लाने के लिए काफी मशक्कत की थी, लेकिन मायावती ने अपने स्वाभिमान और पार्टी की पहचान को सर्वोपरि रखते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अब जब कांग्रेस के नेता इस मुलाकात की कोशिश के बाद सफाई दे रहे हैं, तो यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पार्टी के भीतर भी इस रणनीति को लेकर गहरे मतभेद हो सकते हैं या फिर यह केवल एक राजनीतिक प्रयोग था जिसका परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। मायावती जानती हैं कि किसी भी गठबंधन में शामिल होने से उनके कोर वोटर यानी दलित समाज के बीच उनकी स्वतंत्र पहचान कमजोर हो सकती है, जिसे वह किसी भी कीमत पर जोखिम में नहीं डालना चाहतीं। आने वाले समय में बसपा की गतिविधियां और भी महत्वपूर्ण होने वाली हैं क्योंकि 24 मई को राज्य स्तरीय एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है, जहां मायावती कांग्रेस के हालिया कदमों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे सकती हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य न केवल संगठन को मजबूत करना है बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर सूक्ष्म रणनीति तैयार करना और कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश देना भी है। इसी बीच बसपा के संगठन में आंतरिक बदलाव भी शुरू हो गए हैं। बुंदेलखंड के प्रभारी रहे लालाराम अहिरवार को अब कानपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनसे बुंदेलखंड के कुछ जिलों का प्रभार वापस ले लिया गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में संगठन में कई अन्य अहम बदलाव किए जा सकते हैं ताकि पार्टी की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। यह पूरा घटनाक्रम यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई अब और भी दिलचस्प होने वाली है, जहां एक तरफ कांग्रेस गठबंधन के जरिए अपनी प्रासंगिकता बढ़ाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ बसपा अपनी स्वतंत्र पहचान और जनाधार को सुरक्षित रखते हुए सत्ता की राह तलाश रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये दोनों दल किसी बिंदु पर सहमत नहीं होते हैं, तो इसका सीधा लाभ वर्तमान सत्ताधारी दल को मिल सकता है क्योंकि विपक्षी वोटों का विभाजन भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा





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