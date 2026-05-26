उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार 5 जून को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा प्रदान किए जाएंगे

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की ओर से प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अकादमी सम्मान इस बार पांच जून को दिया जाएगा। कला की विभिन्न विधाओं के साधकों को ये सम्मान जनभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रदान करेंगी। इस बार पिछले चार वर्षों के अकादमी सम्मान एक साथ दिए जाएंगे। गत 16 मार्च को अकादमी ने वर्ष 2021, 2022, 2023 और 2024 के पुरस्कारों की घोषणा की थी। इसमें प्रदेश के 52 कलाकारों का चयन किया गया था। 44 कलाकारों को अकादमी पुरस्कार एवं आठ कलाकारों को सफदर हाशमी एवं बीएम शाह पुरस्कार दिए जाएंगे। अकादमी के निदेशक डा. शोभित कुमार नाहर ने बताया कि समारोह में प्रत्येक चयनित कलाकार अपने साथ एक व्यक्ति को ला सकता है। अकादमी सम्मान के लिए चयनित कलाकारों को 10 हजार रुपये पुरस्कार राशि दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार 5 जून को जनभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की ओर से प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अकादमी सम्मान इस बार पांच जून को दिया जाएगा। कला की विभिन्न विधाओं के साधकों को ये सम्मान जनभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रदान करेंगी। इस बार पिछले चार वर्षों के अकादमी सम्मान एक साथ दिए जाएंगे। गत 16 मार्च को अकादमी ने वर्ष 2021, 2022, 2023 और 2024 के पुरस्कारों की घोषणा की थी। इसमें प्रदेश के 52 कलाकारों का चयन किया गया था। 44 कलाकारों को अकादमी पुरस्कार एवं आठ कलाकारों को सफदर हाशमी एवं बीएम शाह पुरस्कार दिए जाएंगे। अकादमी के निदेशक डा.

शोभित कुमार नाहर ने बताया कि समारोह में प्रत्येक चयनित कलाकार अपने साथ एक व्यक्ति को ला सकता है। अकादमी सम्मान के लिए चयनित कलाकारों को 10 हजार रुपये पुरस्कार राशि दी जाएगी





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