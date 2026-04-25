उत्तर प्रदेश: मऊ में भीषण सड़क दुर्घटना, पांच की मौत

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में रांची से गोरखपुर लौट रहे एक परिवार की कार की ट्रेलर से टक्कर हुई, जिसमें पति, पत्नी, बेटा और दो चालकों की मौके पर ही मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में शनिवार देर रात एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना हुई, जिसने एक परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। दोहरीघाट थाना क्षेत्र में वाराणसी- गोरखपुर फोरलेन पर यह भीषण हादसा हुआ। एक परिवार , जो अपनी बेटी की शादी कराकर रांची से गोरखपुर लौट रहा था, दुर्भाग्यवश इस दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दर्दनाक घटना में पति, पत्नी, उनका इकलौता बेटा और दो चालक, कुल पांच लोगों की मौके पर ही जान चली गई। दुर्घटना की तीव्रता ऐसी थी कि स्कॉर्पियो वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गया। जानकारी के अनुसार, रात लगभग 3:00 बजे एक स्कॉर्पियो तेज गति से वाराणसी से गोरखपुर की ओर जा रही थी। अचानक, ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और वाहन पहले डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर के बाद, स्कॉर्पियो उछलकर दूसरी लेन में चली गई। दुर्भाग्यवश, उसी समय सामने से एक ट्रेलर आ रहा था, जिसके साथ उसकी सीधी टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी पांच लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों में विनय श्रीवास्तव (53), उनकी पत्नी अर्चना श्रीवास्तव (48), और उनका बेटा कृतार्थ श्रीवास्तव (27), जो गोरखपुर के निवासी थे, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चालक पुरुषोत्तम कुमार (28) और रविंद्र यादव (20), जो बिहार के गया जिले के रहने वाले थे, भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। इस दुखद घटना में एक पालतू कुत्ते की भी मौत हो गई, जो परिवार के साथ यात्रा कर रहा था। परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए रांची गया था, और 20 अप्रैल को शादी का समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। शादी के बाद, परिवार गोरखपुर वापस लौट रहा था। अन्य रिश्तेदार पहले ही वापस आ चुके थे। वे एक किराए की स्कॉर्पियो में यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। स्कॉर्पियो वाहन इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था कि शवों को निकालने के लिए गैस कटर और ट्रैक्टर जैसे भारी उपकरणों की मदद लेनी पड़ी। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। ट्रेलर चालक, जो दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया था, की तलाश जारी है। इस हृदयविदारक हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से उनके गांव और रिश्तेदारों में गहरा दुख व्याप्त है। शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने मृतकों के परिवार ों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। यह घटना सड़क सुरक्षा के महत्व और तेज गति से वाहन चलाने के खतरों को एक बार फिर से उजागर करती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सड़कों पर सुरक्षा उपायों को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है.
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में शनिवार देर रात एक हृदयविदारक सड़क दुर्घटना हुई, जिसने एक परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। दोहरीघाट थाना क्षेत्र में वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर यह भीषण हादसा हुआ। एक परिवार, जो अपनी बेटी की शादी कराकर रांची से गोरखपुर लौट रहा था, दुर्भाग्यवश इस दुर्घटना का शिकार हो गया। इस दर्दनाक घटना में पति, पत्नी, उनका इकलौता बेटा और दो चालक, कुल पांच लोगों की मौके पर ही जान चली गई। दुर्घटना की तीव्रता ऐसी थी कि स्कॉर्पियो वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गया। जानकारी के अनुसार, रात लगभग 3:00 बजे एक स्कॉर्पियो तेज गति से वाराणसी से गोरखपुर की ओर जा रही थी। अचानक, ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और वाहन पहले डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर के बाद, स्कॉर्पियो उछलकर दूसरी लेन में चली गई। दुर्भाग्यवश, उसी समय सामने से एक ट्रेलर आ रहा था, जिसके साथ उसकी सीधी टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी पांच लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों में विनय श्रीवास्तव (53), उनकी पत्नी अर्चना श्रीवास्तव (48), और उनका बेटा कृतार्थ श्रीवास्तव (27), जो गोरखपुर के निवासी थे, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चालक पुरुषोत्तम कुमार (28) और रविंद्र यादव (20), जो बिहार के गया जिले के रहने वाले थे, भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। इस दुखद घटना में एक पालतू कुत्ते की भी मौत हो गई, जो परिवार के साथ यात्रा कर रहा था। परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए रांची गया था, और 20 अप्रैल को शादी का समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। शादी के बाद, परिवार गोरखपुर वापस लौट रहा था। अन्य रिश्तेदार पहले ही वापस आ चुके थे। वे एक किराए की स्कॉर्पियो में यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। स्कॉर्पियो वाहन इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था कि शवों को निकालने के लिए गैस कटर और ट्रैक्टर जैसे भारी उपकरणों की मदद लेनी पड़ी। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। ट्रेलर चालक, जो दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया था, की तलाश जारी है। इस हृदयविदारक हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से उनके गांव और रिश्तेदारों में गहरा दुख व्याप्त है। शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। यह घटना सड़क सुरक्षा के महत्व और तेज गति से वाहन चलाने के खतरों को एक बार फिर से उजागर करती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सड़कों पर सुरक्षा उपायों को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है
उत्तर प्रदेश मऊ सड़क दुर्घटना मौत दुर्घटना गोरखपुर रांची ट्रेलर स्कॉर्पियो परिवार