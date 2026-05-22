उत्तर प्रदेश में 3 दिन रेड अलर्ट, बिहार में स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सहित 10 राज्यों के 24 शहरों में गुरुवार को पारा 45°C के पार दर्ज हुआ। यूपी का बांदा 47.6°C के साथ फिर सबसे गर्म शहर रहा। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में 47°C तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने यूपी में अगले तीन दिनों के लिए गंभीर हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। कई जगह गर्म रातों का भी अलर्ट है।
उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , दिल्ली , राजस्थान सहित 10 राज्यों के 24 शहरों में गुरुवार को पारा 45°C के पार दर्ज हुआ। यूपी का बांदा 47.6°C के साथ फिर सबसे गर्म शहर रहा। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में 47°C तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने यूपी में अगले तीन दिनों के लिए गंभीर हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। कई जगह गर्म रातों का भी अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इधर बिहार के पटना और गयाजी में गर्मी के कारण 22 से 26 मई तक 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राज्य के कुछ जिलों में गुरुवार को बारिश भी हुई। दरभंगा में आंधी-बारिश के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फॉल्स सीलिंग गिर गई। मधेपुरा और सहरसा में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। गर्मियों में तेज धूप और पसीने की वजह से प्यास ज्यादा लगती है। साथ ही नहाने, खाना पकाने और साफ-सफाई जैसे रोजमर्रा के कामों में भी पानी की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर करना जरूरी हो जाता है। थोड़ी सी लापरवाही से नहाने, खाना पकाने और साफ-सफाई जैसे रोजमर्रा के काम प्रभावित हो सकते हैं। भीषण गर्मी के चलते वाराणसी के गंगा घाट सुनसान रहे। गंगा किनारे नावें खाली खड़ी रहीं। दिल्ली की संजय झील में गर्मी और पानी सूखने से मछलियां मर गईं, जिन्हें देखने लोग पहुंचे। प्रयागराज में झुलसाने वाली गर्मी के बीच मजदूर तसले से सिर ढकते नजर आए। राजस्थान में गंभीर हीटवेव का अलर्ट है। रातें भी गर्म रहेंगी। छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली , मध्य प्रदेश , पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हीटवेव चलेगी। असम, मेघालय, केरल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान है। बिहार , दिल्ली , हरियाणा, उत्तर प्रदेश , महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश , छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। केरल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी दी गई है.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सहित 10 राज्यों के 24 शहरों में गुरुवार को पारा 45°C के पार दर्ज हुआ। यूपी का बांदा 47.6°C के साथ फिर सबसे गर्म शहर रहा। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव में 47°C तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने यूपी में अगले तीन दिनों के लिए गंभीर हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। कई जगह गर्म रातों का भी अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इधर बिहार के पटना और गयाजी में गर्मी के कारण 22 से 26 मई तक 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राज्य के कुछ जिलों में गुरुवार को बारिश भी हुई। दरभंगा में आंधी-बारिश के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फॉल्स सीलिंग गिर गई। मधेपुरा और सहरसा में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। गर्मियों में तेज धूप और पसीने की वजह से प्यास ज्यादा लगती है। साथ ही नहाने, खाना पकाने और साफ-सफाई जैसे रोजमर्रा के कामों में भी पानी की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर करना जरूरी हो जाता है। थोड़ी सी लापरवाही से नहाने, खाना पकाने और साफ-सफाई जैसे रोजमर्रा के काम प्रभावित हो सकते हैं। भीषण गर्मी के चलते वाराणसी के गंगा घाट सुनसान रहे। गंगा किनारे नावें खाली खड़ी रहीं। दिल्ली की संजय झील में गर्मी और पानी सूखने से मछलियां मर गईं, जिन्हें देखने लोग पहुंचे। प्रयागराज में झुलसाने वाली गर्मी के बीच मजदूर तसले से सिर ढकते नजर आए। राजस्थान में गंभीर हीटवेव का अलर्ट है। रातें भी गर्म रहेंगी। छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हीटवेव चलेगी। असम, मेघालय, केरल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान है। बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। केरल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी दी गई है
उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दिल्ली राजस्थान हीटवेव गर्मी बिहार स्कूल बंद मौसम विभाग रेड अलर्ट
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
WHO Report on Coronavirus: कोरोना से महिलाएं ज्यादा हुईं संक्रमित, जान गंवाने के आंकड़ों में पुरुषों की संख्या अधिकWHO Report on Coronavirus: कोरोना से महिलाएं ज्यादा हुईं संक्रमित, जान गंवाने के आंकड़ों में पुरुषों की संख्या अधिक coronavirus WHO
Read more »
Weather Update Today: उत्तर भारत में झुलसाने वाली गर्मी, दिल्ली में तापमान 45 तो प्रयागराज में 47.6; IMD ने दी चेतावनीHeatwave Alert 17th June: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है. इसको लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है.
Read more »
Weather Update: पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी, यूपी के कई जिलों में बदलेगा मौसम, जानें IMD का ताजा अपडेटपूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है. यहां पर पारा 47 से 45 के पार पहुंच रहा है.
Read more »
Hariyali Amavasya 024 : यहां जानें हरियाली अमावस्या को दान और स्नान का शुभ मुहूर्तहरियाली अमावस्या के दिन दान का उत्तम मुहूर्त सुबह 9 बजकर 5 मिनट से दोपहर 10 बजकर 45 मिनट तक रहेगा, इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 26 मिनट तक रहेगा. वहीं, तीसरा मुहूर्त 2 बजकर 7 मिनट से दोपहर 03 बजकर 47 मिनट तक रहेगा.
Read more »
केंद्रीय सरकारी कंपनियों का मुनाफा वित्त वर्ष 2023-24 में 47 प्रतिशत बढ़ा, मार्केट कैप हुई दोगुनीकेंद्रीय सरकारी कंपनियों का मुनाफा वित्त वर्ष 2023-24 में 47 प्रतिशत बढ़ा, मार्केट कैप हुई दोगुनी
Read more »
पाकिस्तान में PTI के 47 नेताओं और समर्थकों को अदालत ने सुनाई 10-10 साल की सजा, क्या है मामला?पाकिस्तान में 47 पीटीआई नेताओं और समर्थकों को 9 मई 2023 के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के मामले में 10-10 साल कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
Read more »