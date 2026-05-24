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उत्तराखंड में बारिश की संभावना, तापमान में बढ़ोतरी

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उत्तराखंड में बारिश की संभावना, तापमान में बढ़ोतरी
उत्तराखंडबारिशतापमान
📆24-05-2026 01:10:00
📰Dainik Bhaskar
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उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। बीते शनिवार को उत्तराखंड के 13 जिलों में से हरिद्वार सबसे गर्म रहा। उसके बाद 38 डिग्री के साथ देहरादून दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, सबसे कम तापमान आदि कैलाश का रहा जहां अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उत्तराखंड के 7 जिलों में आज बारिश की संभावना है। देहरादून स्थित मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक देहरादून , टिहरी , उत्तरकाशी , रुद्रप्रयाग , चमोली , बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के शेष जिलों में मौसम सूखा रहने का अनुमान है। विभाग ने फिलहाल किसी भी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। बीते शनिवार को उत्तराखंड के 13 जिलों में से हरिद्वार सबसे गर्म रहा। उसके बाद 38 डिग्री के साथ देहरादून दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, सबसे कम तापमान आदि कैलाश का रहा जहां अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अल्मोड़ा के चौखुटिया में 1 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।आज रविवार को देहरादून के लिए जारी विशेष पूर्वानुमान में कहा गया है कि आसमान मुख्यतः साफ से लेकर आंशिक रूप से बादल रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं। राजधानी में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि राज्य के लिए फिलहाल किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन वाले बादलों के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के देहरादून , टिहरी , उत्तरकाशी , रुद्रप्रयाग , चमोली , बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और गर्जन की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इन सात जिलों के अलावा राज्य के शेष अन्य जनपदों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। उत्तरकाशी , रुद्रप्रयाग , चमोली , बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और गर्जन होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इन पांच जिलों को छोड़कर राज्य के शेष सभी जनपदों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। उत्तरकाशी , रुद्रप्रयाग , चमोली , बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं हल्की बारिश या गर्जन की संभावना है, जबकि शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा।हरियाणा में फिर बढ़ेगी गर्मी, डिहाइड्रेशन का खतरा5 जिलों में तेज बारिश , सुपौल में ओले भी गिरे450 वेदर स्टेशन और डॉप्लर रडार से लैस हुआ यूपीरात में अचानक लोड बढ़ाने वाले इलाकों में छापेमारीचंडीगढ़ के स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी पर रो.

उत्तराखंड के 7 जिलों में आज बारिश की संभावना है। देहरादून स्थित मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के शेष जिलों में मौसम सूखा रहने का अनुमान है। विभाग ने फिलहाल किसी भी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। बीते शनिवार को उत्तराखंड के 13 जिलों में से हरिद्वार सबसे गर्म रहा। उसके बाद 38 डिग्री के साथ देहरादून दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, सबसे कम तापमान आदि कैलाश का रहा जहां अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अल्मोड़ा के चौखुटिया में 1 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।आज रविवार को देहरादून के लिए जारी विशेष पूर्वानुमान में कहा गया है कि आसमान मुख्यतः साफ से लेकर आंशिक रूप से बादल रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं। राजधानी में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि राज्य के लिए फिलहाल किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन वाले बादलों के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और गर्जन की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इन सात जिलों के अलावा राज्य के शेष अन्य जनपदों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा।उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और गर्जन होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इन पांच जिलों को छोड़कर राज्य के शेष सभी जनपदों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा।उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं हल्की बारिश या गर्जन की संभावना है, जबकि शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा।हरियाणा में फिर बढ़ेगी गर्मी, डिहाइड्रेशन का खतरा5 जिलों में तेज बारिश, सुपौल में ओले भी गिरे450 वेदर स्टेशन और डॉप्लर रडार से लैस हुआ यूपीरात में अचानक लोड बढ़ाने वाले इलाकों में छापेमारीचंडीगढ़ के स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी पर रो

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