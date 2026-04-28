उत्तर भारत में भीषण गर्मी, 13 राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट; पीएम मोदी सिक्किम और वाराणसी के दौरे पर

28 अप्रैल 2026 को उत्तर भारत में भीषण गर्मी का तापमान 41-42 डिग्री तक पहुंच गया है. मौसम विभाग ने 13 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसी बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम और वाराणसी के दौरे पर हैं. दिल्ली विधानसभा में महिला आरक्षण पर निंदा प्रस्ताव पास किया जाएगा. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं.

ब्रेकिंग न्यूज टुडे लाइव अपडेट्स: आज 28 अप्रैल 2026 है और दिन मंगलवार है. उत्तर भारत में भीषण गर्मी का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.

दिल्ली-एनसीआर सहित कई इलाकों में तापमान 41-42 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच, सोमवार देर शाम राष्ट्रीय राजधानी में धूल भरी आंधी चली, हालांकि बारिश नहीं हुई.

मौसम विभाग ने देश के 13 राज्यों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल हैं. मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने और आंधी-तूफान के दौरान सुरक्षित रहने की सलाह दी है. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं.

इस बीच, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची एक बार फिर से पाकिस्तान पहुंच गए हैं. यह दौरा दो देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस दौरान, अराघची पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भट्टो-ज़ारदी के साथ बैठक करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे. इस दौरान, पाकिस्तान और ईरान के बीच सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी बातचीत की जा सकती है.

देश के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के दौरे पर हैं. पीएम मोदी आज राजधानी गंगटोक में होने वाले कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इसके बाद वे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वे कई विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे. उधर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण आजीविका और महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों (PMGSY IV) में शिरकत करेंगे.

वहीं, दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिला आरक्षण को लेकर निंदा प्रस्ताव पास किया जाएगा. इस सत्र में, दिल्ली के विधायकों द्वारा महिला आरक्षण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. इस दौरान, दिल्ली सरकार के कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे. इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज नेशन के साथ.

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