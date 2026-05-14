उत्तर प्रदेश में कुदरत का कहर: आंधी और बिजली गिरने से 111 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री ने दिए त्वरित मुआवजे के निर्देश

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में खराब मौसम और आकाशीय बिजली ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 111 लोगों की जान गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने के सख्त निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम के मिजाज ने अचानक ऐसा करवट लिया कि चारों ओर तबाही का मंजर नजर आने लगा। भीषण आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली के कहर ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी जन-धन की हानि पहुंचाई है। पिछले चौबीस घंटों के भीतर मिली दुखद रिपोर्टों के अनुसार, प्रदेश में कुल 111 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 72 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह आपदा केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बेजुबान पशुओं और लोगों के आशियानों पर भी इसका बुरा असर पड़ा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस प्राकृतिक प्रकोप में 170 पशुओं की जान गई और लगभग 227 मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। इस भीषण त्रासदी ने राज्य प्रशासन और सरकार की नींद उड़ा दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संकट की गंभीरता को देखते हुए सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को तत्काल सक्रिय होने का आदेश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रभारी मंत्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें, पीड़ित परिवारों से मिलें और उनकी समस्याओं का जायजा लेकर उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करें। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में कोई देरी न की जाए और 24 घंटे के भीतर सहायता राशि प्रदान की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए ताकि आम जनता को और अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 26 जिले इस खराब मौसम की चपेट में आए हैं। इनमें प्रयागराज जिले में सबसे अधिक तबाही देखी गई, जहां 21 लोगों की जान चली गई। इसके बाद मीरजापुर में 19, संत रविदास नगर में 16 और फतेहपुर में 11 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। रायबरेली और उन्नाव जैसे जिलों में भी छह-छह लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि बदायूं में पांच लोगों की मौत हुई। अन्य प्रभावित क्षेत्रों में प्रतापगढ़ में चार, सोनभद्र और सीतापुर में तीन-तीन तथा हरदोई, बहराइच, बरेली, चंदौली, कानपुर देहात और संभल में दो-दो लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। घायलों की बात करें तो मीरजापुर में 18, फतेहपुर में 15 और संत रविदास नगर में 11 लोग अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। पशुहानि के मामले में कानपुर देहात सबसे आगे रहा, जहां 33 पशु मारे गए, जबकि संत रविदास नगर में 29 और रायबरेली में 24 पशुहानि की रिपोर्ट मिली है। मकानों के नुकसान की बात करें तो सोनभद्र में सबसे अधिक 75 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि मीरजापुर में 46 और बरेली में 21 मकानों को भारी क्षति पहुंची है। प्रशासनिक स्तर पर आपदा प्रबंधन को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राहत आयुक्त डॉ.

हृषिकेश भास्कर यशोद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों और अपर जिलाधिकारियों को स्वयं मैदान में उतरकर प्रभावित परिवारों की मदद करनी होगी। राहत आयुक्त कार्यालय में एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो चौबीसों घंटे स्थिति की निगरानी कर रहा है। मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए 'सचेत पोर्टल' के माध्यम से जनता को लगभग 34.64 करोड़ रेड और ऑरेंज अलर्ट संदेश भेजे गए, ताकि लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। साथ ही, आपदा हेल्पलाइन नंबर 1070 को पूरी तरह सक्रिय रखा गया है, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू मुआवजे की प्रक्रिया का है, जिसके बारे में सरकार ने आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। सरकारी नियमों के अनुसार, प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली मृत्यु के मामले में पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। हालांकि, इस राशि का वितरण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के अभाव में लोग पोस्टमार्टम कराए बिना ही मृतकों का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे वे कानूनी तौर पर मुआवजे के हकदार नहीं रह पाते। इसी को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी मौतों का पोस्टमार्टम अनिवार्य रूप से कराया जाए ताकि कोई भी पात्र परिवार वित्तीय सहायता से वंचित न रहे। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं इस समय उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं और हर संभव संसाधन इस कार्य में लगाए जाएंगे





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