उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर: तापमान 45 डिग्री के पार, लू और बिजली संकट से जनजीवन बेहाल

उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने की शुरुआत में ही भीषण गर्मी और लू का प्रकोप शुरू हो गया है। तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी के आसार हैं, जिससे स्वास्थ्य और जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है।

उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने के मध्य में ही गर्मी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अभी मई और जून का महीना आना बाकी है, लेकिन सूरज की तपिश और लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में तापमान ने 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर लिया है, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के अनुसार, आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है क्योंकि फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लखनऊ में

सोमवार का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने सड़कों पर सन्नाटा फैला दिया है। प्रदेश के अन्य जिलों की स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है। प्रयागराज और वाराणसी जैसे क्षेत्रों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे यह इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं। बुंदेलखंड के बांदा और झांसी में भी लू का कहर जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और नोएडा जैसे शहरों में 'वॉर्म नाइट' की स्थिति ने लोगों की रातों की नींद छीन ली है। रात के समय भी तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच बने रहने से लोगों को चिपचिपी गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तर भारत में बने एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पछुआ हवाओं के कारण वायुमंडल में नमी का स्तर गिर गया है, जिससे हीट इंडेक्स में भारी उछाल आया है। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि फसलों और दैनिक दिनचर्या पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इस भीषण गर्मी के दौर में बिजली और पानी की किल्लत ने आग में घी डालने का काम किया है। बढ़ती खपत के कारण राज्य के कई हिस्सों में अघोषित बिजली कटौती का दौर शुरू हो गया है। वहीं, भूजल स्तर गिरने और जलापूर्ति की समस्याओं ने आम जनता को दोहरी मार झेलने पर मजबूर कर दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस समय डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 23 अप्रैल के आसपास हिमालयी क्षेत्र में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का मैदानी इलाकों में बहुत कम असर होगा, जिसके चलते 26 अप्रैल तक तापमान में और वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। प्रदेशवासियों को अभी कम से कम एक सप्ताह और इस तपती गर्मी से जूझना पड़ेगा, जिसके लिए शासन और प्रशासन द्वारा भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके





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उत्तर प्रदेश गर्मी लू का अलर्ट मौसम विभाग हीट स्ट्रोक बिजली संकट

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