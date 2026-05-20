उत्तर प्रदेश जनगणना 2027: स्वगणना का समापन और घर-घर सर्वे की विस्तृत योजना

यूपी में जनगणना के पहले फेज की स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। 44 लाख लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, अब 22 मई से जनगणना कर्मी घर-घर जाकर डेटा संग्रह करेंगे।

उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया अब अपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से इस बार जनगणना में आधुनिक तकनीक का समावेश किया गया है, जिसके तहत स्वगणना यानी सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा प्रदान की गई थी। इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज करने का अवसर देना था, ताकि डेटा संग्रह की प्रक्रिया अधिक सटीक, पारदर्शी और तेज हो सके। स्वगणना के इस पहले चरण का समय अब समाप्त होने वाला है और आज यानी गुरुवार का दिन इस ऑनलाइन प्रक्रिया का अंतिम दिन है। प्रदेश के लाखों नागरिकों ने इस डिजिटल प्रयास का लाभ उठाया है, हालांकि अभी भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने पोर्टल का उपयोग नहीं किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक प्रदेश के लगभग 44 लाख लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से अपने फॉर्म भर दिए हैं। यह संख्या दर्शाती है कि राज्य में डिजिटल साक्षरता धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल पहुंच का अंतर अभी भी स्पष्ट रूप से नजर आता है। जैसे ही स्वगणना का यह पहला चरण 21 मई को समाप्त होगा, जनगणना का दूसरा और सबसे व्यापक चरण 22 मई से शुरू होने जा रहा है। अब जनगणना कर्मी स्वयं घर-घर जाकर उन लोगों का डेटा एकत्र करेंगे जिन्होंने अब तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे हैं। मुख्य जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों ने स्वगणना की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें किसी भी प्रकार के तनाव या चिंता की आवश्यकता नहीं है। जनगणना कर्मी हर घर का दौरा करेंगे और परिवार के मुखिया से संपर्क करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान परिवार के मुखिया को केवल 10 से 15 मिनट का समय देना होगा। कर्मी उनसे आवश्यक प्रश्न पूछेंगे और उनके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर फॉर्म भरेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक स्तर से हो, इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गणना से छूट न जाए। घर-घर जाकर किए जाने वाले इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य डेटा की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करना है, क्योंकि कई बार तकनीकी बाधाओं या जानकारी के अभाव में लोग ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि हम जिलों के प्रदर्शन और भागीदारी की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्वगणना के प्रति जागरूकता का स्तर काफी अलग-अलग रहा है। इस डिजिटल दौड़ में आजमगढ़ जिला सबसे अग्रणी रहा है, जहां अब तक लगभग 2.

64 लाख लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं। इसके ठीक बाद शाहजहांपुर और बरेली का स्थान है, जिनमें क्रमशः 2.61 लाख और 2.51 लाख लोगों ने अपनी जानकारी दर्ज की है। ये तीन जिले प्रदेश में डिजिटल भागीदारी के मामले में शीर्ष पर रहे हैं। इसके अलावा मुरादाबाद में 2.20 लाख और सोनभद्र में 1.59 लाख लोगों ने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया है। वहीं दूसरी ओर, कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां ऑनलाइन प्रतिक्रिया बहुत कम रही है। आश्चर्यजनक रूप से राज्य की राजधानी लखनऊ इस सूची में निचले पायदानों पर है, जहां केवल 84,158 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। इसके अलावा कौशांबी, हमीरपुर, संतकबीरनगर, गौतम बुद्ध नगर और जालौन जैसे जिलों में भी भागीदारी अत्यंत कम रही है। उदाहरण के लिए, कौशांबी में केवल 12,537 और हमीरपुर में 14,600 लोगों ने ही स्वगणना की है। यह आंकड़े संकेत देते हैं कि कुछ विकसित और शहरी माने जाने वाले क्षेत्रों में भी डिजिटल माध्यमों के प्रति उदासीनता या जागरूकता की कमी रही है। जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती करने का एक जरिया नहीं है, बल्कि यह देश और राज्य के भविष्य की योजनाओं का एक मजबूत आधार होती है। इस डेटा के माध्यम से ही सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा के स्तर, आवास योजनाओं और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बजट का सटीक आवंटन और नई नीतियों का निर्माण करने में मदद मिलती है। यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या के आंकड़े सटीक नहीं होंगे, तो वहां सरकारी सुविधाओं की कमी हो सकती है या संसाधनों का गलत वितरण हो सकता है। इसलिए, प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे जनगणना कर्मियों का पूरा सहयोग करें और उन्हें पूरी तरह से सही और स्पष्ट जानकारी प्रदान करें। स्वगणना की सुविधा देना सरकार का एक आधुनिक प्रयास था ताकि आम लोगों का समय बचे और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मियों का बोझ कम हो सके। अब जब यह प्रक्रिया भौतिक रूप से घर-घर शुरू हो रही है, तो यह अनिवार्य है कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल जनसंख्या वाले राज्य में यह कार्य एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है, लेकिन सही समन्वय और जन-भागीदारी से इसे सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि इस व्यापक सर्वे के बाद अंतिम आंकड़े क्या कहते हैं और यह राज्य के समग्र विकास की दिशा को कैसे प्रभावित करते हैं





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