उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा परिणाम 2026: सीतापुर की कशिश वर्मा ने किया टॉप

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित किए। सीतापुर की कशिश वर्मा ने 97.83% अंकों के साथ 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ( UPMSP ) ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष लगभग 52 लाख विद्यार्थियों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, और परिणाम जारी होते ही विद्यार्थियों और उनके परिवारों में उत्साह और खुशी का माहौल छा गया। इस बार सीतापुर जिले की कशिश वर्मा ने 10वीं कक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कशिश ने 97.

83 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं, जो कुल 600 में से 587 अंक हैं। यह उपलब्धि न केवल कशिश के लिए, बल्कि उसके परिवार और स्कूल के लिए भी गर्व का विषय है। परिणाम की घोषणा के बाद कशिश के घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लग गई, और आसपास के लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। उनके घर पर लगातार फोन आ रहे थे, और हर कोई उनकी सफलता पर खुशी व्यक्त कर रहा था। कशिश वर्मा, जो महमूदाबाद स्थित बाबू राम सावित्री देवी स्कूल में अध्ययनरत हैं, एक साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता एक किसान हैं और माता गृहिणी हैं। कशिश के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और उनकी मां अक्सर बीमार रहती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, कशिश ने कभी भी अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता हमेशा उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं और उनका हौसला बढ़ाते रहे हैं। कशिश का कहना है कि वह अपने माता-पिता के सपनों को साकार करना चाहती हैं और उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। वह प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पढ़ाई करती थीं, जिसमें स्कूल का समय भी शामिल था। कशिश की सफलता एक प्रेरणादायक कहानी है, जो यह साबित करती है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी मुश्किल रास्ते को पार कर सकता है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है। कशिश का लक्ष्य एक शिक्षिका बनना है, और वह समाज को नई दिशा देना चाहती हैं। उनका मानना है कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है। कशिश वर्मा की सफलता सिर्फ अंकों की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, दृढ़ संकल्प और हौसले की एक अद्भुत मिसाल है। उन्होंने 97.83 प्रतिशत अंक प्राप्त करके प्रदेश में टॉप किया, लेकिन यह लक्ष्य उनके लिए आसान नहीं था। इस उपलब्धि के पीछे अनगिनत कठिनाइयां छिपी हुई हैं। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने, मां की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और सीमित संसाधनों के बावजूद कशिश ने कभी भी हार नहीं मानी। वह बताती हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी मां हैं, जिनकी बीमारी ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। उनके पिता खेती करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं, और ऐसे में कशिश ने पढ़ाई को ही अपने सपनों का मार्ग चुना। कशिश का सपना एक शिक्षिका बनकर समाज को बेहतर बनाने का है। वह मानती हैं कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उनकी यह सफलता उन सभी बेटियों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को जीवित रखती हैं। कशिश वर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। यह कहानी उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं





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