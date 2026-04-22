उत्तर प्रदेश: 4 साल बाद जनता का फैसला - कौन खरा, कौन नाकाम?

दैनिक भास्कर ऐप द्वारा किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के विधायकों के प्रदर्शन और जनता की पसंद-नापसंद का पता चला। 6 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ, यह सर्वेक्षण राज्य की राजनीतिक तस्वीर का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

उत्तर प्रदेश में सरकार के चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दैनिक भास्कर ने एक व्यापक जनमत सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्य के 400 विधायक ों के प्रदर्शन का जनता के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना था, साथ ही विभिन्न राजनीति क दलों के प्रति लोगों की पसंद और नापसंद को जानना भी था। दैनिक भास्कर ऐप पर 25 मार्च से 10 अप्रैल तक चले इस सर्वेक्षण में 6 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि परिणाम व्यापक जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्वेक्षण में न केवल मौजूदा विधायक ों का मूल्यांकन किया गया, बल्कि संभावित उम्मीदवारों की पसंद को भी जानने का प्रयास किया गया। इसके लिए भास्कर के 7,000 से अधिक रिपोर्टर 75 जिलों के 800 ब्लॉक और 58,000 पंचायतों में पहुंचे और क्षेत्र में सक्रियता और राजनीति क पृष्ठभूमि जैसे मानदंडों के आधार पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की। लोगों को अपनी पसंद के उम्मीदवारों को नामांकित करने का भी अवसर दिया गया, जिससे सर्वेक्षण की समावेशिता सुनिश्चित हुई। सर्वेक्षण के परिणाम विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले, यह जानने की कोशिश की गई कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से कितनी संतुष्ट है। भाजपा विधायक ों के प्रदर्शन पर लोगों की राय क्या है?

क्या वे अपनी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं? सपा विधायकों के प्रति जनता का दृष्टिकोण कैसा है? क्या लोग उनके प्रदर्शन से खुश हैं या निराश हैं?

इसके अतिरिक्त, एनडीए के सहयोगी दलों के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन किया गया, यह देखने के लिए कि क्या वे जनता की उम्मीदों को पूरा करने में सफल रहे हैं। बसपा की संभावित वापसी की संभावनाओं पर भी सर्वेक्षण में विचार किया गया। क्षेत्रीय स्तर पर, सर्वेक्षण यह जानने का प्रयास करता है कि किस पार्टी का किस इलाके में दबदबा है। यह जानकारी राजनीतिक दलों को अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने और मतदाताओं तक पहुंचने में मदद कर सकती है। सर्वेक्षण में कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आए हैं, जिनमें भाजपा, सपा और बसपा के विधायकों के नाम शामिल हैं। बाहुबली विधायकों को लोगों ने कितना पसंद किया, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं के प्रति जनता का दृष्टिकोण कैसा है। मुस्लिम सीटों पर चुनाव का परिणाम क्या हो सकता है, इस पर भी सर्वेक्षण में प्रकाश डाला गया है। सर्वेक्षण के परिणाम मंत्रियों की सीटों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। कितने भाजपा विधायकों की सीटों पर सपा के दावेदारों को पसंद किया गया?

कितने सपा विधायकों की सीटों पर लोगों ने भाजपा को चुना?

यह डेटा राजनीतिक दलों को उन सीटों की पहचान करने में मदद कर सकता है जहां वे अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। पहली बार चुने गए विधायकों के प्रदर्शन का भी विश्लेषण किया गया, यह देखने के लिए कि क्या वे मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल रहे हैं। महिला और पुरुष विधायकों के बीच लोगों की पसंद को भी ध्यान में रखा गया, जिससे यह पता चलता है कि मतदाता किस लिंग के प्रतिनिधियों को अधिक पसंद करते हैं। मुस्लिम विधायकों के प्रति जनता की राय क्या है, यह भी सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर्वेक्षण की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार ही भाग ले सके और कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से अपने पक्ष में या किसी के विरोध में सर्वेक्षण न भर सके। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश में धूप खिलने, सीकर में लू की चेतावनी, गोरखपुर चिड़ियाघर में भालू द्वारा आइसक्रीम खाने और हरियाणा के कुछ जिलों में गर्मी की लहर जैसी अन्य खबरें भी दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई हैं। ये खबरें दर्शाती हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम और अन्य घटनाओं की जानकारी भी दैनिक भास्कर द्वारा प्रदान की जाती है। कुल मिलाकर, दैनिक भास्कर का यह जनमत सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश की राजनीति और जनता के दृष्टिकोण को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है





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