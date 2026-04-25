उदयपुर में गर्मी-बारिश में मरीजों के लिए राहत: अस्पताल परिसर में ईको एम्बुलेंस सेवा शुरू

उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पतालों में गर्मी और बारिश के दौरान मरीजों को स्ट्रेचर पर ले जाने की समस्या को दूर करने के लिए ईको एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, अस्पताल में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
उदयपुर में गर्मी और बारिश के मौसम में मरीज ों को स्ट्रेचर पर ले जाने की समस्या का समाधान होने वाला है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पताल ों के परिसर में अब ईको एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। यह निर्णय राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी (आरएमआरएस) की एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने की। बैठक में यह महसूस किया गया कि गर्मी और बारिश के दौरान स्ट्रेचर पर मरीज ों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाना अत्यंत कठिन और जोखिम भरा होता है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया और उदयपुर लोकसभा सांसद मन्नालाल रावत ने अपने सांसद निधि से 3-3 एयर कंडीशन मारुति ईको एम्बुलेंस प्रदान करने की घोषणा की। इन 6 एम्बुलेंस की कुल लागत 60 लाख रुपये होगी। इन एम्बुलेंसों के आने से अस्पताल परिसर में मरीज ों का स्थानांतरण सुरक्षित, आरामदायक और त्वरित हो सकेगा। यह सुविधा मरीज ों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिनका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाना है। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने अस्पताल में कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की जांच के लिए अत्याधुनिक साइटोलॉजी लैब स्थापित करने के लिए अपने विधायक निधि से 11 लाख रुपये देने की घोषणा की। इस लैब के स्थापित होने से मरीज ों को बेहतर और सटीक निदान प्राप्त होगा, जिससे उपचार प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके अतिरिक्त, डीएमएफटी (District Mineral Foundation Trust) फंड से 2.6 करोड़ रुपये की लागत से तीन बड़े जनरेटर सेट खरीदने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। ये जनरेटर सेट अस्पताल में बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे, खासकर आपातकालीन स्थिति में जब बिजली गुल हो जाती है। बिजली की निर्बाध आपूर्ति मरीज ों की जान बचाने और अस्पताल के संचालन को सुचारू रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में आधुनिक ब्लड डोनेशन बस, हिरण मगरी सैटेलाइट में सीटी स्कैन मशीन और ऑडिटोरियम में आधुनिक ऑडियो व माइक सिस्टम स्थापित करने के लिए भी प्रस्ताव भेजे जाने पर सहमति बनी। इन सभी प्रस्तावों का उद्देश्य अस्पताल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और मरीज ों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। बैठक में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दीपेंद्र सिंह, एमबी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पन्नाधाय चिकित्सालय, टी.
बी.
हॉस्पिटल (बड़ी), सेठ राम विलास भुवालका यक्ष्मा आरोग्य सदन, हिरणमगरी सैटेलाइट और अंबामाता सैटेलाइट के अधीक्षक, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी सहित कई महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए। सभी ने इस निर्णय का स्वागत किया और अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह पहल उदयपुर के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की गई और सभी ने मिलकर अस्पताल के विकास के लिए योजनाएं बनाईं। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसका उद्देश्य उदयपुर के लोगों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करना है। आने वाले समय में, इन फैसलों को लागू करने के लिए तेजी से काम किया जाएगा ताकि मरीजों को जल्द से जल्द इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस पहल से उदयपुर के अस्पतालों की छवि में सुधार होगा और यह क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक केंद्र के रूप में उभरेगा
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