उदयपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (यूसीसीआई) के सत्र 2026-27 के चुनाव में उद्यमी संदीप बापना अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अंशुल मोगरा वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कपिल सुराणा उपाध्यक्ष चुने गए। दक्षिण राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक संगठन उदयपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (यूसीसीआइ) के चुनाव बुधवार को हो गए। यूसीसीआइ भवन में हुई वार्षिक साधारण सभा की बैठक में प्रक्रिया पूरी की गई। संदीप बापना सत्र 2026-27 के लिए यूसीसीआई के अध्यक्ष चुने गए। इस बार के चुनाव में उद्यमी को ही यूसीसीआइ की कमान सौंपे जाने की सोच के साथ वोटिंग हुई, जिसके पीछे पूर्व अध्यक्षों की अहम भूमिका रही।

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