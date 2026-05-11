उदयपुर में भीषण गर्मी का कहर: पारा 42 डिग्री के पार, व्यापार ठप और जनजीवन प्रभावित

उदयपुर में भीषण लू और बढ़ते तापमान के कारण लोग घरों में कैद हैं। व्यापार पर बुरा असर पड़ा है और नेशनल हाईवे पर बस में आग लगने जैसी घटनाएं सामने आई हैं।

राजस्थान के उदयपुर शहर में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर है। सोमवार को शहरवासियों को प्रकृति के रौद्र रूप का सामना करना पड़ा, जब गर्म हवाओं के थपेड़ों ने पूरे वातावरण को झुलसा दिया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को उदयपुर का अधिकतम तापमान 42.

3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले रविवार को भी स्थिति काफी गंभीर थी, जब अधिकतम पारा 41.6 डिग्री और न्यूनतम 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। लगातार बढ़ते तापमान और तेज धूप ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है क्योंकि लोग तपती धूप और लू से बचने के लिए अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। गर्मी का असर केवल दिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शाम ढलने के बाद भी सड़कें और बाजार क्षेत्र तपते रहे, जिससे रात के समय भी लोगों को बेचैनी और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा। इस भीषण गर्मी का सबसे गहरा प्रभाव उदयपुर के स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। शहर के मुख्य बाजारों में दोपहर के समय ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे वहां कोई गतिविधि ही न हो। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि तेज धूप और लू के कारण लोग केवल अत्यंत आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसका सीधा असर उनकी दैनिक ग्राहकी पर पड़ा है। विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक का समय व्यापारियों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस दौरान दुकानों पर ग्राहकों की संख्या न के बराबर रह जाती है। नाडाखाड़ा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यापारी संपत बोहरा ने अपनी व्यथा साझा करते हुए बताया कि इस वर्ष की गर्मी ने लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि पहले जहां दिनभर ग्राहकों की निरंतर आवाजाही बनी रहती थी और व्यापार में तेजी देखी जाती थी, वहीं अब दोपहर के समय गिनती के ग्राहक ही दुकान तक पहुँच पा रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर उन छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों पर पड़ा है जिनकी आय पूरी तरह से दैनिक बिक्री पर निर्भर करती है। अब लोग केवल सुबह जल्दी या देर शाम को ही खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं, जिससे बाजारों की वह रौनक गायब हो गई है जो सामान्य दिनों में देखने को मिलती थी। गर्मी का यह कहर केवल स्वास्थ्य और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। हाल ही में सलूंबर जिले के परसाद थाना क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना सामने आई, जहाँ उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे-48 पर एक स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई। यह घटना ठीक थाने के सामने हुई, जिससे समय रहते बचाव कार्य शुरू हो सका। विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक तापमान और इंजन की गर्मी के कारण शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी खराबी होने से ऐसी आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं, राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बीकानेर में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ पारा 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीकानेर कलेक्टर ने स्वयं जिला अस्पताल का दौरा किया ताकि हीटस्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के लिए उचित उपचार और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। दूसरी ओर, उत्तराखंड के नैनीताल में जिला प्रशासन मानसून की तैयारियों में जुट गया है, लेकिन मैदानी इलाकों में फिलहाल लू का तांडव जारी है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें ताकि इस भीषण गर्मी के प्रभाव को कम किया जा सके





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