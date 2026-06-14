उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में सभी सांसदों की इमरजेंसी बैठक बुलायी, 'ऑपरेशन टाइगर' की अटकलें

उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपने परिवार के विला मातोश्री में सभी शिवसेना सांसदों को एक आपातकालीन बैठक में बुलाया है। यह सभा सामान्य समीक्षा बैठक का नाटक कर रही है, परन्तु 'ऑपरेशन टाइगर' की संभावनाओं को लेकर चर्चा तेज है। शिंदे‑गुट ने ऐसी किसी योजना को खारिज किया है।

महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे , जो शिवसेना (उभय पार्टी) के प्रमुख हैं, ने रविवार को अपने परिवार के अधिकारिक विला मातोश्री‑में पार्टी के सभी सांसदों के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। यह बैठक सामान्य समीक्षा बैठक कह कर आधिकारिक तौर पर घोषित की गई है, परन्तु राजनीति क विश्लेषकों के बीच इसे ' ऑपरेशन टाइगर ' की संभावित कार्रवाई के संकेत के रूप में पढ़ा जा रहा है। कई स्रोतों ने बताया कि पिछले कुछ हफ़्तों से शिवसेना के कुछ वरिष्ठ सांसदों और शिंदे गुट के नेताओं के बीच संपर्क स्थापित करने की कोशिशें हो रही थीं, जिससे पार्टी के भीतर आकस्मिक बंटवारे की आशंका उत्पन्न हुई। हालांकि, इन सांसदों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे अपनी पार्टी से नहीं हटेंगे और न ही किसी अन्य गुट में शामिल होने का इरादा रखते हैं। मातोश्री में आयोजित इस विशेष बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी संसद के मानसून सत्र से पहले महाराष्ट्र से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर संवाद स्थापित करना है, जैसा कि पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने बताया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे समय‑समय पर सांसदों, विधायकों, पार्षदों और अन्य पदाधिकारियों के साथ इस प्रकार की मुलाकातें आयोजित करते रहते हैं, ताकि संगठन की एकजुटता और निरंतरता बनी रहे। इस दौरान, शिंदे‑गुट के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ' ऑपरेशन टाइगर ' या किसी भी तरह की तोड़‑फोड़ की योजना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। शिवसेना के प्रवक्ता राजू वाघमारे ने कहा कि ऐसी कोई रणनीति नहीं चल रही है और पार्टी का लक्ष्य सिर्फ शासकीय कार्यों को सुगम बनाना है, क्योंकि वर्तमान में उनके पास बहुमत भी है और चुनाव भी निकट भविष्य में नहीं हैं। विरोधी दलों में भी इस बैठक को लेकर बहस का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर कुछ सांसदों की असंतुष्टि के समाचारों ने पहले ही विरोधी गठजोड़ों में अस्थिरता को उजागर किया था, और आम आदमी पार्टी में भी सांसदों के पाला बदलने की अफवाहें उभर रही थीं। इन सब घटनाक्रमों के मद्देनजर, उद्धव ठाकरे की यह बैठक महाराष्ट्र के राजनैतिक परिदृश्य में नई धुरी स्थापित कर सकती है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों, संसदीय कार्यसूची और आगामी चुनावी रणनीतियों पर विमर्श से पार्टी के भीतर सामंजस्य को मजबूत करने की संभावना है। इस प्रकार, मातोश्री में इस इमरजेंसी मीटिंग ने राज्य की सियासत में नई गतिशीलता का संचार किया है, जिससे आगे के विकासात्मक कदमों और संभावित गठजोड़ों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है.

महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना (उभय पार्टी) के प्रमुख हैं, ने रविवार को अपने परिवार के अधिकारिक विला मातोश्री‑में पार्टी के सभी सांसदों के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। यह बैठक सामान्य समीक्षा बैठक कह कर आधिकारिक तौर पर घोषित की गई है, परन्तु राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इसे 'ऑपरेशन टाइगर' की संभावित कार्रवाई के संकेत के रूप में पढ़ा जा रहा है। कई स्रोतों ने बताया कि पिछले कुछ हफ़्तों से शिवसेना के कुछ वरिष्ठ सांसदों और शिंदे गुट के नेताओं के बीच संपर्क स्थापित करने की कोशिशें हो रही थीं, जिससे पार्टी के भीतर आकस्मिक बंटवारे की आशंका उत्पन्न हुई। हालांकि, इन सांसदों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे अपनी पार्टी से नहीं हटेंगे और न ही किसी अन्य गुट में शामिल होने का इरादा रखते हैं। मातोश्री में आयोजित इस विशेष बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी संसद के मानसून सत्र से पहले महाराष्ट्र से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर संवाद स्थापित करना है, जैसा कि पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने बताया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे समय‑समय पर सांसदों, विधायकों, पार्षदों और अन्य पदाधिकारियों के साथ इस प्रकार की मुलाकातें आयोजित करते रहते हैं, ताकि संगठन की एकजुटता और निरंतरता बनी रहे। इस दौरान, शिंदे‑गुट के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 'ऑपरेशन टाइगर' या किसी भी तरह की तोड़‑फोड़ की योजना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। शिवसेना के प्रवक्ता राजू वाघमारे ने कहा कि ऐसी कोई रणनीति नहीं चल रही है और पार्टी का लक्ष्य सिर्फ शासकीय कार्यों को सुगम बनाना है, क्योंकि वर्तमान में उनके पास बहुमत भी है और चुनाव भी निकट भविष्य में नहीं हैं। विरोधी दलों में भी इस बैठक को लेकर बहस का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर कुछ सांसदों की असंतुष्टि के समाचारों ने पहले ही विरोधी गठजोड़ों में अस्थिरता को उजागर किया था, और आम आदमी पार्टी में भी सांसदों के पाला बदलने की अफवाहें उभर रही थीं। इन सब घटनाक्रमों के मद्देनजर, उद्धव ठाकरे की यह बैठक महाराष्ट्र के राजनैतिक परिदृश्य में नई धुरी स्थापित कर सकती है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों, संसदीय कार्यसूची और आगामी चुनावी रणनीतियों पर विमर्श से पार्टी के भीतर सामंजस्य को मजबूत करने की संभावना है। इस प्रकार, मातोश्री में इस इमरजेंसी मीटिंग ने राज्य की सियासत में नई गतिशीलता का संचार किया है, जिससे आगे के विकासात्मक कदमों और संभावित गठजोड़ों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है





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