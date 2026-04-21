उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जानलेवा भगदड़: क्या भविष्य में सुधरेगा रेलवे का क्राउड मैनेजमेंट?

सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर 19 अप्रैल को मची भगदड़ ने रेलवे प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानिए क्या थी घटना की असल वजह और रेलवे अब कौन से बड़े सुधार करने की तैयारी में है।

अहमदाबाद और सूरत के बीच स्थित उधना रेलवे स्टेशन हाल ही में एक भयावह घटना के चलते पूरे उत्तर भारत में चर्चा का विषय बन गया है। बीते 19 अप्रैल को सुबह 11 बजे के आसपास, जब यात्री उधना-हसनपुर (बिहार) ट्रेन में चढ़ने के लिए बेताब थे, तो स्टेशन परिसर में भारी भगदड़ मच गई। ट्रेन के रवाना होने से ठीक पहले यात्रियों की अनियंत्रित भीड़ ने सुरक्षा कतारों को तोड़ दिया और प्लेटफार्म की ओर दौड़ लगा दी। इस अफरा-तफरी के कारण वहां मौजूद महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बुरी तरह घबरा गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया

पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करते नजर आ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भीड़ के बेकाबू होने के पीछे एक अफवाह थी, जिसमें यात्रियों को लगा कि यह इस रूट पर आखिरी ट्रेन है, जिसके बाद उन्हें घर जाने का कोई साधन नहीं मिलेगा। इस अफवाह के फैलते ही स्टेशन पर बना क्राउड कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह विफल हो गया और लोगों ने रेलिंग फांदकर आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। सूरत का उधना रेलवे स्टेशन केवल एक स्टेशन नहीं, बल्कि दक्षिण गुजरात के वापी, वलसाड, नवसारी और अंकलेश्वर जैसे क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट प्वाइंट है। यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा जाने वाली ट्रेनों का भारी दबाव रहता है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले वीकेंड पर लगभग 23 हजार यात्रियों ने उधना स्टेशन का रुख किया था। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्रवासी मजदूर उधना स्टेशन को इसलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यहाँ से ट्रेन पकड़ने पर उन्हें जनरल टिकट पर भी बैठने की सीट आसानी से मिल जाती है। ताप्ती गंगा, अंतोदय, और अमृत भारत जैसी प्रमुख ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पर लगने के बाद, यात्रियों का एक बड़ा वर्ग पीछे से ट्रेन में घुसने की कोशिश करता है ताकि वे अपनी 24 घंटे की लंबी यात्रा को आराम से पूरा कर सकें। भीड़ का यह दबाव अक्सर धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और गर्मियों की छुट्टियों के सीजन में चरम पर होता है, जब प्रवासी मजदूर अपने पैतृक गांव लौटने की तैयारी करते हैं। इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन अब अपनी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन नीतियों की समीक्षा कर रहा है। पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि शादी-ब्याह के सीजन और गर्मियों की छुट्टियों के चलते स्टेशन पर सामान्य से कहीं अधिक दबाव था। जीआरपी और आरपीएफ के करीब 400 जवानों की तैनाती के बावजूद स्थिति के बिगड़ने से रेलवे की पोल खुल गई है। मामले पर संज्ञान लेते हुए पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक और गुजरात राजकीय पुलिस के आईपीएस अभय सोनी ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। रेलवे अब ट्रेनों के आगमन-प्रस्थान की जानकारी देने वाले सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाएगा और यात्रियों के लिए बेहतर होल्डिंग एरिया विकसित करेगा। साथ ही, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन बढ़ाया जाएगा ताकि किसी भी यात्री को स्टेशन परिसर में असुरक्षित महसूस न करना पड़े और व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके





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