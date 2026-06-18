उन्नाव में डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक क्लस्टर और प्रमुख एक्सप्रेसवे के साथ विकास का नया अध्याय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 700 एकड़ डिफेंस कॉरिडोर, 200 एकड़ औद्योगिक क्लस्टर और गंगा‑कानपुर‑लखनऊ एक्सप्रेसवे तथा रिंग रोड सहित कई बुनियादी ढाँचे के विकास को घोषित किया, जिससे 20 लाख लोगों को रोजगार और तेज़ यात्रा का लाभ मिलेगा।

उन्नाव जिले में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों की घोषणा हुई है, जिसमें 700 एकड़ में डिफेंस कॉरिडोर और 200 एकड़ में औद्योगिक क्लस्टर तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे , कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे और रिंग रोड के माध्यम से लोगों का सफर काफी आसान हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे की संपूर्ण लंबाई 594 किमी है, जिसका 105 किमी भाग उन्नाव में स्थित है और यह जिले के सभी छह तहसीलों को कवर करता है। इस मार्ग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को हरदोई के मल्लावां से किया, जिसके बाद 20 लाख लोगों को रोजगार और तेज़ यातायात के लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्नाव में औद्योगिक विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर, गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के निकट सरांय कटियान गांव में 228 एकड़ भूमि पर दो फेज़ में औद्योगिक गलियारा स्थापित किया जा रहा है। फेज‑वन में 116 एकड़ और फेज‑दो में 112 एकड़ भूमि का ब्योरा तैयार हो चुका है। इस परियोजना में पोलैंड की कैनपैक, यूएई की एक्वा ब्रिज और अन्य पाँच विदेशी कंपनियों ने भी निवेश किया है, जबकि क्राउन कंपनी ने हाल ही में अपने अधिकारियों को रोजगार निरीक्षण के लिए भेजा था। औद्योगिक क्लस्टर के निर्माण पर 216 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है, जिससे सड़क, बिजली, पानी व सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएँ पहले ही शुरू हो चुकी हैं। डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण में भी बड़ी प्रगति हुई है। बिचिया विकासखंड के मैता गांव में 200 हेक्टेयर और बांगरमऊ के बाबा कुटी निकट 250 हेक्टेयर में दो अलग‑अलग डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, जिनका महत्व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से अत्यधिक बताया गया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने इन कॉरिडरों का निरीक्षण कर लिया है और अब{भूमि अधिग्रहण} की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का 48.

57 किमी भाग उन्नाव में तैयार है, जबकि रिंग रोड का 27 किमी पहला/शुक्रावां सेक्शन अभी निर्माणाधीन है, जहाँ केवल मिट्टी डाली गई है। इन सभी परियोजनाओं से न केवल सड़क परिवहन में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन, रोजगार और आर्थिक वृद्धि भी तेज़ होगी। इन बहु‑आयामी विकास योजनाओं से उन्नाव के 20 लाख जनसंख्या को सीधा लाभ मिलने की संभावना है, जहाँ गंगा एक्सप्रेसवे, कानपुर‑लखनऊ एक्सप्रेसवे और रिंग रोड जैसे प्रमुख अभियोंगों के निर्माण से व्यापार, पर्यटन और निवेश को नई दिशा मिलेगी। राज्य तथा केंद्र दोनों स्तरों के सहयोग से इन परियोजनाओं को तेज़ी से लागू करने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी हैं, जिससे उन्नाव को उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक और रक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकेगा





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