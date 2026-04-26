उन्नाव में किराएदार महिला ने मकान मालकिन से 20 लाख की चोरी, पुलिस ने किया खुलासा

उन्नाव जिले के एबी नगर में एक महिला किराएदार ने मकान मालकिन के घर से 20 लाख रुपये के गहने और 1.75 लाख रुपये नकद चुरा लिए। पुलिस ने तीन दिनों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और चोरी किए गए सामान को बरामद कर लिया। महिला ने चोरी के पैसे से लखनऊ में प्लॉट खरीदा था।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला किराएदार ने अपने मकान मालकिन के घर से 20 लाख रुपये के गहने और 1.75 लाख रुपये नकद चुरा लिए। यह वारदात उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के एबी नगर में हुई थी। पुलिस ने महज तीन दिनों के भीतर इस मामले का खुलासा कर दिया है और आरोपी महिला इंदु पांडेय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इंदु पांडेय के कब्जे से चोरी किए गए गहने और नकदी बरामद कर ली है। यह खुलासा पुलिस जांच में चौंकाने वाला साबित हुआ, क्योंकि इंदु पांडेय पिछले तीन सालों से मकान मालकिन के घर में किराएदार के रूप में रह रही थी। पीड़ित किरन शुक्ला, जो कि सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी हैं और उन्नाव नगर पालिका परिषद के सभासद के पति मनीष शुक्ला की मां हैं, ने इंदु पांडेय को तीन साल पहले उसकी मुश्किल परिस्थितियों को देखते हुए अपने घर में किराए पर रखा था। किरन शुक्ला ने इंदु पांडेय की मदद भी की थी। इंदु पांडेय, जो पहले लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी, ने 15 अप्रैल को अचानक घर खाली कर दिया। जब किरन शुक्ला ने घर की जांच की, तो उन्हें पता चला कि उनके गहनों के बक्से का ताला बदल दिया गया है और लाखों रुपये के गहने गायब हैं। उन्होंने इंदु पांडेय को फोन किया, लेकिन उसने गोलमोल जवाब दिए और बाद में फोन बंद कर लिया। इस घटना के बाद, मनीष शुक्ला ने सदर कोतवाली में तहरीर दी, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसएसपी जेपी सिंह ने SOG, सर्विलांस और सदर कोतवाली पुलिस को इस मामले की जांच में लगा दिया। जांच के दौरान, यह पता चला कि इंदु पांडेय ने चोरी किए गए गहने बेचकर लखनऊ में एक प्लॉट खरीद लिया था। पुलिस ने तुरंत दबिश देकर इंदु पांडेय को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में इंदु पांडेय ने खुलासा किया कि उसने अपने शराबी पति से परेशान होकर और अपने जेठ के कहने पर चोरी की साजिश रची थी। एसएसपी जेपी सिंह ने पुलिस लाइन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और मीडिया को इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 1.

75 लाख रुपये नकद और 20 लाख रुपये के गहने बरामद किए हैं। पुलिस ने ज्वेलरी खरीदने वाले ज्वेलर्स कुलदीप सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी जेपी सिंह ने बताया कि आरोपी महिला और ज्वेलर्स दोनों को जेल भेज दिया गया है। पीड़ित महिला किरन शुक्ला ने उन्नाव पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी त्वरित कार्रवाई की सराहना की। इस घटना ने एक बार फिर किराएदारों की पृष्ठभूमि की जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पुलिस ने आगे भी इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। यह घटना उन्नाव जिले में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की तत्परता पर सवाल खड़े करती है, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके जनता का विश्वास बहाल किया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की तलाश कर रही है





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