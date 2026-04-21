उन्नाव रेप कांड: कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने सजा बढ़ाने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप कांड में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा बढ़ाने की पीड़िता की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अपील दायर करने में 1945 दिनों की देरी हुई है और इसके लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप कांड में सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ी कानूनी राहत प्राप्त हुई है। उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए रेप पीड़िता की उस अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने पिता की कस्टडी में हुई संदिग्ध मौत के मामले में कुलदीप सेंगर की सजा को बढ़ाकर मौत की सजा में तब्दील करने की गुहार लगाई थी। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि पीड़िता ने

निचली अदालत के 2020 के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में 1945 दिनों की अत्यधिक और गैर-जिम्मेदाराना देरी की है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों के प्रति उदासीन रहता है, तो वह न्याय के नाम पर असीमित समय की छूट नहीं मांग सकता। न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि अपील दायर करने में हुई देरी के लिए कोई भी ठोस या संतोषजनक कारण नहीं दिया गया है। पीड़िता ने अपने आवेदन में आर्थिक तंगी, शारीरिक कमजोरी, धमकियों और रहने की व्यवस्था जैसी समस्याओं का उल्लेख किया था, लेकिन कोर्ट ने इन्हें अस्पष्ट और निराधार माना। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि पीड़िता स्वयं कानूनी कार्यवाही में सक्रिय रूप से शामिल रही थी और उसके पास वकीलों की सलाह भी उपलब्ध थी, फिर भी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील न करना जानबूझकर की गई लापरवाही को दर्शाता है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि बिना दस्तावेजी सबूतों के केवल मौखिक दावे करना देरी को माफ करने का आधार नहीं बन सकता। कानून की प्रक्रिया में देरी आरोपी के अधिकारों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि उसे अनिश्चितकाल तक गंभीर सजा और कानूनी अनिश्चितता के साये में नहीं रखा जा सकता। वर्ष 2018 में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दिसंबर 2019 में तीस हजारी सेशन कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके पिता की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10 साल की सजा सुनाई थी। पीड़िता की इच्छा थी कि सेंगर को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी मानकर फांसी की सजा दी जाए और उसे गैर-इरादतन हत्या के दोषी के तौर पर मिलने वाली कम सजा को बदला जाए। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने समय-सीमा के उल्लंघन और मामले की लापरवाही को देखते हुए इस अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने भी कोर्ट के फैसले पर अपना रुख तटस्थ रखा था। अंततः, दिल्ली उच्च न्यायालय ने देरी माफ करने के आवेदन को निरस्त करते हुए अपील को खारिज कर दिया, जिससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस मामले में सजा को बढ़ाने की मांग को कानूनी मान्यता नहीं मिल सकी। यह निर्णय कानूनी प्रक्रिया में सतर्कता और समयबद्धता के महत्व को फिर से रेखांकित करता है





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