उन्नाव में मिलन दास हत्याकांड: आरोपी अतीक के अवैध निर्माण पर बुलडोजर, पूरी तरह ध्वस्त

हत्याकांड के बाद प्रशासन ने आरोपी अतीक के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया। पुजारी मिलन दास की हत्या उसी निर्माण की झोपड़ी में हुई थी। भारी पुलिस बल सुरक्षा के लिए तैनात।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बांगरमऊ क्षेत्र में पुजारी मिलन दास की हत्या के मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हो रही है। हत्या के मुख्य आरोपी अतीक के अवैध निर्माण पर नगर पालिका और पुलिस की उपस्थिति में बुलडोजर से हमला किया गया और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। मृतक पुजारी की हत्या इसी अवैध निर्माण के भीतर बनी एक झोपड़ी में बेरहमी से की गई थी। हत्याकांड के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बना रहा है, जिससे कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल सुरक्षा के तौर पर तैनात किया गया। प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और अवैध संरचना को धूमधाम से तोड़ दिया। मामले की स TOPIC OF THE CASE शुरूआत से ही उल्लेखनीय है कि अतीक के निर्माण पर पहले भी दो बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। साधु की हत्या के बाद जब मामला गरमाया, तब प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया.

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