उपजिलाधिकारी रिंकू सिंह राही ने अवैध क्रू में पकड़ा जेसीबी और पांच ट्रैक्टर

जालौन तहसील में उपजिलाधिकारी रिंकू सिंह राही ने कुछ देर तक अपने अधीनस्थों के साथ चर्चा की जिसके बाद अवैध माटी खनन के मामले में कड़ी कार्रवाई की। थानाधिकारी को ट्रैक्टरों को पकड़ा गया और उन्हें सीज कर पुलिस को सौंपा गया। अवैध माटी खनन को लेकर उपजिलाधिकारी ने सख्ती दिखाई और प्रशासनिक कार्रवाई के लिए नेविगेटिव खाका उन्मूलित किया smokes

जालौन। जेएसआरसी लखनऊ से स्थानांतरित होकर आए प्रशिक्षु आईएएस रिंकू सिंह राही ने जालौन तहसील के कार्यभार संभालने के बाद शुक्रवार की रात अवैध माटी खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। टीम के साथ पांच ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को पकड़ा गया। सभी को सीज कर पुलिस को सौंपा गया। वाहनों पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। औरैया मार्ग पर प्रतापपुरा में अवैध माटी खनन के चलते रोक लगाई गई। नगरांव के आसपास के गांव औरेखी, जगनेवा हरीपुरा व प्रतापपुरा से अवैध रूप से मिट्टी की खोदाई व बिक्री हो रही थी। उपजिलाधिकारी का पदभार ग्रहण करने के बाद प्रशिक्षु आईएएस ने अधिकारियों को कार्य प्रणाली में सुधार करने तथा अवैध कारोबारियों को सुधर जाने के निर्देश दिए थे.

जालौन। जेएसआरसी लखनऊ से स्थानांतरित होकर आए प्रशिक्षु आईएएस रिंकू सिंह राही ने जालौन तहसील के कार्यभार संभालने के बाद शुक्रवार की रात अवैध माटी खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। टीम के साथ पांच ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को पकड़ा गया। सभी को सीज कर पुलिस को सौंपा गया। वाहनों पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। औरैया मार्ग पर प्रतापपुरा में अवैध माटी खनन के चलते रोक लगाई गई। नगरांव के आसपास के गांव औरेखी, जगनेवा हरीपुरा व प्रतापपुरा से अवैध रूप से मिट्टी की खोदाई व बिक्री हो रही थी। उपजिलाधिकारी का पदभार ग्रहण करने के बाद प्रशिक्षु आईएएस ने अधिकारियों को कार्य प्रणाली में सुधार करने तथा अवैध कारोबारियों को सुधर जाने के निर्देश दिए थे





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अवैध माटी खनन दुर्घटना प्रभारी इसका रिपोर्टिंग टीम से डिस्क्लेमर के साथ Carbo मिट्टी के अवैध कारोबार जालौन तहसील

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