उपराष्ट्रपति की श्रीलंका यात्रा: OCI कार्ड नियमों में ढील और मछुआरों की रिहाई पर आभार, द्विपक्षीय संबंधों को मिली नई मजबूती

श्रीलंका दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय प्रवासियों के लिए ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के नियमों में महत्वपूर्ण ढील देने की घोषणा की है, जिससे अब पांचवीं और छठी पीढ़ी के लोग भी पात्र होंगे। साथ ही, उन्होंने हाल ही में रिहा किए गए भारतीय मछुआरों के मुद्दे पर श्रीलंका सरकार का आभार व्यक्त किया और मछुआरों के स्थायी समाधान के लिए संयुक्त प्रयासों पर सहमति जताई।

श्रीलंका की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, भारत के उपराष्ट्रपति, श्री सी. पी.

राधाकृष्णन ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल की, जिसने भारतीय प्रवासियों के जीवन को सुगम बनाने और भारत-श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। विदेश सचिव, श्री विक्रम मिस्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उपराष्ट्रपति ने विशेष रूप से ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड से संबंधित नियमों में एक बड़े बदलाव की घोषणा की है, जो श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों के लिए अत्यंत राहत भरा साबित होगा। इस घोषणा का सीधा प्रभाव हजारों लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि अब OCI कार्ड के लिए पात्रता का विस्तार पांचवीं और छठी पीढ़ी तक कर दिया गया है, जबकि पहले यह सुविधा केवल चौथी पीढ़ी तक ही सीमित थी। यह कदम निश्चित रूप से उन भारतीय परिवारों को लाभान्वित करेगा जिनकी जड़ें श्रीलंका में गहराई से जमी हुई हैं, और जो अब भी भारत से सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध बनाए हुए हैं। OCI कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। अब आवेदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र, पुराने भारत-श्रीलंका पासपोर्ट और कोलंबो तथा कैंडी स्थित भारतीय मिशनों के रिकॉर्ड को भी वैध माना जाएगा। यह बदलाव न केवल आवेदन प्रक्रिया को गति देगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी सुविधा प्रदान करेगा जिन्हें अतीत में दस्तावेजीकरण संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार, भारत सरकार अपने नागरिकों और पूर्व-नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों। इसके अतिरिक्त, उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका सरकार द्वारा हाल ही में रिहा किए गए भारतीय मछुआरों के मुद्दे पर कृतज्ञता व्यक्त की। श्री राधाकृष्णन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्री अनुरा कुमारा दिसानायके का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हाल के हफ्तों में 47 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इन रिहा किए गए मछुआरों को अगले एक-दो दिनों में सुरक्षित रूप से भारत वापस लाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर दोनों देशों के बीच निरंतर संवाद बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और मछुआरों के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी मछुआरों के मुद्दे के समाधान में भारत के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने स्वीकार किया कि इस संवेदनशील मुद्दे का स्थायी समाधान केवल भारत और श्रीलंका के संयुक्त और समन्वित प्रयासों से ही संभव है। इस दिशा में दोनों देशों ने मिलकर काम करने की प्रबल इच्छा व्यक्त की है। यह दौरा भारत-श्रीलंका संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है, जो दोनों देशों के बीच विश्वास और साझेदारी को और गहरा कर रहा है। OCI कार्ड नियमों में की गई ढील, जो भारतीय प्रवासियों को मुख्यधारा से जुड़ने में सहायता करेगी, और मछुआरों के मुद्दे पर प्रदर्शित की गई सहयोग की भावना, ये सभी कदम द्विपक्षीय संबंधों में एक नई ऊर्जा और गति प्रदान करेंगे। यह पहल दर्शाती है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रयासरत है, और अपने नागरिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उपराष्ट्रपति की इस कूटनीतिक यात्रा से न केवल कूटनीतिक स्तर पर बल्कि लोगों से लोगों के बीच संबंधों को भी बल मिलेगा, जो अंततः दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक हित में होगा। यह एक सकारात्मक संकेत है कि क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए आपसी सहयोग कितना आवश्यक है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन श्रीलंका दौरा OCI कार्ड भारतीय मछुआरे द्विपक्षीय संबंध

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OCI कार्ड होल्‍डर्स पर केंद्र सख्‍त: पत्रकारिता, मिशनरी और तबलीग गतिविधियों के लिए खास परमिशन जरूरीभारत न्यूज़: New Rules For OCI Card Holders: केंद्र सरकार ने ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। अब उन्‍हें कुछ खास गतिविधियों के लिए भारत आने पर विशेष अनुमति लेनी होगी।

Read more »

OCI कार्डधारकों पर सख्ती, मिशनरी या तबलीगी जैसे इवेंट के लिए अब परमिशन जरूरीकिसी भी OCI कार्डधारक को भारत में किसी मिशनरी में शामिल होने, तबलीगी जैसे इवेंट में हिस्सा लेने या फिर पत्रकारिता का काम करने के लिए परमिशन लेनी होगी.

Read more »

विदेश में पढ़ाई, जॉब करने वाले ध्यान दें! OCI कार्ड के बदले नियम, अब 'विदेशी' कहलाएंगे दूसरे देशों में बसे भारतीयOCI Card Holders Rules: विदेश में रहने वाले भारतीयों के पास OCI कार्ड होता है, जिसके जरिए वे आसानी से भारत में आ पाते थे। हालांकि, अब OCI कार्ड होल्डर्स के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इसकी वजह से विदेश में बसे भारतीयों के बीच काफी ज्यादा नाराजगी...

Read more »

रशिया से भारत आने के 3.5 साल बाद आई महिला के हिस्से में खुशी, अब दुनिया को दिखा सकेगी अपने इंडियन होने का सबूत!रशियन महिला ने भारत में OCI कार्ड पाने पर एक Reel बनाई है जो अब वायरल हो गई है। OCI कार्ड का मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। इसके तहत विदेशी नागरिकों को भी भारत में कई अधिकार मिलते हैं। वायरल वीडियो में OCI कार्ड मिलने को लेकर महिला ने बड़े ही क्यूट अंदाज में अपनी खुशी सेलिब्रेट की...

Read more »

अमित शाह ने किया लॉन्च किया OCI के लिए नया पोर्टल, मिलेंगी कई सुविधाएंकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल ओसीआई कार्ड धारकों के फीडबैक पर आधारित है और पुराने व नए आवेदकों दोनों के लिए सुविधाजनक है। 2013 में बने पुराने पोर्टल की जगह अब यह नया पोर्टल आ गया है। अमित शाह ने कहा कि यह पोर्टल भारतीय मूल के नागरिकों को भारत में सुविधा प्रदान...

Read more »

गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया नया OCI पोर्टल, बताया कैसे मिलेगा फायदाAmit Shah News: अमित शाह ने एक्स पोस्ट में बताया कि विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन को सहज बनाने के लिए एक अपडेट यूजर इंटरफेस के साथ संशोधित OCI पोर्टल लॉन्च किया गया। जानिए इसकी खास बातें।

Read more »