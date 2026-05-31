केरल के कोट्टयम में एक समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि यदि मीडिया सकारात्मक खबरों को नजरअंदाज करेगा तो युवा पीढ़ी गलत तत्वों का अनुसरण करने लगेगी। उन्होंने रचनात्मक पत्रकारिता पर जोर दिया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को केरल के कोट्टयम में एक मलयालम अखबार के 140 साल पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि यदि समाज में सकारात्मक खबरों और उपलब्धियों को ठीक से प्रचारित नहीं किया गया, तो युवा गलत रास्तों पर जा सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से 'कॉकरोच जनता पार्टी' जैसे व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया, जो हाल ही में युवा ओं के बीच वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि रचनात्मक पत्रकारिता समाज को सही दिशा देने और लोगों का विश्वास मजबूत करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सकारात्मक घटनाओं को मीडिया में अधिक स्थान मिलना चाहिए ताकि युवा ओं को सही जानकारी और अच्छे रोल मॉडल प्राप्त हो सकें। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि कई बार ऐसे मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाता है जो लंबे समय तक प्रासंगिक नहीं रहते। उन्होंने कहा कि यदि कोई चीज वास्तव में अच्छी है, तो लोग उसे एक सप्ताह, दस दिन या एक महीने बाद भी याद रखते हैं और उसकी अहमियत समझते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो चीजें अचानक बहुत बड़ी दिखती हैं, वे अक्सर टिकाऊ नहीं होतीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अच्छे विचार और सकारात्मक संदेश समाज के हर हिस्से तक पहुंचने चाहिए और राष्ट्र निर्माण में मदद करनी चाहिए। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वह सनसनीखेज खबरों के बजाय रचनात्मक और सकारात्मक पत्रकारिता को प्राथमिकता दे। इस व्यंग्यात्मक प्लेटफॉर्म का उल्लेख हाल ही में एक विवाद के बाद सामने आया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के कथित 'कॉकरोच' और 'परजीवी' वाले बयान को लेकर चर्चा हुई थी। बाद में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था और उनका इशारा फर्जी और नकली डिग्री के जरिये कानून पेशे में आने वालों की ओर था। उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि समाज को सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि नकारात्मकता पर। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए उपलब्धियों और सफलता की कहानियों को अधिक से अधिक प्रसारित किया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि उसे समाज के नैतिक पतन को रोकने और लोगों को जागरूक करने का काम करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यदि मीडिया केवल नकारात्मक और सनसनीखेज खबरों को दिखाएगा, तो युवा ओं का भरोसा कम होगा और वे गलत तत्वों का अनुसरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक समाचार ों को प्रोत्साहित करने से न केवल समाज का मनोबल बढ़ता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी मदद मिलती है। उन्होंने सभी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से आह्वान किया कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। उपराष्ट्रपति के इस भाषण ने मीडिया की भूमिका पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर अवैज्ञानिक और भ्रामक जानकारी तेजी से फैलती है, वहां सकारात्मक और विश्वसनीय पत्रकारिता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि वह किसी विशेष प्लेटफॉर्म के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य युवा ओं को सही दिशा देने के लिए मीडिया की शक्ति का सही उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया कि मीडिया को सकारात्मक खबरों के लिए अलग से एक स्थान बनाना चाहिए, ताकि लोग उन्हें आसानी से पहचान सकें। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से न केवल युवा ओं में आशा जागेगी, बल्कि समग्र विकास में भी योगदान मिलेगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए। समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति के इस भाषण को व्यापक रूप से सराहा गया है और माना जा रहा है कि यह मीडिया जगत में नई बहस का कारण बनेगा। कई लोगों ने उनके विचारों का समर्थन किया है, जबकि कुछ ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। हालांकि, उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि वह किसी भी प्रकार के नियंत्रण के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि वह केवल एक स्वस्थ और सकारात्मक मीडिया परिदृश्य की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम सभी मिलकर सकारात्मक संदेशों को बढ़ावा दें, तो हम सामाजिक समस्याओं का सामना करने में सक्षम होंगे। उपराष्ट्रपति के भाषण ने यह स्पष्ट कर दिया कि सकारात्मक पत्रकारिता केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आज के समय में एक आवश्यकता बन गई है। उन्होंने कहा कि हमें अपने युवा ओं को सही रास्ता दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, और मीडिया इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि यह समय है कि हम सकारात्मकता को अपनाएं और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें.

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को केरल के कोट्टयम में एक मलयालम अखबार के 140 साल पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि यदि समाज में सकारात्मक खबरों और उपलब्धियों को ठीक से प्रचारित नहीं किया गया, तो युवा गलत रास्तों पर जा सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से 'कॉकरोच जनता पार्टी' जैसे व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया, जो हाल ही में युवाओं के बीच वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि रचनात्मक पत्रकारिता समाज को सही दिशा देने और लोगों का विश्वास मजबूत करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सकारात्मक घटनाओं को मीडिया में अधिक स्थान मिलना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी और अच्छे रोल मॉडल प्राप्त हो सकें। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि कई बार ऐसे मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाता है जो लंबे समय तक प्रासंगिक नहीं रहते। उन्होंने कहा कि यदि कोई चीज वास्तव में अच्छी है, तो लोग उसे एक सप्ताह, दस दिन या एक महीने बाद भी याद रखते हैं और उसकी अहमियत समझते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो चीजें अचानक बहुत बड़ी दिखती हैं, वे अक्सर टिकाऊ नहीं होतीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अच्छे विचार और सकारात्मक संदेश समाज के हर हिस्से तक पहुंचने चाहिए और राष्ट्र निर्माण में मदद करनी चाहिए। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वह सनसनीखेज खबरों के बजाय रचनात्मक और सकारात्मक पत्रकारिता को प्राथमिकता दे। इस व्यंग्यात्मक प्लेटफॉर्म का उल्लेख हाल ही में एक विवाद के बाद सामने आया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के कथित 'कॉकरोच' और 'परजीवी' वाले बयान को लेकर चर्चा हुई थी। बाद में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था और उनका इशारा फर्जी और नकली डिग्री के जरिये कानून पेशे में आने वालों की ओर था। उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि समाज को सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि नकारात्मकता पर। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए उपलब्धियों और सफलता की कहानियों को अधिक से अधिक प्रसारित किया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि उसे समाज के नैतिक पतन को रोकने और लोगों को जागरूक करने का काम करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यदि मीडिया केवल नकारात्मक और सनसनीखेज खबरों को दिखाएगा, तो युवाओं का भरोसा कम होगा और वे गलत तत्वों का अनुसरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक समाचारों को प्रोत्साहित करने से न केवल समाज का मनोबल बढ़ता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी मदद मिलती है। उन्होंने सभी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से आह्वान किया कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। उपराष्ट्रपति के इस भाषण ने मीडिया की भूमिका पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर अवैज्ञानिक और भ्रामक जानकारी तेजी से फैलती है, वहां सकारात्मक और विश्वसनीय पत्रकारिता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि वह किसी विशेष प्लेटफॉर्म के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य युवाओं को सही दिशा देने के लिए मीडिया की शक्ति का सही उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया कि मीडिया को सकारात्मक खबरों के लिए अलग से एक स्थान बनाना चाहिए, ताकि लोग उन्हें आसानी से पहचान सकें। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से न केवल युवाओं में आशा जागेगी, बल्कि समग्र विकास में भी योगदान मिलेगा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए। समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति के इस भाषण को व्यापक रूप से सराहा गया है और माना जा रहा है कि यह मीडिया जगत में नई बहस का कारण बनेगा। कई लोगों ने उनके विचारों का समर्थन किया है, जबकि कुछ ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। हालांकि, उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि वह किसी भी प्रकार के नियंत्रण के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि वह केवल एक स्वस्थ और सकारात्मक मीडिया परिदृश्य की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम सभी मिलकर सकारात्मक संदेशों को बढ़ावा दें, तो हम सामाजिक समस्याओं का सामना करने में सक्षम होंगे। उपराष्ट्रपति के भाषण ने यह स्पष्ट कर दिया कि सकारात्मक पत्रकारिता केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आज के समय में एक आवश्यकता बन गई है। उन्होंने कहा कि हमें अपने युवाओं को सही रास्ता दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, और मीडिया इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि यह समय है कि हम सकारात्मकता को अपनाएं और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें





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