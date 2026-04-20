उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा: भारत-श्रीलंका संबंधों में नए युग का सूत्रपात

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा के दौरान ओसीआई कार्ड प्रक्रिया का सरलीकरण, आवास परियोजनाओं का विस्तार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की हालिया दो दिवसीय श्रीलंका यात्रा ने नई दिल्ली और कोलंबो के बीच ऐतिहासिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। अपनी इस महत्वपूर्ण यात्रा के समापन के बाद सोमवार को स्वदेश लौटते हुए, उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच सहयोग के कई नए आयाम स्थापित किए। इस यात्रा का सबसे उल्लेखनीय परिणाम भारतीय मूल के तमिलों (आईओटी) के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड प्रक्रिया का सरलीकरण रहा है। अब श्रीलंका में ओसीआई कार्ड आवेदन के लिए स्थानीय सरकार द्वारा जारी

दस्तावेजों को भी मान्यता दी जाएगी, जिससे इस समुदाय के लोगों के लिए भारत यात्रा और व्यापार करना काफी सुलभ हो जाएगा। यह कदम न केवल कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी एक बड़ी राहत है। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और समीक्षा की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट फेज III के तहत बागान श्रमिकों को नए घर सौंपे। भारत सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने घोषणा की कि चौथे चरण में 10,000 और घर दिए जाएंगे, जिससे अब तक कुल घरों की संख्या 60,000 के पार पहुंच जाएगी। इसके अलावा, नॉर्दर्न रेलवे लाइन के पुनरुद्धार और चक्रवात दितवाह के बाद तीन नए बेली ब्रिज के निर्माण में भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े समझौते हुए, जिनमें एस्टेट वर्कर स्कॉलरशिप, मुल्लैतिवु व पूर्वी प्रांतों में स्वास्थ्य केंद्र और आयुर्वेद परियोजनाओं की स्थापना शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य श्रीलंका के विकास में भारत की भागीदारी को और अधिक समावेशी बनाना है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को नई ऊर्जा देते हुए, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सीता एलिया स्थित सीता अम्मन मंदिर का दौरा किया। उन्होंने वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस घोषणा का जिक्र किया, जिसके तहत भारत सरकार इस पवित्र स्थल का जीर्णोद्धार करेगी। हनुमान कोविल में रामभक्त हनुमान के पदचिह्नों की पूजा करते हुए उन्होंने कहा कि रामायण काल से जुड़े ये स्थल भारत और श्रीलंका के बीच सभ्यतागत सेतु का कार्य करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या और नेता प्रतिपक्ष सजित प्रेमदासा से भी गहन चर्चा की। इन मुलाकातों में व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने, आर्थिक सहयोग को गहरा करने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए साझा प्रयासों पर सहमति बनी। यह यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को और सशक्त करती है और भविष्य में दोनों देशों के बीच विश्वास को एक नए स्तर पर ले जाने की नींव रखती है





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