उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन की श्रीलंका यात्रा, द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी मजबूती

भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर 19-20 अप्रैल, 2026 को श्रीलंका जाएंगे। यह यात्रा भारत के उपराष्ट्रपति की श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी, जिससे दोनों देशों के बीच हजारों साल पुराने संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, साथ ही भारतीय समुदाय के नेताओं से भी संवाद करेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने श्रीलंका को 38,000 मीट्रिक टन ईंधन की सहायता भेजी है, जिसके लिए श्रीलंकाई नेताओं ने आभार व्यक्त किया है।

भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन 19 से 20 अप्रैल, 2026 तक दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका जाएंगे। यह यात्रा भारत के उपराष्ट्रपति की श्रीलंका की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। अपनी यात्रा के दौरान, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे श्रीलंका के अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों और प्रवासी भारतीय समुदाय के नेताओं से भी संवाद करेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर तनाव का माहौल बना हुआ है, जिससे तेल संकट का खतरा भी मंडरा रहा है।

इस पृष्ठभूमि में, भारत ने श्रीलंका के प्रति अपनी 'पड़ोसी प्रथम' (Neighborhood First) नीति के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पिछले महीने मार्च में, भारत ने श्रीलंका को 38,000 मीट्रिक टन ईंधन की सहायता भेजी थी। इस महत्वपूर्ण सहायता के लिए श्रीलंकाई नेताओं ने भारत का आभार व्यक्त किया है। श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) पार्टी के राष्ट्रीय आयोजक और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के पुत्र, सांसद नमल राजपक्षे ने भारतीय नीतियों की सराहना करते हुए श्रीलंकाई सरकार को ईंधन कर समायोजन जैसे मॉडल पर विचार करने की सलाह दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों ने 'पड़ोसी प्रथम' नीति का पालन करते हुए श्रीलंका को पेट्रोलियम की समय पर शिपमेंट करके फिर से अपना समर्थन दिखाया है। भारत हमेशा संकट के समय में श्रीलंका के लिए सबसे आगे रहा है, चाहे वह आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो या आर्थिक सहायता।

नमल राजपक्षे ने इस बात पर जोर दिया कि एक क्षेत्र के रूप में, देशों के लिए क्षेत्रीय कल्याण के लिए रणनीतिक साझेदारों के रूप में मिलकर काम करना आवश्यक है। उन्होंने श्रीलंकाई सरकार से भारत के मॉडल का अनुकरण करने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया है कि सरकार को भारत के हालिया ईंधन कर समायोजन जैसे मॉडलों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने एक्साइज ड्यूटी इसलिए कम नहीं की ताकि कीमतें तुरंत कम हो सकें, बल्कि बाजार को स्थिर करने और वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान आगे की वृद्धि को रोकने के लिए ऐसा किया गया। राजपक्षे ने आगे कहा कि जैसे-जैसे श्रीलंका प्रगति कर रहा है, सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों को भी मजबूत करना होगा। जबकि राजकोषीय अनुशासन महत्वपूर्ण है, भारत के अधिक विकास-उन्मुख दृष्टिकोण में देखा गया कि कर के बोझ को कम करने से निवेश को बढ़ावा मिल सकता है, नागरिकों पर दबाव कम हो सकता है और दीर्घकालिक सुधार में मदद मिल सकती है।

इस बीच, श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने भारत सरकार के इस सकारात्मक रुख के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कुछ दिन पहले ही उनकी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत में उन्होंने मध्य पूर्व संघर्ष के कारण श्रीलंका को हो रही ईंधन आपूर्ति में बाधाओं का उल्लेख किया था, जिसके जवाब में भारत ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया





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