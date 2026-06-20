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उपासना सिंह ने सलमान खान के लिए 'कौन है ये आदमी' डायलॉग बनाने की कहानी सुनाई

Entertainment News

उपासना सिंह ने सलमान खान के लिए 'कौन है ये आदमी' डायलॉग बनाने की कहानी सुनाई
उपासना सिंहसलमान खानकपिल शर्मा
📆20-06-2026 17:40:00
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एक्ट्रेस उपासना सिंह ने कपिल शर्मा के शो 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' के दौरान सलमान खान से बातचीत में जब उनके मुंह से अचानक 'कौन है ये आदमी' निकला तो सबको शॉक हो गया। उन्होंने यह मोमेंट के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे डरा और सलमान खान कैसे हंसने लगे। यह डायलॉग बाद में बहुत लोकप्रिय हुआ और टी-शर्टों में भी देखने मिलने लगा। उपासना ने कपिल के नेटफ्लिक्स शो में काम करने की इच्छा जाहिर की।

उपासना सिंह ने कई साल पहले कपिल शर्मा के शो पर सलमान खान को 'कौन है ये आदमी' कह दिया था, जो बाद में चलकर उनकी फेमस लाइन भी बन गई.

अब एक्ट्रेस ने बताया कि वो ये बात बोलकर काफी डर गई थीं. उन्हें घबराहट हो गई कि कहीं सलमान बीच में शूट छोड़कर ना चले जाएं. कपिल शर्मा के कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो के दौरान उपासना सिंह ने अपनी अलग-अलग परफॉर्मेंस दी और प्रेजेंटर कपिल शर्मा के साथ बातचीत में सलमान खान के लिए यह डायलॉग बनाया.

शो में वह कपिल की बुआ की भूमिका निभा रही थीं और सलमान खान उस दिन गेस्ट एवंर के रूप में आए थे. जब उन्होंने सलमान से कुछ कहा तो उनके मुंह से अचानक यह वाक्य निकला जिसके बाद सलमान खान लगातार हंसने लगे और उनकी हंसी से पूरा सेट भर गया. यह मोमेंट बाद में दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ और आखिरकार यह डायलॉग टी-शर्टों और मीम्स के रूप में भी चलकर बना रहा.

उपासना सिंह ने अपनी यादों साझा करते हुए बताया कि वह उस मोमेंट से डर रही थीं कि शायद सलमान खान इससे नाराज हो कर सेट छोड़ न दे等现象 मंगल. लेकिन सलमान खान ने इस पर खूब हंसी और उनकी हंसी ने उन्हें शांत कर दिया. शो के बाद उपासना सिंह के कई लोगों ने उनके लिए इस डायलॉग को बहुत पसंद किया, और फिर इस लाइन को बिष्कबंधित करने का प्रयास किया गया.

उपासना ने बताया कि वह कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो में भी आने के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें ऐसी ही भूमिका मिले तो। उन्हें यकीन है कि कपिल उन्हें फिर से कॉल करेंगे. कॉमेडी नाइट्स विद कपिल एक बहुत ही प्रसिद्ध शो था जिसमें कपिल शर्मा की बुआ की भूमिका में अली असगर, उपासना सिंह और चंदन प्रभाकर जैसे कॉमेडियन ने कम्युनिटी बनाई.

शो की विशेषता थी कि गेस्ट स्टार के साथ बातचीत और हल्के-फुल्के टोन में मजाकिया कॉन्वर्सेशन होता था। शो को बंद होने के बाद दर्शक उन्हें उस भूमिका में देखना चाहते थे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आईं। उपासना ने कहा कि उनके हाथों में स्विचबोर्ड की सफाई के लिए कुछ उपाय भी हैं, और योग दिवस की महत्ता पर भी बात की। घटनाओं में कोयला माफिया पर CISF की कार्रवाई और योग महोत्सव का जश्न मनाया गया

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