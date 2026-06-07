उबले आलू के पानी से ब ones काली चांदी चमकाएं: किफायती हैक

सोशल मीडिया पर वायरल हैक बताता है कि आलू उबालने के बाद बचे पानी में मौजूद स्टार्च और सिरका मिलाकर काले पड़ चुकी चांदी को फिर से चमका सकते हैं। यह महंगी सिल्वर क्लीनर की जगह ले सकता है और हजारों रुपये बचा सकता है। प्रक्रिया का विवरण और सुरक्षा सलाह बiciti।
आलू उबालने के बाद बचा पानी साधारणतया फेंक दिया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक हैक बताता है कि इस पानी में मौजूद स्टार्च और थोड़ा सिरका मिलाकर काले पड़ चुकी चांदी को फिर से चमका सकते हैं। यह ट्रिक महंगी सिल्वर क्लीनर की जगह ले सकती है और हजारों रुपये बचा सकती है। प्रक्रिया सरल है: उबले आलू के पानी में चांदी की जूलरी या बर्तन को पूरी तरह डुबोएं, लगभग 15 मिनट के लिए रख दें, फिर साफ कर लें। कालिमा कम हो जाएगी और चमक वापस आएगी। हालाँकि, अगर चांदी पर बहुत पुरानी काली परत है तो पहली बार में कुछ कम साफ हो सकता है, इसलिए छोटे हिस्से पर टेस्ट करना उचित है। नाजुक पत्थर, मोती या स्पेशल कोटिंग वाली चीजों के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। यह तरीका किफायती और आसान है, लेकिन सुरक्षा के लिए लाभ-हानि का विचार जरूरी है.
आलू उबालने के बाद बचा पानी साधारणतया फेंक दिया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक हैक बताता है कि इस पानी में मौजूद स्टार्च और थोड़ा सिरका मिलाकर काले पड़ चुकी चांदी को फिर से चमका सकते हैं। यह ट्रिक महंगी सिल्वर क्लीनर की जगह ले सकती है और हजारों रुपये बचा सकती है। प्रक्रिया सरल है: उबले आलू के पानी में चांदी की जूलरी या बर्तन को पूरी तरह डुबोएं, लगभग 15 मिनट के लिए रख दें, फिर साफ कर लें। कालिमा कम हो जाएगी और चमक वापस आएगी। हालाँकि, अगर चांदी पर बहुत पुरानी काली परत है तो पहली बार में कुछ कम साफ हो सकता है, इसलिए छोटे हिस्से पर टेस्ट करना उचित है। नाजुक पत्थर, मोती या स्पेशल कोटिंग वाली चीजों के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। यह तरीका किफायती और आसान है, लेकिन सुरक्षा के लिए लाभ-हानि का विचार जरूरी है
उबला आलू का पानी चांदी सफाई होम हैक किफायती उपाय स्टार्च
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
IND Vs NZ, Champions Trophy 2025 Final: 30 Messages, Wishes, Greetings, And Images To Celebrate Indias Victory!Share these wishes with your loved ones, post them on social media, and join the celebration of Indias glorious Champions Trophy 2025 win!
Read more »
Simple OneS: सिंपल एनर्जी का सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल वनएस लॉन्च, जानें रेंज और कीमतइलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी Simple Energy (सिंपल एनर्जी) ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Simple OneS (सिंपल वन एस) लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये से कम तय की
Read more »
Ramadan 2025 Wishes: అందరికీ ఈద్ ముబారక్, మీ బంధుమిత్రులకు శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పండిEid Mubarak 2025 Happy Ramadan wishes 2025 Greet your loved and dear ones friends and Relatives Ramadan 2025 Wishes: ఏదైనా పండుగ వచ్చిందంటే చాలు ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకోవడం సహజం.
Read more »
Vande Bharat Sleeper Train Set For Further Delay As Railway Board Flags Furnishing IssueVande Bharat Sleeper Furnishing Issue: The Railway Board has directed immediate corrective measures for the current rake and urged design refinements in future ones.
Read more »
Chinas Worst Nightmare: India Arms Philippines With Ship Killer BrahMos Missiles - Beijings Naval Dominance Under Deadly ThreatIndia has just armed the Philippines with a weapon that changes the entire balance in the South China Sea and suddenly, Beijings ships are the ones sailing into a kill zone.
Read more »
The Blessed Ones की ग्रेटर नोएडा में नई शुरुआत, ऑटिज्म अवेयरनेस को मिला नया मंच | The Blessed Ones Launches New Platform In Greater Noida To Raise Awareness About Autismग्रेटर नोएडा में ऑटिज्म अवेयरनेस के लिए “You’re Not Alone- Let’s Talk” कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस मौके पर 'The Blessed Ones' ने विशेष बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शहर में अपनी नई 8वीं ब्रांच शुरू करने की घोषणा भी की।
Read more »