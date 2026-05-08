उमर अब्दुल्ला ने सुनील शर्मा पर पलटकर हमला, कहा- नेशनल कांफ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नेता विपक्ष सुनील शर्मा के हमले पर पलटकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है और पार्टी के विधायक अपने नेताओं के साथ हैं। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर ब्लैकमेल की राजनीति करने का आरोप लगाया है।

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में राजनीति क तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नेता विपक्ष सुनील शर्मा के हमले पर पलटकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है और पार्टी के विधायक अपने नेताओं के साथ हैं। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर ब्लैकमेल की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार रुका हुआ है क्योंकि राज्य को रियासत का दर्जा नहीं दिया गया है, न कि डर की वजह से। इससे पहले, नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर 'ब्लडी हेल' वाली टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की थी। शर्मा ने आरोप लगाया था कि उमर अब्दुल्ला ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मतदाताओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री इस भाषा के लिए माफी नहीं मांगते, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलने दी जाएगी। शर्मा ने उमर अब्दुल्ला को पार्ट-टाइम और जनता से कटा हुआ मुख्यमंत्री बताया था। उमर अब्दुल्ला ने बंगाल चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पांच में से तीन राज्यों में जीत रही बीजेपी , क्या रुझान देख चिढ़ गए उमर अब्दुल्ला । उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत से उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस की पार्टनर कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे राज्य के सीएम बने थे जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। उन्होंने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बनने के बाद पहले सीएम हैं.

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में राजनीतिक तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नेता विपक्ष सुनील शर्मा के हमले पर पलटकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है और पार्टी के विधायक अपने नेताओं के साथ हैं। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर ब्लैकमेल की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार रुका हुआ है क्योंकि राज्य को रियासत का दर्जा नहीं दिया गया है, न कि डर की वजह से। इससे पहले, नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर 'ब्लडी हेल' वाली टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की थी। शर्मा ने आरोप लगाया था कि उमर अब्दुल्ला ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मतदाताओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री इस भाषा के लिए माफी नहीं मांगते, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलने दी जाएगी। शर्मा ने उमर अब्दुल्ला को पार्ट-टाइम और जनता से कटा हुआ मुख्यमंत्री बताया था। उमर अब्दुल्ला ने बंगाल चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पांच में से तीन राज्यों में जीत रही बीजेपी, क्या रुझान देख चिढ़ गए उमर अब्दुल्ला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत से उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस की पार्टनर कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे राज्य के सीएम बने थे जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। उन्होंने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बनने के बाद पहले सीएम हैं





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