उर्दू के मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 वर्ष में निधन, साहित्य जगत में शोक का माहौल

पद्मश्री सम्मानित उर्दू शायर बशीर बद्र का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके सरल और रूमानी ग़ज़ल शैली ने उर्दू शायरी को आम जनता की भाषा में बदला, और भारत‑पाकिस्तान संबंधों में कूटनीतिक योगदान भी दिया।

उर्दू के प्रसिद्ध शायर और पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन साहित्य जगत और उनके लाखों प्रशंसकों में गहरी शोक लहर लेकर आया। बशीर बद्र को उर्दू ग़ज़ल को सरल, रूमानी और आम बोलचाल की भाषा में परिवर्तित करने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने उर्दू शायरी को किताबों की कठोर शैली से निकालकर आम जनता की बातचीत का हिस्सा बना दिया, जिससे ग़ज़ल इस्लामी संस्कृति की एक जीवंत अभिव्यक्ति बन गई। उनकी रचनाएँ सादगी और भावनात्मक गहराई का अद्भुत मिश्रण थीं, जो पाठकों को सीधे दिल से जोड़ती थीं। बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। उन्होंने अलिगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए.

एम. यू. ) से अपनी शिक्षा और पीएच. डी.

पूरी की और उसी विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर के रूप में भी काम किया। 1987 में मेरठ के सांप्रदायिक दंगों में उनका घर जल कर राख हो गया, जिससे कई अनडिज़ाइन किए गए रचनाएँ नष्ट हो गईं। इस दुःखद घटना के बाद वे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थायी रूप से बसे। बशीर बद्र की कविताएँ दो देशों, भारत और पाकिस्तान, के बीच की कड़वाहट को कम करने की शक्ति रखती थीं। शिमला समझौते के दौरान 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को बशीर बद्र का एक प्रसिद्ध शेर सुनाया, जिसने कूटनीति के माहौल में नई ऊर्जा भर दी। उनका यह योगदान न केवल साहित्यिक बल्कि राजनैतिक इतिहास में भी अमिट है। बशीर बद्र की शायरी ने सामान्य जनता को सशक्त किया और भारतीय-उर्दू भाषा के सांस्कृतिक बंधन को मजबूत किया। उनका जीवन और रचनाएँ भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी





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