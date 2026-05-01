उर्दू हटाने का कोई निर्णय नहीं: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि सरकार ने उर्दू को हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया है, केवल जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया।

श्रीनगर से हमारी विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि उर्दू भाषा को हटाने का कोई भी निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने केवल नागरिकों से इस विषय पर उनकी राय और प्रतिक्रिया मांगी है, ताकि एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जा सके। उन्होंने अपने राजनीति क विरोध ियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जनता को गुमराह करने और भ्रमित करने के लिए जानबूझकर गलत सूचना फैला रहे हैं। यह बयान पांपोर में एस्टेट विभाग के दो नए ब्लॉकों के उद्घाटन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, “उर्दू को हटाया नहीं जा रहा है। यह सरासर झूठ है और जो लोग सच और झूठ के बीच अंतर नहीं कर पाते, उनसे भगवान हमारी रक्षा करें। दुर्भाग्यवश, कुछ राजनीति क दल और उनके नेता केवल झूठ और दुष्प्रचार के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने आलोचकों से किसी भी आधिकारिक आदेश या दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने के लिए कहा जिसमें उर्दू भाषा को हटाने का निर्णय लिया गया हो। जब उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल वही आदेश दिखाया जिसमें सरकार ने जनता से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिक्रिया मांगना और किसी विषय को हटाना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, और जो लोग इस बुनियादी अंतर को नहीं समझ पाते, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।” उन्होंने विशेष रूप से पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के विरोध का उल्लेख करते हुए कहा, “इल्तिजा मुफ्ती एक शिक्षित महिला हैं, लेकिन शायद उन्हें अभी भी यह समझने की आवश्यकता है कि जनता से राय मांगना और किसी विषय को वास्तव में हटाने में क्या अंतर है। इस मामले से संबंधित कोई भी प्रस्ताव अभी भी मेरी मेज पर लंबित है। मैंने न तो इसे मंजूरी दी है और न ही भविष्य में इसे मंजूरी देने का कोई इरादा है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही विभाग की ओर से कोई प्रस्ताव आया हो, लेकिन उसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और वह अभी भी विचाराधीन है। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि एक चुनी हुई सरकार के रूप में, जनता से प्रतिक्रिया लेना उनकी जिम्मेदारी है। जारी किया गया आदेश केवल इसी उद्देश्य से जारी किया गया था। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो रचनात्मक योगदान देने के बजाय झूठ के आधार पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग केवल ध्यान भटकाने और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव संबंधी आरटीआई से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने पीडीपी पर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “पीडीपी ने पहले बीजेपी का समर्थन किया था, और अब वे ऐसे मुद्दों को उठाकर और केवल उर्दू पर ध्यान केंद्रित करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक स्पष्ट राजनीति क चाल है और इसका उद्देश्य जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाना है। वे अपनी गलत नीतियों और विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।” उन्होंने जनता से अपील की कि वे किसी भी गलत सूचना या दुष्प्रचार पर ध्यान न दें और सरकार की आधिकारिक घोषणाओं और नीतियों पर ही विश्वास करें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार सभी भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करती है और उर्दू भाषा को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना और एक समावेशी समाज का निर्माण करना है। इस संदर्भ में, सरकार सभी हितधारकों के साथ संवाद जारी रखेगी और उनकी राय को महत्व देगी.

श्रीनगर से हमारी विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि उर्दू भाषा को हटाने का कोई भी निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने केवल नागरिकों से इस विषय पर उनकी राय और प्रतिक्रिया मांगी है, ताकि एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जा सके। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जनता को गुमराह करने और भ्रमित करने के लिए जानबूझकर गलत सूचना फैला रहे हैं। यह बयान पांपोर में एस्टेट विभाग के दो नए ब्लॉकों के उद्घाटन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, “उर्दू को हटाया नहीं जा रहा है। यह सरासर झूठ है और जो लोग सच और झूठ के बीच अंतर नहीं कर पाते, उनसे भगवान हमारी रक्षा करें। दुर्भाग्यवश, कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता केवल झूठ और दुष्प्रचार के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने आलोचकों से किसी भी आधिकारिक आदेश या दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने के लिए कहा जिसमें उर्दू भाषा को हटाने का निर्णय लिया गया हो। जब उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल वही आदेश दिखाया जिसमें सरकार ने जनता से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिक्रिया मांगना और किसी विषय को हटाना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, और जो लोग इस बुनियादी अंतर को नहीं समझ पाते, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।” उन्होंने विशेष रूप से पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के विरोध का उल्लेख करते हुए कहा, “इल्तिजा मुफ्ती एक शिक्षित महिला हैं, लेकिन शायद उन्हें अभी भी यह समझने की आवश्यकता है कि जनता से राय मांगना और किसी विषय को वास्तव में हटाने में क्या अंतर है। इस मामले से संबंधित कोई भी प्रस्ताव अभी भी मेरी मेज पर लंबित है। मैंने न तो इसे मंजूरी दी है और न ही भविष्य में इसे मंजूरी देने का कोई इरादा है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही विभाग की ओर से कोई प्रस्ताव आया हो, लेकिन उसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और वह अभी भी विचाराधीन है। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि एक चुनी हुई सरकार के रूप में, जनता से प्रतिक्रिया लेना उनकी जिम्मेदारी है। जारी किया गया आदेश केवल इसी उद्देश्य से जारी किया गया था। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो रचनात्मक योगदान देने के बजाय झूठ के आधार पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग केवल ध्यान भटकाने और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव संबंधी आरटीआई से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने पीडीपी पर आरोप लगाया कि वे जानबूझकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “पीडीपी ने पहले बीजेपी का समर्थन किया था, और अब वे ऐसे मुद्दों को उठाकर और केवल उर्दू पर ध्यान केंद्रित करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक स्पष्ट राजनीतिक चाल है और इसका उद्देश्य जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाना है। वे अपनी गलत नीतियों और विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।” उन्होंने जनता से अपील की कि वे किसी भी गलत सूचना या दुष्प्रचार पर ध्यान न दें और सरकार की आधिकारिक घोषणाओं और नीतियों पर ही विश्वास करें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार सभी भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करती है और उर्दू भाषा को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना और एक समावेशी समाज का निर्माण करना है। इस संदर्भ में, सरकार सभी हितधारकों के साथ संवाद जारी रखेगी और उनकी राय को महत्व देगी





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