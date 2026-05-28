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उर्वशी रौतेला का अप्सरा लुक: ऐसे पहनें 'अप्सरा ड्रेपिंग' स्टाइल में साड़ी

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उर्वशी रौतेला का अप्सरा लुक: ऐसे पहनें 'अप्सरा ड्रेपिंग' स्टाइल में साड़ी
उर्वशी रौतेलाअप्सरा ड्रेपिंगसाड़ी ड्रेपिंग ट्रेंड
📆28-05-2026 09:51:00
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उर्वशी रौतेला के अप्सरा लुक से प्रेरित साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल को घर पर कैसे पहनें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड और टिप्स.

उर्वशी रौतेला का अप्सरा लुक इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यह स्टाइल प्राचीन भारतीय मूर्तियों, विशेषकर अजंता और खजुराहो के मंदिरों में मौजूद अप्सराओं की कलाकृति से प्रेरित है। अप्सरा ड्रेपिंग साड़ी पहनने का एक अलग और कलात्मक तरीका है, जो शरीर की प्राकृतिक रेखाओं को उभारता है और एक भव्य लुक देता है। यदि आप भी इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहती हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले, सही साड़ी का चुनाव करना बेहद जरूरी है। इस ड्रेप के लिए सिल्क, शिफॉन या जॉर्जेट जैसे फ्लोई और बॉडी-हगिंग फैब्रिक की साड़ी चुनें। ये फैब्रिक शरीर पर आसानी से चिपक जाते हैं और जिस शेप में आप उन्हें सेट करेंगी, वैसी ही बनी रहती है। साड़ी का रंग और डिजाइन भी महत्वपूर्ण है; हल्के पेस्टल शेड्स या गोल्डन जरी वर्क वाली साड़ियां इस लुक के लिए परफेक्ट रहती हैं। इसके अलावा, आपको एक मैचिंग ट्यूब टॉप की जरूरत होगी, जो साड़ी के कलर से मेल खाता हो। यदि ट्यूब टॉप नहीं है, तो आप अप्सरा स्टाइल के ब्लाउज का भी उपयोग कर सकती हैं। ब्लाउज की नेकलाइन डीप या स्ट्रेटलेस हो सकती है, जिससे अप्सरा लुक और भी निखरता है। शुरुआत करने से पहले, एक पेटीकोट या शेपवियर पहनें और फिर अपनी हील्स पहन लें। इससे साड़ी की लंबाई का सही अंदाजा रहेगा। हील्स लंबी होनी चाहिए ताकि साड़ी का पल्लू ठीक से फ्लो कर सके। अब नॉर्मल साड़ी की तरह शुरुआत करें: साड़ी के सादे सिरे को दाईं ओर से पेटीकोट के अंदर टक कर एक पूरा राउंड पूरा करें। ध्यान दें कि साड़ी का पल्लू (बचा हुआ हिस्सा) थोड़ा लंबा रखें, क्योंकि अप्सरा स्टाइल में पल्लू का खास महत्व होता है। पल्लू को नाप लें और फिर बाकी बचे कपड़े की प्लेट्स बनाकर उसे अपनी नाभि के ठीक नीचे टक करें। यह प्लीट्स पतली और एकदम सीधी होनी चाहिए, ताकि वे पेट के निचले हिस्से पर अच्छी तरह सेट हो सकें। इसके बाद, बचे हुए पल्लू को पतली-पतली प्लेट्स में सेट करें और इसे ट्यूब टॉप पर लपेटते हुए ब्लाउज का शेप दें। यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें और आईने के सामने खड़े होकर इसे करें। पल्लू को ट्यूब टॉप के ऊपर इस तरह लपेटें कि वह ब्लाउज जैसा दिखे, जिसमें कंधे और पीठ खुले रहें। आप चाहें तो पीछे की तरफ भी पल्लू को क्रॉस करके लपेट सकती हैं, जिससे बैकलेस लुक मिलेगा। फाइनल अप्सरा लुक देने के लिए, ब्लाउज के बीचों-बीच एक हैवी डिजाइन वाली पिन लगाएं। यह पिन सोने या चांदी की हो सकती है, जिसमें पत्थर जड़े हों या फिर एक बड़ा माथे का टीका जैसा डिजाइन हो। पिन को सही जगह पर लगाने से लुक में चार चांद लग जाते हैं। इसके अलावा, कमर पर एक चौड़ा कमरबंद लगाएं, जो साड़ी के रंग से मैच करता हो या कंट्रास्ट हो। कमरबंद साड़ी को सुरक्षित रखता है और एक आकर्षक बेल्ट का काम करता है। अंत में, हल्के गहने पहनें-एक चोकर नेकलेस, झुमके और कंगन-और बालों को ओपन रखें या साइड बन बनाएं। मेकअप में स्मोकी आइज और रेड लिप्स का कॉम्बिनेशन इस लुक को पूरा करता है। लीजिए, अब आप अप्सरा ड्रेप स्टाइल में तैयार हैं। यह स्टाइल न केवल पार्टियों और फेस्टिवल के लिए परफेक्ट है, बल्कि शादी के फंक्शन में भी सबका ध्यान खींचेगा। उर्वशी रौतेला ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में इसी स्टाइल में साड़ी पहनकर सुर्खियां बटोरी थीं। उनके इस लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और लाखों लोगों ने इसे पसंद किया। यदि आप भी इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहती हैं, तो ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाएं.

उर्वशी रौतेला का अप्सरा लुक इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यह स्टाइल प्राचीन भारतीय मूर्तियों, विशेषकर अजंता और खजुराहो के मंदिरों में मौजूद अप्सराओं की कलाकृति से प्रेरित है। अप्सरा ड्रेपिंग साड़ी पहनने का एक अलग और कलात्मक तरीका है, जो शरीर की प्राकृतिक रेखाओं को उभारता है और एक भव्य लुक देता है। यदि आप भी इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहती हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले, सही साड़ी का चुनाव करना बेहद जरूरी है। इस ड्रेप के लिए सिल्क, शिफॉन या जॉर्जेट जैसे फ्लोई और बॉडी-हगिंग फैब्रिक की साड़ी चुनें। ये फैब्रिक शरीर पर आसानी से चिपक जाते हैं और जिस शेप में आप उन्हें सेट करेंगी, वैसी ही बनी रहती है। साड़ी का रंग और डिजाइन भी महत्वपूर्ण है; हल्के पेस्टल शेड्स या गोल्डन जरी वर्क वाली साड़ियां इस लुक के लिए परफेक्ट रहती हैं। इसके अलावा, आपको एक मैचिंग ट्यूब टॉप की जरूरत होगी, जो साड़ी के कलर से मेल खाता हो। यदि ट्यूब टॉप नहीं है, तो आप अप्सरा स्टाइल के ब्लाउज का भी उपयोग कर सकती हैं। ब्लाउज की नेकलाइन डीप या स्ट्रेटलेस हो सकती है, जिससे अप्सरा लुक और भी निखरता है। शुरुआत करने से पहले, एक पेटीकोट या शेपवियर पहनें और फिर अपनी हील्स पहन लें। इससे साड़ी की लंबाई का सही अंदाजा रहेगा। हील्स लंबी होनी चाहिए ताकि साड़ी का पल्लू ठीक से फ्लो कर सके। अब नॉर्मल साड़ी की तरह शुरुआत करें: साड़ी के सादे सिरे को दाईं ओर से पेटीकोट के अंदर टक कर एक पूरा राउंड पूरा करें। ध्यान दें कि साड़ी का पल्लू (बचा हुआ हिस्सा) थोड़ा लंबा रखें, क्योंकि अप्सरा स्टाइल में पल्लू का खास महत्व होता है। पल्लू को नाप लें और फिर बाकी बचे कपड़े की प्लेट्स बनाकर उसे अपनी नाभि के ठीक नीचे टक करें। यह प्लीट्स पतली और एकदम सीधी होनी चाहिए, ताकि वे पेट के निचले हिस्से पर अच्छी तरह सेट हो सकें। इसके बाद, बचे हुए पल्लू को पतली-पतली प्लेट्स में सेट करें और इसे ट्यूब टॉप पर लपेटते हुए ब्लाउज का शेप दें। यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें और आईने के सामने खड़े होकर इसे करें। पल्लू को ट्यूब टॉप के ऊपर इस तरह लपेटें कि वह ब्लाउज जैसा दिखे, जिसमें कंधे और पीठ खुले रहें। आप चाहें तो पीछे की तरफ भी पल्लू को क्रॉस करके लपेट सकती हैं, जिससे बैकलेस लुक मिलेगा। फाइनल अप्सरा लुक देने के लिए, ब्लाउज के बीचों-बीच एक हैवी डिजाइन वाली पिन लगाएं। यह पिन सोने या चांदी की हो सकती है, जिसमें पत्थर जड़े हों या फिर एक बड़ा माथे का टीका जैसा डिजाइन हो। पिन को सही जगह पर लगाने से लुक में चार चांद लग जाते हैं। इसके अलावा, कमर पर एक चौड़ा कमरबंद लगाएं, जो साड़ी के रंग से मैच करता हो या कंट्रास्ट हो। कमरबंद साड़ी को सुरक्षित रखता है और एक आकर्षक बेल्ट का काम करता है। अंत में, हल्के गहने पहनें-एक चोकर नेकलेस, झुमके और कंगन-और बालों को ओपन रखें या साइड बन बनाएं। मेकअप में स्मोकी आइज और रेड लिप्स का कॉम्बिनेशन इस लुक को पूरा करता है। लीजिए, अब आप अप्सरा ड्रेप स्टाइल में तैयार हैं। यह स्टाइल न केवल पार्टियों और फेस्टिवल के लिए परफेक्ट है, बल्कि शादी के फंक्शन में भी सबका ध्यान खींचेगा। उर्वशी रौतेला ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में इसी स्टाइल में साड़ी पहनकर सुर्खियां बटोरी थीं। उनके इस लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और लाखों लोगों ने इसे पसंद किया। यदि आप भी इस ट्रेंड को फॉलो करना चाहती हैं, तो ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाएं

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