उर्मिला मातोंडकर के पूर्व पति मोहसिन अख्तर ने किया दूसरा निकाह, नई पत्नी का नाम निधा भट्ट

एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के पूर्व पति मोहसिन अख्तर मीर ने दोबारा शादी कर ली है। उन्होंने नई पत्नी निधा भट्ट के साथ निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और भावुक पोस्ट लिखी। मोहसिन ने अपनी पत्नी निधा का धन्यवाद करते हुए कहा कि अल्लाह ने उन्हें सच्चा प्यार दिया है। उर्मिला और मोहसिन ने 2016 में निकाह किया था और 2021 में तलाक हो गया था।

एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के पूर्व पति मोहसिन अख्तर मीर ने दोबारा निकाह कर लिया है। उन्होंने नई पत्नी निधा भट्ट के साथ निकाह की तस्वीरें सोशियल मीडिया पर शेयर की हैं और एक भावुक पोस्ट लिखी है। मोहसिन ने लिखा कि अल्लाह ने उन्हें निधा के रूप में सच्चा प्यार दिया है और उनकी जिंदगी में रोशनी भर दी है। उर्मिला और मोहसिन ने 2016 में निकाह किया था और दो साल पहले तलाक हो गया था। तलाक की वजह सामने नहीं आई, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह आपसी सहमति से नहीं था। मोहसिन अख्तर कश्मीरी बिजनेसमैन और मॉडल हैं और उर्मिला से 9-10 साल छोटे हैं। पहले उन्होंने भी कहा था कि उर्मिला ने इस्लाम नहीं कबूल किया। मोहसिन की नई पत्नी निधा भट्ट हैं और उन्होंने निकाह के बाद सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं.

एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के पूर्व पति मोहसिन अख्तर मीर ने दोबारा निकाह कर लिया है। उन्होंने नई पत्नी निधा भट्ट के साथ निकाह की तस्वीरें सोशियल मीडिया पर शेयर की हैं और एक भावुक पोस्ट लिखी है। मोहसिन ने लिखा कि अल्लाह ने उन्हें निधा के रूप में सच्चा प्यार दिया है और उनकी जिंदगी में रोशनी भर दी है। उर्मिला और मोहसिन ने 2016 में निकाह किया था और दो साल पहले तलाक हो गया था। तलाक की वजह सामने नहीं आई, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह आपसी सहमति से नहीं था। मोहसिन अख्तर कश्मीरी बिजनेसमैन और मॉडल हैं और उर्मिला से 9-10 साल छोटे हैं। पहले उन्होंने भी कहा था कि उर्मिला ने इस्लाम नहीं कबूल किया। मोहसिन की नई पत्नी निधा भट्ट हैं और उन्होंने निकाह के बाद सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं





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