उ.प्र. में दिशा बैठक में दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच जाम

उत्तर प्रदेश में दिशा की बैठक में मंत्र और कांग्रेस सांसद के बीच झगड़ा हुआ।
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की रायबरेली में प्रगति समीक्षा समिति ( दिशा ) की बैठक में मतभेद हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंत्री ने बाद में बताया कि राहुल गांधी अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि दिशा के नियमों के अनुसार ही चर्चा होगी। दिनेश के अनुसार, राहुल गांधी यह कह रहे थे कि वे दिशा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जवाब दिया कि अगर मुद्दे पर बात करेंगे और परिधि में रहेंगे तो ही अध्यक्ष हैं। दिशा के 43
कार्यक्रमों पर बैठक में ही चर्चा होगी। उसके बाहर कोई चर्चा नहीं होगी
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:
दिशा राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह मतभेद उत्तर प्रदेश