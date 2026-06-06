ऊर्जा मंत्री ने पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा, ऋण प्रक्रिया सरल बनाने के निर्देश

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने वाराणसी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा लाभार्थियों को शीघ्र लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए. के.

शर्मा ने शनिवार को वाराणसी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए लाभार्थियों को शीघ्र लाभ दिलाने के निर्देश दिए। सर्किट हाउस सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया और ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र आवेदकों का ऋण आवेदन बिना उचित कारण निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। बैठक में यूपीनेडा के निदेशक रविंदर सिंह ने योजना की वर्तमान प्रगति और उपलब्धियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। मंत्री ने वाराणसी में कार्यरत वेंडरों से योजना के क्रियान्वयन की स्थिति और उनकी समस्याओं की जानकारी ली और संबंधित विभागों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग को प्री-कॉन्फिगर्ड मीटरों की स्थापना में तेजी लाने और पुराने मीटरों के कॉन्फिगरेशन को प्राथमिकता देने को कहा। बैंकों को निर्देशित किया गया कि ऋण प्रक्रिया में न्यूनतम दस्तावेज लेकर समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित करें। मंत्री ने अप्रैल और मई में सौर ऊर्जा स्थापना में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताई और वेंडरों, उपभोक्ताओं, जिला प्रशासन और विभागों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को इस योजना में प्रथम स्थान पर लाने के लिए सभी मिलकर काम करें। इस मौके पर 'सोलर दीदी' को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए और योजना के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया। बैठक में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक, नगर आयुक्त, बैंक अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। यह योजना परिवारों को सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ बिजली बिलों में कमी लाने में सहायक है, जिससे लोगों को आर्थिक लाभ मिलता है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक परिवार इससे जुड़े और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिले। ऊर्जा मंत्री के निर्देशों से योजना के कार्यान्वयन में गति आएगी और लाभार्थियों को जल्द लाभ मिलेगा। इस प्रकार की योजनाएं देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती हैं





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