ऋचा चड्ढा के सामने महिला ने पुरुष सुरक्षा पर सवाल, एनसीआरबी डेटा का जिक्र

एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के एक इवेंट में एक महिला श्रोताओं के बीच पुरुषों की सुरक्षा और सुसाइड के मुद्दे पर गहरी बातचीत हुई। महिला ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में बेटियों का जोर दिया जा रहा है लेकिन बेटों की सुरक्षा पर अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। उसने ऋचा से मर्द के दर्द पर फिल्म बनाने की मांग की।
एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक महिला इवेंट के दौरान उनसे पुरुषों की सुरक्षा को लेकर सवाल करती दिख रही है। महिला ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बेटों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महिला ने ऋचा से 'मर्द के दर्द' पर भी कोई कहानी या फिल्म बनाने की मांग की। ऋचा चड्ढा सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस सवाल के बाद वे थोड़ी हैरान नजर आईं। वीडियो में ऋचा चड्ढा एक इवेंट में दर्शकों के सवालों का जवाब दे रही हैं। इसी बीच ऑडियंस में बैठी एक महिला ने उनसे पूछा कि यहां लड़कियों को बचाने की बात तो होती है, लेकिन लड़कों को कौन बचाएगा?
महिला ने आगे कहा कि बेटियों को तो बहुत पढ़ा लिया और आगे बढ़ा लिया, लेकिन बेटों का क्या करें, उन्हें गड्ढे में डाल दें क्या? हर बार गलती लड़के की ही नहीं होती है। ऋचा चड्ढा को महिला का सवाल ठीक से सुनाई नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने महिला से पूछा कि आपको अपने बेटे को किससे बचाना है?
इस पर महिला ने जवाब दिया कि उन्हें अपने बेटे को मुस्कान रस्तोगी और सोनम जैसी महिलाओं से बचाना है। महिला ने कहा कि मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति की हत्या करके शव को ड्रम में डाल दिया था। इसी वजह से उनका बेटा आज शादी करने से डरता है। महिला की बात का जवाब देते हुए ऋचा चड्ढा ने कहा कि एक महिला ने अपराध किया और आपको उसका नाम और पता सब याद है। इसकी वजह यह है कि पुरुष ऐसा रोज करते हैं, इसलिए हमें उनके नाम भी याद नहीं रहते। ऋचा के इस तर्क के बाद भी महिला पीछे नहीं हटीं और उन्होंने देश में पुरुषों के सुसाइड के आंकड़े रखने शुरू कर दिए। महिला ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए एनसीआरबी (NCRB) के डेटा का जिक्र किया। महिला ने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक भारत में आज 92,000 पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, जो महिलाओं से ढाई गुना ज्यादा है। महिला ने ऋचा से कहा कि भारत बलात्कारियों का देश नहीं है, इसलिए वे चाहती हैं कि ऋचा पुरुषों के इस दर्द पर भी कोई कहानी बनाएं
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