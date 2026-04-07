ऋषिकेश के घाट चौक पर पूजा सामग्री की दुकान में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की आशंका

ऋषिकेश के रेलवे रोड स्थित घाट चौक पर तड़के सुबह एक पूजा सामग्री की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश । तीर्थनगरी के रेलवे रोड स्थित घाट चौक पर आज तड़के सुबह करीब 3:40 बजे एक पूजा सामग्री की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही एसआई निखिलेश सिंह बिष्ट पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बंद दुकान का शटर खोला और सुरक्षा की दृष्टि से यूपीसीएल को सूचित कर क्षेत्र की बिजली सप्लाई तुरंत बंद करवाई। साथ ही अग्निशमन विभाग को भी घटना की जानकारी दी गई। सूचना के

कुछ ही देर बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग इतनी विकराल थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों को लगभग 30 मिनट का समय लगा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका, जिससे आग को आस-पास की अन्य दुकानों में फैलने से रोक लिया गया। यह भी पढ़ें- दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे के उद्घाटन की तैयारी, पीएम के आगमन से पूर्व निरीक्षण को आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ बताया जा रहा है कि दुकान पूजा सामग्री की थी। इस अग्निकांड में दुकान के भीतर रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो गया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऋषिकेश के घाट चौक पर तड़के लगी आग की घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। सुबह के शांत वातावरण में आग की लपटें देखकर लोग घबरा गए और अपनी दुकानों से बाहर निकल आए। पुलिस और दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग को अन्य दुकानों तक फैलने से रोकने में सफलता मिली, जिससे एक बड़ी त्रासदी टल गई। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही नुकसान का आकलन किया जाएगा। घटना के बाद, क्षेत्र के व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और प्रभावित दुकानदारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अग्निकांड के कारण आसपास की दुकानों को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि आग की गर्मी और धुएं से कई सामान खराब हो गए। दुकानदारों ने नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे कराने की मांग की है, ताकि उन्हें हुए नुकसान का मुआवजा मिल सके। इस घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है और भविष्य में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। दुकानदारों ने स्थानीय प्रशासन से आग बुझाने के उपकरणों और अग्निशमन प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की भी अपील की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बेहतर ढंग से निपटा जा सके। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है, ताकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस जल्द ही जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आग लगने के कारणों का पता लगने के बाद, स्थानीय प्रशासन सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने पर विचार करेगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना ने एक बार फिर से ऋषिकेश में सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर किया है और प्रशासन को इस दिशा में गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। आग से प्रभावित दुकानदारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और नुकसान का आकलन करने के लिए प्रशासन ने एक टीम का गठन किया है। टीम नुकसान का आकलन करने के बाद उचित मुआवजे की सिफारिश करेगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, जिसने आग को फैलने से रोका और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। इस घटना ने समुदाय को एकजुट किया है और सभी लोग प्रभावित दुकानदारों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस दुखद घटना के बाद, स्थानीय लोगों ने सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से बेहतर अग्निशमन सेवाएं और सुरक्षा उपाय प्रदान करने का अनुरोध किया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। घटना से प्रभावित दुकानदारों को उनके नुकसान की भरपाई करने में मदद करने के लिए स्थानीय समुदाय और विभिन्न संगठनों ने सहायता प्रदान करने का वादा किया है। यह घटना ऋषिकेश में सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देती है





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