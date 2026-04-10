ऋषिकेश में बजरंग सेतु में दरारें: गुणवत्ता पर सवाल, जांच की मांग

ऋषिकेश में नवनिर्मित बजरंग सेतु में दरारें आने के बाद निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। पुल अभी तक पूरी तरह से सौंपा भी नहीं गया है, लेकिन दरारों ने विभाग की लापरवाही को उजागर कर दिया है। असामाजिक तत्वों पर कांच तोड़ने का आरोप है।

रजनीश कुमार, ऋषिकेश : उत्तराखंड के ऋषिकेश में नवनिर्मित बजरंग सेतु में दरार ें आने का मुद्दा गरमा गया है। लगभग 69.

20 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल के पैदल मार्ग पर लगे कांच में दरारें आने से निर्माण कंपनी और लोक निर्माण विभाग नरेंद्रनगर की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बजरंग सेतु अभी तक पूरी तरह से संबंधित विभाग को सौंपा भी नहीं गया है, लेकिन इससे पहले ही पुल की गुणवत्ता और इस पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर विभागीय लापरवाही उजागर हो गई है। इस मामले में, कुछ आरोप पुल पर आने-जाने वाले लोगों पर भी लग रहे हैं।\उत्तराखंड में पौड़ी और टिहरी जिलों को जोड़ने वाले पुराने और जर्जर हालत में मौजूद लक्ष्मण झूला पुल के बगल में बन रहे बजरंग सेतु का निर्माण और सौंदर्यीकरण लगभग पूरा होने वाला है। पुल की मजबूती का परीक्षण भी किया जा चुका है। रोजाना सैकड़ों पर्यटक और श्रद्धालु इस पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी, अचानक पैदल मार्ग पर लगे कांच की प्लेटों में दरारें आना संबंधित विभाग की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। इस घटना के पीछे के कारणों पर भी चर्चा शुरू हो गई है।\असामाजिक तत्वों पर आरोप: निर्माण के दौरान बजरंग सेतु के खुलने से पहले ही फुटपाथ पर लगे कांच के टूटने की घटना के बाद, यह दावा किया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने वहां लगे कांच को ईंट-पत्थर मारकर तोड़ दिया। यह घटना बार-बार हो रही है। इन घटनाओं के कारण पुल को औपचारिक रूप से खोलने में पीडब्ल्यूडी विभाग को भी परेशानी हो रही है। पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई है। फिलहाल, पुल के कांच वाले हिस्से में लोगों की आवाजाही रोक दी गई है।\वर्ष 2022 में शुरू हुआ निर्माण: टिहरी को पौड़ी जिले से जोड़ने वाले लक्ष्मण झूला पुल के बंद होने के बाद, पीडब्ल्यूडी नरेंद्रनगर ने लक्ष्मण झूला पुल के पास बजरंग सेतु के निर्माण की योजना बनाई। इस योजना पर 2022 में काम शुरू हुआ। बजरंग सेतु 132.30 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है। पुल के दोनों तरफ 1.5-1.5 मीटर के कांच के फुटपाथ बनाए गए हैं। फुटपाथ में 65 मिलीमीटर मोटा पारदर्शी कांच लगाया गया है, जिससे नीचे बहती गंगा नदी को पैदल चलते हुए देखा जा सकता है।\लोड टेस्टिंग: बजरंग सेतु की हाल ही में लोड टेस्टिंग की गई थी। पुल के बीच में 50 मैक्स वाहन खड़े किए गए थे। कांच वाले भाग में भी रेत और सीमेंट की बोरियां रखकर परीक्षण किया गया। उद्घाटन से पहले ही लोगों ने इस पुल पर चलना शुरू कर दिया था। आरोप है कि कुछ लोगों ने पुल के कांच वाले हिस्से में ईंट और पत्थर मारकर कांच को तोड़ दिया। यह घटना निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुल की डिजाइन और निर्माण में शामिल सभी पक्षों को इसकी जांच करनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।\इस मामले में जनता की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। पुल को जल्द से जल्द सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। यह घटना सार्वजनिक निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है





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