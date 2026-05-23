एंटरटेनमेंट सेलेब्स का बोलबाला रहा हफ्ते में कान्स में, सलमान खान की अलग-अलग खबरें, सोलाह सभी तकनीकों से मां बनने की कहानी.

इस हफ्ते की क्रिंकलाइट में एंटरटेनमेंट सेलेब्स सामने आए. सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, करिश्मा तन्ना, शिव और कृष्णा, तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा, सना मकबूल और सपना चौधरी. इन सभी ने अपनी अलग-अलग कोशिशें की. सलमान खान ट्रेंडिंग के लिए उतरे लेकिन ट्रिपल तलाक अब तक का रिकॉर्ड तोड़ने में असफल रहे. इसके बाद भी उन्होंने पोस्ट लिखी और सबकी क्लास भी ली. साथ ही सोलाह सभी तरह की तकनीकों के जरिए अपनी मां बनने की furlough भी देती नजर आईं. ये तकनीक है IVF Femro, ICSI, परामर्श, घर पर रजिस्टर किया गया हुआ मेडिसिन और कई और. ये तकनीक की मदद से ये एक्ट्रेस अपनी मां बन रही हैं.

इस हफ्ते एंटरटेनमेंट की दुनिया में कान्स में कई भारतीय सेलेब्स अपनी अलग-अलग कोशिशों में दिखाई दिए. सलमान खान को हम उदाहरण के लिए उठा सकते हैं जो गुस्से पर नजर आ रहे थे और वही विवादित पोस्ट भी आई है.

हालांकि सलमान ने बाद में इंस्टा पर पोस्ट लिखी और सबकी क्लास ली. वहां पर बताया कि भले ही वो 60 साल के हो गए हैं लेकिन लड़ना नहीं भूले हैं. साथ ही सलमान को हम सलाम भी करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी अपनी बोली में भी बता रखी है. एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने कैसे रही कान्स में और क्या खास हुआ. जानने के लिए यहां पढ़ें





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एंटरटेनमेंट में सलमान खान की अलग-अलग खबरें ऐश्वर्या राय बच्चन की स्टनिंग स्टोरी करिश्मा तन्ना की गोदभरायी साउथ इंडियन स्टाइल तन्ना और कृष्णा के गानों पर डांस किया वीपी प्रापर और करण की प्रपोज़ के साथ खास तस्वीर तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की सगाई वेजीन पर प्रपोज करने का ऐतिहासिक अंदाज सोशल मीडिया पर डायमंड रिंग फ्लॉन्ट किया सपना चौधरी की शादी में खटपट की खबर पॉडकास्ट में बोलीं पत्नी से प्यार नहीं करती 6 साल की शादी की यादें धुंधली हो चुकी हैं एक और प्यार नहीं कर सकती. बच्ची बनाना चाहते हैं लेकिन बच्चे नहीं पैदा होते हैं भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के तलाक की खबर कॉमेडियन ने इन खबरों को सही ठहराया अलग नहीं हो रहे हैं साथ-साथ मिले हैं सरोगेसी कराने वाली संभावना सेठ को क्या कहते है IVF फेल होने वगैरें की वजह से 8 वीवीएफ की फिलहाल स सलमान खान को दिखाए गए अस्पताल के बाहर पैपराजी पोस्ट लेकर सबकी क्लास ली

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