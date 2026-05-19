एंटरटेनमेंट की दुनिया में बड़ा बदलाव

एंटरटेनमेंट की दुनिया में आर्टिस्टों की चर्चा और बदलाव रही है। सपना चौधरी के मैरिड लाइफ पर रिएक्शन और पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या आपस में जुड़ी हुई है। रणबीर कपूर और ईशा देसाई को तलाक की खबरें आने के बाद प्रकाशित आलेख के साथ, सलमान खान ने अपने तन्हाई वाले पोस्ट पर सफाई दी। वहीं, कंगना रनौत ने शादीशुदा महिलाओं के लिए एक जबरदस्त ट्वीट भी किया है। बॉक्स ऑफिस की दृष्टिकोण से, फिल्म टॉكسिक की नई रिलीज डेट एक बड़े बुलेट क्लैश की वजह बन सकती है।
एंटरटेनमेंट की दुनिया में सपना चौधरी और पंजाबी सिंगर इंदर कौर की चर्चा रही, इंदर कौर की मौत ने फैंस को शॉक दिया। सपना चौधरी ने मैरिड लाइफ पर रिएक्ट करते हुए कहा कि मां की तरह आत्मा से कोई और आपको प्यार नहीं कर सकता। पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हत्या , कर्जादंग से जुड़ा, पिछले 6 साल के बाद कमजोर हुआ परिवार। कंगना रनौत ने शादीशुदा महिलाओं के लिए जमकर लिखा, बॉलीवुड में मर्दों से बढ़कर कोई भी पर्सोनालिटी नहीं है, हमारी महिलाएं। फिर भी शादी इसलिए कि आत्मनिर्भर हो जाओ। और सलमान ने अपने तन्हाई वाले पोस्ट पर सफाई दी। बॉक्स ऑफिस क्लैश की तरफ से फिल्म टॉक्सिक की नई रिलीज डेट एक बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश की वजह बन सकती है.
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