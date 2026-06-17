एंड्रॉयड 17 अपडेट: बबल्स फीचर, गेमिंग मोड और बेहतर सुरक्षा के साथ पिक्सेल डिवाइस पर लॉन्च

गूगल ने एंड्रॉयड 17 अपडेट के लिए पिक्सेल डिवाइस पर रोलआउट शुरू कर दिया है। नए अपडेट में बबल्स फीचर, स्क्रीन रिएक्शन्स, फोल्डेबल गेमिंग मोड, बेहतर प्रivacy और साइबर सुरक्षा जैसे कई सुधार शामिल हैं।

गूगल ने अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 17 का रोलआउट योग्य पिक्सेल डिवाइस के लिए शुरू कर दिया है। यह अपडेट अब गूगल पिक्सेल 6 सीरीज और उसके बाद के मॉडल्स, पिक्सेल फोल्ड तथा पिक्सेल टैबलेट के लिए उपलब्ध है। नए एंड्रॉयड 17 में मल्टीटास्किंग, गेमिंग, सुरक्षा और प्राइवेसी से जुड़े कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। एंड्रॉयड 17 का सबसे बड़ा आकर्षण बबल्स फीचर है। इसकी सहायता से यूजर्स किसी भी ऐप के आइकॉन को लॉन्ग-प्रेस करके उसे एक छोटे फ्लोटिंग विंडो में बदल सकते हैं। पिक्सेल फोल्ड जैसे डिवाइस में ये फ्लोटिंग ऐप्स स्क्रीन के निचले-दाएं हिस्से में मौजूद बबल बार में दिखाई देंगे। यूजर्स सीधे बबल बार से ऐप्स के बीच स्विच कर सकते हैं, विंडो का आकार बदल सकते हैं या उसे फुल-स्क्रीन मोड में खोल सकते हैं। गूगल ने स्क्रीन रिएक्शन्स नाम का नया फीचर भी पेश किया है। इसके जरिए यूजर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय फ्रंट कैमरे से अपना रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर ओवरले के रूप में दिखाई देगा, जिससे एक ही वीडियो में स्क्रीन पर हो रही गतिविधि और यूजर की प्रतिक्रिया दोनों रिकॉर्ड हो जाएंगी। कंपनी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग और एनोटेशन टूल्स को भी नए टूलबार के साथ अपडेट किया है। एंड्रॉयड 17 में फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए एक समर्पित गेमिंग मोड भी जोड़ा गया है। इस मोड में स्क्रीन के निचले हिस्से पर गेमिंग कंट्रोल दिखाई देंगे, जो एक वर्चुअल गेमपैड की तरह काम करेंगे। गूगल का दावा है कि नया अपडेट मेमोरी मैनेजमेंट को बेहतर बनाता है, जिससे गेमिंग के दौरान फ्रेम ड्रॉप और लैग की समस्या कम होगी। एंड्रॉयड 17 में यूजर्स को टेम्पोरेरी प्रिसाइज लोकेसन शेयरिंग फीचर मिलेगा, जिसके तहत वे किसी ऐप को सीमित समय के लिए ही अपनी सटीक लोकेशन एक्सेस करने की अनुमति दे सकेंगे। इसके अलावा, नए ग्रैन्युलर कॉन्टैक्ट शेयरिंग कंट्रोल्स की मदद से यूजर पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट की बजाय केवल चुनिंदा संपर्कों को ही किसी ऐप के साथ साझा कर सकेंगे। गूगल ने फाइंड हब में 'मार्क एज लॉस्ट' विकल्प भी जोड़ा है, जिससे खोए हुए डिवाइस को रिमोटली लॉक किया जा सकेगा। वहीं लाइव Threat Detection को और बेहतर बनाया गया है ताकि संदिग्ध ऐप्स और ऑनलाइन स्कैम्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया जा सके। साथ ही एडवांस्ड प्रोटेक्शन फीचर को भी मजबूत किया गया है, जिससे जटिल साइबर खतरों के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। PIN सुरक्षा को भी पहले से मजबूत बनाया गया है। अब गलत PIN अनुमान लगाने के प्रयासों की संख्या कम कर दी गई है और हर असफल प्रयास के बाद दोबारा कोशिश करने के लिए अधिक समय तक इंतजार करना होगा.

गूगल ने अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 17 का रोलआउट योग्य पिक्सेल डिवाइस के लिए शुरू कर दिया है। यह अपडेट अब गूगल पिक्सेल 6 सीरीज और उसके बाद के मॉडल्स, पिक्सेल फोल्ड तथा पिक्सेल टैबलेट के लिए उपलब्ध है। नए एंड्रॉयड 17 में मल्टीटास्किंग, गेमिंग, सुरक्षा और प्राइवेसी से जुड़े कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। एंड्रॉयड 17 का सबसे बड़ा आकर्षण बबल्स फीचर है। इसकी सहायता से यूजर्स किसी भी ऐप के आइकॉन को लॉन्ग-प्रेस करके उसे एक छोटे फ्लोटिंग विंडो में बदल सकते हैं। पिक्सेल फोल्ड जैसे डिवाइस में ये फ्लोटिंग ऐप्स स्क्रीन के निचले-दाएं हिस्से में मौजूद बबल बार में दिखाई देंगे। यूजर्स सीधे बबल बार से ऐप्स के बीच स्विच कर सकते हैं, विंडो का आकार बदल सकते हैं या उसे फुल-स्क्रीन मोड में खोल सकते हैं। गूगल ने स्क्रीन रिएक्शन्स नाम का नया फीचर भी पेश किया है। इसके जरिए यूजर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय फ्रंट कैमरे से अपना रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर ओवरले के रूप में दिखाई देगा, जिससे एक ही वीडियो में स्क्रीन पर हो रही गतिविधि और यूजर की प्रतिक्रिया दोनों रिकॉर्ड हो जाएंगी। कंपनी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग और एनोटेशन टूल्स को भी नए टूलबार के साथ अपडेट किया है। एंड्रॉयड 17 में फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के लिए एक समर्पित गेमिंग मोड भी जोड़ा गया है। इस मोड में स्क्रीन के निचले हिस्से पर गेमिंग कंट्रोल दिखाई देंगे, जो एक वर्चुअल गेमपैड की तरह काम करेंगे। गूगल का दावा है कि नया अपडेट मेमोरी मैनेजमेंट को बेहतर बनाता है, जिससे गेमिंग के दौरान फ्रेम ड्रॉप और लैग की समस्या कम होगी। एंड्रॉयड 17 में यूजर्स को टेम्पोरेरी प्रिसाइज लोकेसन शेयरिंग फीचर मिलेगा, जिसके तहत वे किसी ऐप को सीमित समय के लिए ही अपनी सटीक लोकेशन एक्सेस करने की अनुमति दे सकेंगे। इसके अलावा, नए ग्रैन्युलर कॉन्टैक्ट शेयरिंग कंट्रोल्स की मदद से यूजर पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट की बजाय केवल चुनिंदा संपर्कों को ही किसी ऐप के साथ साझा कर सकेंगे। गूगल ने फाइंड हब में 'मार्क एज लॉस्ट' विकल्प भी जोड़ा है, जिससे खोए हुए डिवाइस को रिमोटली लॉक किया जा सकेगा। वहीं लाइव Threat Detection को और बेहतर बनाया गया है ताकि संदिग्ध ऐप्स और ऑनलाइन स्कैम्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया जा सके। साथ ही एडवांस्ड प्रोटेक्शन फीचर को भी मजबूत किया गया है, जिससे जटिल साइबर खतरों के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। PIN सुरक्षा को भी पहले से मजबूत बनाया गया है। अब गलत PIN अनुमान लगाने के प्रयासों की संख्या कम कर दी गई है और हर असफल प्रयास के बाद दोबारा कोशिश करने के लिए अधिक समय तक इंतजार करना होगा





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