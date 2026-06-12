एअर इंडिया विमान क्रैश का एक साल: जानें उस भयावह दिन का पूरा घटनाक्रम और जांच की स्थिति

12 जून 2025 को एअर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के हादसे को एक साल पूरा हो गया। इस दुर्घटना में 260 लोगों की जान गई, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। एक साल बाद भी अंतिम जांच रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, जिससे पीड़ित परिजनों में निराशा है। लेख में हादसे के घटनाक्रम, तकनीकी खामियों और जांच की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई है।

12 जून 2025 को एअर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के हादसे को एक साल पूरा हो गया है। यह दुर्घटना अहमदाबाद से लंदन जा रहे बोइंग 787 विमान की थी, जिसमें 239 यात्रियों समेत कुल 260 लोगों की जान चली गई थी। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन एक साल बाद भी कई सवाल अनसुलझे हैं। अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक जांच एजेंसियों को एक साल के भीतर अंतिम रिपोर्ट जारी करनी थी, लेकिन अब तक केवल एक अंतरिम रिपोर्ट ही सामने आई है। माना जा रहा है कि अंतिम रिपोर्ट में और समय लग सकता है। हादसे के शिकार लोगों के परिजन आज भी यह जानने को तरस रहे हैं कि आखिर उनके अपने कैसे इस दुर्घटना का शिकार हुए और इसमें किसकी चूक थी। केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों ने अब तक इस मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं दी है, हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही रिपोर्ट जारी की जाएगी। 12 जून 2025 को घटित इस हादसे का पूरा घटनाक्रम सुबह से ही शुरू हो गया था। एअर इंडिया का बोइंग 787 विमान (पंजीकरण VT-ANB) कैप्टन हरदीप देओल की कमान में दिल्ली से अहमदाबाद के लिए उड़ान संख्या AI 423 के रूप में उड़ा था। अहमदाबाद में उतरने की प्रक्रिया के दौरान विमान में तकनीकी खामियां आईं। स्टेबलाइजर सेंसर ने गलत संकेत देने शुरू कर दिए और एयर-कंडीशनिंग सिस्टम फेल हो गया। जमीन पर इंजीनियरों ने जांच की और विमान को अगली उड़ान AI-171 के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया। उस समय तक यात्री सवार हो चुके थे। हादसे में मारे गए एक यात्री के पिता ने बताया कि दोपहर 1 बजे उन्होंने अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात की थी, जब वह फ्लाइट में बैठ चुका था। कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर कॉकपिट में थे और विमान के इंजन चालू करके टैक्सी क्लीयरेंस का इंतजार कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उस वक्त भी विमान में कुछ खराबियों की शिकायत सामने आई थीं। विमान ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरी। टेकऑफ के तुरंत बाद, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, विमान के हवा में जाते ही इसका आपातकालीन पावर स्रोत रैम एयर टरबाइन (RAT) तैनात हो गया, जो किसी बड़े इलेक्ट्रिकल फेलियर का संकेत था। अगले 32 सेकंड के दौरान विमान केवल 630 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाया और धीरे-धीरे नीचे की ओर गिरने लगा। कुछ ही पलों में विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 260 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना इतनी भयावह थी कि एक मोबाइल कैमरे में कैद वीडियो ने एक युवक की जिंदगी बदल दी और वह 'एरोप्लेन बॉय' के नाम से मशहूर हो गया। हादसे के बाद कई साजिश सिद्धांत (कॉन्सपिरेसी थ्योरी) सामने आए, जिनमें सबोटेज से लेकर पायलट की लापरवाही तक के आरोप शामिल थे। हालांकि, जांच एजेंसियों ने अब तक कोई निर्णायक सबूत पेश नहीं किया है। एक साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में हैं और सरकार से पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं.

12 जून 2025 को एअर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के हादसे को एक साल पूरा हो गया है। यह दुर्घटना अहमदाबाद से लंदन जा रहे बोइंग 787 विमान की थी, जिसमें 239 यात्रियों समेत कुल 260 लोगों की जान चली गई थी। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन एक साल बाद भी कई सवाल अनसुलझे हैं। अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक जांच एजेंसियों को एक साल के भीतर अंतिम रिपोर्ट जारी करनी थी, लेकिन अब तक केवल एक अंतरिम रिपोर्ट ही सामने आई है। माना जा रहा है कि अंतिम रिपोर्ट में और समय लग सकता है। हादसे के शिकार लोगों के परिजन आज भी यह जानने को तरस रहे हैं कि आखिर उनके अपने कैसे इस दुर्घटना का शिकार हुए और इसमें किसकी चूक थी। केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों ने अब तक इस मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं दी है, हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही रिपोर्ट जारी की जाएगी। 12 जून 2025 को घटित इस हादसे का पूरा घटनाक्रम सुबह से ही शुरू हो गया था। एअर इंडिया का बोइंग 787 विमान (पंजीकरण VT-ANB) कैप्टन हरदीप देओल की कमान में दिल्ली से अहमदाबाद के लिए उड़ान संख्या AI 423 के रूप में उड़ा था। अहमदाबाद में उतरने की प्रक्रिया के दौरान विमान में तकनीकी खामियां आईं। स्टेबलाइजर सेंसर ने गलत संकेत देने शुरू कर दिए और एयर-कंडीशनिंग सिस्टम फेल हो गया। जमीन पर इंजीनियरों ने जांच की और विमान को अगली उड़ान AI-171 के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया। उस समय तक यात्री सवार हो चुके थे। हादसे में मारे गए एक यात्री के पिता ने बताया कि दोपहर 1 बजे उन्होंने अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात की थी, जब वह फ्लाइट में बैठ चुका था। कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर कॉकपिट में थे और विमान के इंजन चालू करके टैक्सी क्लीयरेंस का इंतजार कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उस वक्त भी विमान में कुछ खराबियों की शिकायत सामने आई थीं। विमान ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरी। टेकऑफ के तुरंत बाद, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, विमान के हवा में जाते ही इसका आपातकालीन पावर स्रोत रैम एयर टरबाइन (RAT) तैनात हो गया, जो किसी बड़े इलेक्ट्रिकल फेलियर का संकेत था। अगले 32 सेकंड के दौरान विमान केवल 630 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाया और धीरे-धीरे नीचे की ओर गिरने लगा। कुछ ही पलों में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 260 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना इतनी भयावह थी कि एक मोबाइल कैमरे में कैद वीडियो ने एक युवक की जिंदगी बदल दी और वह 'एरोप्लेन बॉय' के नाम से मशहूर हो गया। हादसे के बाद कई साजिश सिद्धांत (कॉन्सपिरेसी थ्योरी) सामने आए, जिनमें सबोटेज से लेकर पायलट की लापरवाही तक के आरोप शामिल थे। हालांकि, जांच एजेंसियों ने अब तक कोई निर्णायक सबूत पेश नहीं किया है। एक साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में हैं और सरकार से पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

एअर इंडिया विमान दुर्घटना जांच 12 जून 2025 विजय रूपाणी

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ahmedabad Plane Crash: फ्यूल स्विच पर US की चेतावनी क्यों की गई नजरअंदाज, 2018 में किया था अलर्टअहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-171 के क्रैश की शुरुआती जांच में फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी सामने आई है।

Read more »

Ahmedabad plane crash: আমদাবাদের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট! ভেঙে পড়ার ৪৮ ঘণ্টা আগেই...Ahmedabad Plane crash: AI 171 suffered multiple failures in 48 hours before fatal flight

Read more »

इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में TVS-‌Bajaj की बादशाहत, इनके पास 45 पर्सेंट मार्केट शेयर, टॉप 10 में ये सारी कंपनियांElectric 2Wheeler Sale In 2025: बीते साल 2025 में भारतीय बाजार में करीब 12.

Read more »

'फ्यूल सप्लाई काटने से हुआ हादसा', चीन में प्लेन क्रैश में अमेरिका की रिपोर्ट जारी; 132 लोगों की गई थी जानदक्षिणी चीन में 2022 के विमान हादसे और 2025 में अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान 171 की दुर्घटना में चौंकाने वाली समानताएं सामने आई हैं।

Read more »

एअर इंडिया विमान हादसे की बरसी: 'यह मेरे करियर की सबसे दर्दनाक घटना थी', गुजरात के डीजीपी ने साझा किया अनुभव260 lives lost: Gujarat top cop recalls AI 171 crash as his 'most painful' memory - एअर इंडिया विमान हादसे की बरसी: 'यह मेरे करियर की सबसे दर्दनाक घटना थी', गुजरात के डीजीपी

Read more »

अहमदाबाद प्लेन हादसे का एक साल: प्लेन में बैठने से डरते हैं मरने वालों के परिवार; कुछ अब भी काउसिंलिंग करवा रहेAhmedabad Air India AI-171 Plane Crash 1 Year Remembrance; Gujarat DGP Officer Gyanendra Singh Malik On Rescue Efforts And Tragic Incident.

Read more »