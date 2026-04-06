एअर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने दिया इस्तीफा, कंपनी में नए नेतृत्व की तलाश

एअर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी नए नेतृत्व की तलाश कर रही है। इस निर्णय के पीछे कंपनी की वित्तीय चुनौतियां और पिछले साल हुआ विमान हादसा मुख्य कारण हैं।

एअर इंडिया में बड़ा बदलाव: सीईओ कैंपबेल विल्सन ने पद से दिया इस्तीफा , नए चेहरे की तलाश तेज\ एअर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( सीईओ ) कैंपबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब एअर इंडिया पिछले कुछ समय से लगातार वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले साल हुए विमान हादसे के बाद नियामक एजेंसियों की निगरानी बढ़ने से कंपनी की छवि और संचालन पर भी असर पड़ा है। विल्सन ने जुलाई 2022 में एयर इंडिया की कमान संभाली थी और कंपनी के पुनरुद्धार की दिशा में कई

महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जिसमें विस्तारा का एयर इंडिया में विलय भी शामिल है। हालांकि, उन्हें कंपनी को मुनाफे में लाने और बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कंपनी ने उन्हें नए सीईओ की नियुक्ति तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया है ताकि नेतृत्व परिवर्तन सुचारू रूप से हो सके। यह भी बताया जा रहा है कि उनका कार्यकाल अगले साल सितंबर तक था, लेकिन उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि वे अपना कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसी वजह से कंपनी जनवरी 2026 से ही नए सीईओ की तलाश कर रही थी, जिसे अब तेज कर दिया गया है। अगले हफ्ते इस पर अहम बैठक होने की संभावना है।\एअर इंडिया इस समय कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण एयरस्पेस पर प्रतिबंध लगे हैं, जिससे विमानों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। इससे ईंधन खर्च बढ़ गया है और ऑपरेशन महंगे हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, नए विमानों की आपूर्ति में देरी और बढ़ती लागत भी कंपनी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एअर इंडिया के एक बोइंग ड्रीमलाइनर (एआई 171) के हादसे ने भी कंपनी को बड़ा झटका दिया था, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कंपनी की छवि और संचालन दोनों पर गहरा असर पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि नए सीईओ के लिए कंपनी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन चलाने का अनुभव हो, फुल-सर्विस और लो-कॉस्ट दोनों तरह के मॉडल की समझ हो और जो मुश्किल हालात में कंपनी को संभाल सके। वित्त वर्ष 2026 में एअर इंडिया को करीब 20,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान होने का अनुमान है, जो अब तक का सबसे बड़ा घाटा हो सकता है।\इस साल नेतृत्व में बदलाव देखने वाली एयर इंडिया एकमात्र भारतीय एयरलाइन नहीं है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, जिसे पिछले साल दिसंबर में व्यापक व्यवधानों का सामना करना पड़ा था, ने 10 मार्च को अपने सीईओ पीटर एल्बर्स के अचानक इस्तीफे की घोषणा की और 30 मार्च को विलियम वाल्श को अपना नया प्रमुख नियुक्त किया। कैंपबेल विल्सन ने करीब 26 साल तक सिंगापुर एयरलाइंस में काम किया था, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाई थी। उनके कार्यकाल के दौरान एअर इंडिया में कई बड़े बदलाव किए गए, जिसमें विस्तारा का एअर इंडिया में विलय भी शामिल है। यह विलय बिना किसी बड़ी समस्या के सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने बेड़े को बढ़ाने की योजना पर भी काम किया और कई व्यस्त मार्गों पर बाजार में अग्रणी इंडिगो को भी पीछे छोड़ा। एअर इंडिया का नया सीईओ कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं क्योंकि कंपनी इस समय चुनौतियों का सामना कर रही है और इसे पुनरुद्धार की दिशा में ले जाने वाले एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है।\हम डेटा संग्रह टूल्स, जैसे कि कुकीज़ के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज़ नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज़ हटा सकते हैं और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डेटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं





Amar Ujala / 🏆 12. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

एअर इंडिया कैंपबेल विल्सन सीईओ इस्तीफा नेतृत्व विमान हादसा वित्तीय चुनौतियां

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें