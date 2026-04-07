एअर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज: हवाई यात्रा होगी महंगी, जानें क्या है नया किराया

एअर इंडिया ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज में वृद्धि की है। यह वृद्धि एटीएफ की बढ़ती कीमतों के कारण हुई है। जानें इस फैसले का यात्रियों और हवाई यात्रा पर क्या असर पड़ेगा।

एअर इंडिया ने एटीएफ (एयर टरबाइन फ्यूल) की बढ़ती कीमतों के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। यह फैसला यात्रियों की जेब पर सीधा असर डालेगा, जिससे हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन, एअर इंडिया ने बढ़ती ईंधन लागत के दबाव को कम करने के लिए यह कदम उठाया है। आइए, इस खबर के मुख्य बिंदुओं और इसके प्रभाव को विस्तार से समझते हैं।\ एअर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए फ्यूल सरचार्ज 299 रुपये से 899 रुपये तक और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 24

डॉलर से 280 डॉलर तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह नया सरचार्ज 8 अप्रैल से लागू हो गया है। यह बढ़ोतरी एअर इंडिया की किफायती उड़ान सेवा देने वाली सहायक कंपनी, एअर इंडिया एक्सप्रेस पर भी लागू होगी। सरकार ने हाल ही में घरेलू एटीएफ कीमतों पर अधिकतम 25% की सीमा (कैप) लगाई थी, जिसके बाद एअर इंडिया ने दूरी-आधारित ग्रिड प्रणाली लागू की है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फ्यूल सरचार्ज में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं क्योंकि वहां कीमतों पर कोई राहत नहीं है। वर्तमान में, बांग्लादेश, जापान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देशों को इस तत्काल वृद्धि से बाहर रखा गया है। इन मार्गों पर सरचार्ज बढ़ाने का निर्णय नियामक मंजूरियों के बाद लिया जाएगा। एयरलाइन का कहना है कि यह कदम जेट ईंधन की बढ़ती वैश्विक कीमतों के कारण उठाया गया है, जिससे एयरलाइंस पर लागत का भारी दबाव पड़ रहा है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार, 27 मार्च को समाप्त सप्ताह में वैश्विक औसत जेट ईंधन की कीमत 195.19 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जबकि फरवरी के अंत में यह 99.40 डॉलर प्रति बैरल थी, जो लगभग 100% का भारी उछाल है। किसी भी एयरलाइन के संचालन में एटीएफ की लागत कुल लागत का लगभग 40-45% होती है।\एअर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर लगाया गया सरचार्ज जेट ईंधन की कीमतों में हुई वृद्धि की पूरी भरपाई नहीं करता है, और कंपनी अभी भी बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही है। देश की एक अन्य प्रमुख घरेलू एयरलाइन, इंडिगो ने भी पहले ही अपने फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रिफाइनिंग मार्जिन में भारी उछाल ने वैश्विक स्तर पर एयरलाइंस के लिए हाल के वर्षों का सबसे चुनौतीपूर्ण माहौल पैदा कर दिया है। फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का निर्णय एयरलाइंस के लिए आर्थिक मजबूरी बन गया है ताकि वे लागत को संतुलित कर सकें। जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें स्थिर नहीं होतीं, तब तक एविएशन सेक्टर पर दबाव और हवाई सफर महंगा बना रह सकता है। एयरलाइंस का कहना है कि यह एक अस्थायी उपाय है और वे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ईंधन की कीमतों में कमी आएगी, जिससे सरचार्ज को कम किया जा सके। यात्री इस वृद्धि के कारण अपनी यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं या टिकट बुक करने से पहले कीमतों की जांच कर सकते हैं। हवाई यात्रा की बढ़ती लागत के कारण, यात्रियों के लिए सस्ती उड़ानें ढूंढना और यात्रा विकल्पों की तलाश करना महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार और एयरलाइंस दोनों को ही इस स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।\इस कदम से यात्रियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए, सरकार को ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने और एयरलाइंस को सहायता प्रदान करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। एयरलाइंस को भी लागत कम करने और यात्रियों को बेहतर विकल्प प्रदान करने के लिए संचालन में दक्षता लाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रियों को उचित मूल्य पर यात्रा करने का अवसर मिले, दोनों पक्षों को मिलकर काम करना होगा। एयरलाइंस इस स्थिति का सामना करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर विचार कर रही हैं, जिनमें ईंधन-कुशल विमानों का उपयोग, रूट प्लानिंग में सुधार, और अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के तरीके शामिल हैं। ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए, एयरलाइंस को अपनी ग्राहक सेवा में भी सुधार करने की आवश्यकता है। भविष्य में, एयरलाइंस को ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए अधिक लचीला बनने की आवश्यकता है। उन्हें जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए और ईंधन की कीमतों के खिलाफ हेजिंग रणनीतियों को अपनाना चाहिए। इससे उन्हें ईंधन की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने और यात्रियों के लिए अधिक स्थिर किराए की पेशकश करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, एअर इंडिया द्वारा फ्यूल सरचार्ज में वृद्धि हवाई यात्रा की बढ़ती लागत का एक स्पष्ट संकेत है। यह न केवल यात्रियों के लिए बल्कि एयरलाइंस के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार, एयरलाइंस और यात्रियों को मिलकर काम करना होगा





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