एआई दवाओं की खोज में क्रांति लाएगा, इंडिया फार्मा 2026 में विशेषज्ञों की राय

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) दवाओं की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सटीक उपयोग वाली दवाएं विकसित करने और नवाचार-आधारित स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद मिलेगी। इंडिया फार्मा 2026 में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और विशेषज्ञों ने इस पर चर्चा की।

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) दवाओं की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सटीक उपयोग वाली दवाएं विकसित करने और नवाचार-आधारित स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद मिलेगी। फार्मास्युटिकल क्षेत्र के नेताओं ने मौजूदा प्रक्रियाओं के सिर्फ डिजिटलीकरण पर जोर देने के बजाय, उन्हें नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एआई के व्यापक उपयोग के लिए मजबूत डेटा और प्रौद्योगिकी आधार की बढ़ती आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

नौवें इंडिया फार्मा 2026 के पहले दिन, चार महत्वपूर्ण पूर्ण सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, नियामक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भारत के फार्मास्युटिकल और लाइफ साइंस इकोसिस्टम के भविष्य को आकार देने के लिए एक मंच पर एकत्रित हुए। उद्घाटन सत्र में, नीतिगत लक्ष्यों और जमीनी स्तर पर उनके कार्यान्वयन के बीच की दूरी को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया। औषधि विभाग के सचिव मनोज जोशी ने अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) के लिए उद्योग-आधारित मॉडल, सरकारी प्रयोगशाला नेटवर्क को मजबूत करने के महत्व और नियामक मॉडल को यूरोपीय प्रणालियों के अनुरूप बनाने पर बल दिया।

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव राजीव बहल ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में अनुसंधान निधि में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन देश को भारत-आधारित आरएंडडी मॉडल की आवश्यकता है, जिसमें नवाचारों पर बाजार का विश्वास हो और उद्योग और शिक्षा जगत के बीच विश्वास का माहौल बने। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, उद्योग जगत के नेताओं ने आरएंडडी आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए उद्यम पूंजी की भागीदारी और सह-वित्तपोषण तंत्रों को बढ़ाने, उद्योग-शिक्षा जगत के मजबूत एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया, और प्रारंभिक खोजों को वैश्विक समाधानों में बदलने के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला।

दूसरे सत्र में, एक अनुमानित, कुशल, और वैश्विक स्तर पर संरेखित नियामक ढांचा स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत के औषधि महानियंत्रक डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने जवाबदेह नियामक प्रणालियों को आकार देने में हितधारकों के परामर्श के महत्व पर जोर दिया। तीसरे पूर्ण सत्र में, फार्मास्युटिकल मूल्य श्रृंखला में एआई की परिवर्तनकारी क्षमता पर चर्चा की गई। चौथे सत्र में, वैश्विक अनुबंध अनुसंधान, विकास और विनिर्माण संगठन (सीआरडीएमओ) परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला गया। पैनल ने बताया कि भारत का सीआरडीएमओ उद्योग, जो वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर का है, 10-12 प्रतिशत की मजबूत दर से बढ़ रहा है, जो वैश्विक आउटसोर्सिंग की मजबूत मांग को दर्शाता है।

इस सम्मेलन में एआई की क्षमता पर विशेष रूप से जोर दिया गया, जिससे दवा खोज की प्रक्रिया में क्रांति आने की उम्मीद है। एआई न केवल दवाओं की खोज को तेज करेगा बल्कि उन्हें अधिक सटीक भी बनाएगा। यह नवाचार के नेतृत्व वाले हेल्थकेयर इकोसिस्टम के निर्माण में भी सहायक होगा। विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एआई का व्यापक रूप से उपयोग करने के लिए मजबूत डेटा और प्रौद्योगिकी का होना आवश्यक है।

इस सम्मेलन में अनुसंधान और विकास पर भी जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने सरकार और उद्योग के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया ताकि भारत में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने शिक्षा जगत और उद्योग के बीच गहरे संबंध बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। नियामक ढांचों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। नियामक ढांचे को सरल बनाने से दवा कंपनियों के लिए दवाओं का विकास और उनका बाजार में प्रवेश करना आसान हो जाएगा।

सीआरडीएमओ उद्योग में भारत की बढ़ती भूमिका भी इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण विषय था। सीआरडीएमओ उद्योग दवा कंपनियों को अनुसंधान, विकास और विनिर्माण सेवाएं प्रदान करता है। भारत सीआरडीएमओ सेवाओं के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनता जा रहा है, क्योंकि इसकी लागत कम है और कुशल कार्यबल उपलब्ध है।

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