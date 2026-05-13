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एआई तकनीक का दुरुपयोग: अंबिकापुर में पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित करने का मामला

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एआई तकनीक का दुरुपयोग: अंबिकापुर में पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित करने का मामला
Artificial Intelligence (AI)Social MediaOffensive Video
📆13-05-2026 14:56:00
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एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित करने का मामला अंबिकापुर में सामने आया है। पीडि़ता की शिकायत पर कोटवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। पति-पत्नी का इन दिनों तलाक संबंधी मामला कोर्ट में चल रहा है। महिला ने इंस्टाग्राम से पता लगाया कि वीडियो उसके पति की इंस्टाग्राम आईडी से अपलोड किया गया है। पति ने मानसिक रूप से प्रताडि़त करने, सामाजिक रूप से बदनाम करने और प्रतिष्ठा धूमिल करने के उद्देश्य से यह कृत्य किया है।

आधुनिक तकनीक एआई का दुरुपयोग करके एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित करने का मामला अंबिकापुर में सामने आया है। पीडि़ता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पति के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। पति-पत्नी का इन दिनों तलाक संबंधी मामला कोर्ट में चल रहा है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका विवाह वर्ष 2013 में हुआ था। पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और करीब 2 महीने से तलाक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पीडि़ता ने आरोप लगाया है कि 10 मई की सुबह जब उसने इंस्टाग्राम खोला तो उसमें उसकी तस्वीरों के साथ एआई तकनीक के माध्यम से बनाए गए अश्लील वीडियो पोस्ट किए गए थे। पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट और तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। बता दें कि एआई तकनीक का उपयोग इन दिनों काफी बढ़ गया है। इसके फायदे होने के साथ ही कई लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। किसी से विवाद के बाद उसका अश्लील फोटो-वीडियो इस तकनीक से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है.

आधुनिक तकनीक एआई का दुरुपयोग करके एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित करने का मामला अंबिकापुर में सामने आया है। पीडि़ता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पति के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। पति-पत्नी का इन दिनों तलाक संबंधी मामला कोर्ट में चल रहा है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका विवाह वर्ष 2013 में हुआ था। पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और करीब 2 महीने से तलाक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पीडि़ता ने आरोप लगाया है कि 10 मई की सुबह जब उसने इंस्टाग्राम खोला तो उसमें उसकी तस्वीरों के साथ एआई तकनीक के माध्यम से बनाए गए अश्लील वीडियो पोस्ट किए गए थे। पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट और तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। बता दें कि एआई तकनीक का उपयोग इन दिनों काफी बढ़ गया है। इसके फायदे होने के साथ ही कई लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। किसी से विवाद के बाद उसका अश्लील फोटो-वीडियो इस तकनीक से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है

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