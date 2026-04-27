एआई के सुर: जब मशीनें गाने लगीं अल्का-उदित!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बने गानों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये गाने पुराने हिट गानों को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहे हैं। लेकिन, क्या ये असली और नकली के बीच की रेखा को धुंधला नहीं कर रहे हैं?

पिछले महीने उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस से यात्रा कर रहा था। बसों में यात्रियों को देखकर महसूस हुआ कि आज भी लोग अल्का याज्ञनिक और उदित नारायण के गीतों को कितना पसंद करते हैं, खासकर 90 के दशक के गाने। बस में बज रहे गीतों के बीच एक ऐसा गाना बजा जो पहले कभी नहीं सुना गया था। आवाज भी कुछ अलग थी। हालांकि, बस में लगे स्पीकर की खराब गुणवत्ता के कारण यह पहचानना मुश्किल था कि यह गीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( एआई ) द्वारा बनाया गया है या असली गायक ने गाया है। घर पहुंचकर, गाने के बोलों के आधार पर खोजबीन करने पर, यह गाना Spotify पर मिल गया। यह एक एआई गीत था, जो लोगों के लिए नए जमाने के ‘अल्का-उदित’ गाने के रूप में उभरा है। ऐसे गीतों की एक लंबी सूची है। तकनीक के दम पर एआई से बने गानों ने असली और नकली के बीच का अंतर धुंधला कर दिया है। एआई गीतों पर आधारित YouTube चैनल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। YouTube पर ऐसे कई चैनल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे एआई की मदद से बनाए गए गीतों को अपलोड करके व्यूज कमा रहे हैं। उदाहरण के लिए, 'Apni duniya world' नाम का एक YouTube चैनल, जो दिसंबर में शुरू हुआ था, अब तक 26 हजार सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया है। इस चैनल पर शानदार थंबनेल लगाकर, एआई की मदद से पुराने गीतों को नया बनाकर अपलोड किया जाता है। चैनल के कुछ वीडियो ने 22 लाख व्यूज तक बटोरे हैं। हमने Google Gemini से चैनल की समीक्षा कराई, और उसने भी यही कहा कि चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो एआई की मदद से तैयार किए गए हो सकते हैं। ChatGPT ने भी चैनल का विश्लेषण करके यही संकेत दिए। एआई गीत असली और नकली के बीच का अंतर मिटा रहे हैं। इंटरनेट पर ऐसे कमेंट्स की भरमार है जिनमें लोग किसी गीत में गायक का नाम पूछते हैं, उन्हें यह पता नहीं होता कि म्यूजिक से लेकर आवाज तक सब कुछ तकनीक का कमाल है। पिछले साल आई फिल्म ‘सैयारा’ के गीत लोकप्रिय हुए, तो लोगों ने उन्हें अपने पसंदीदा सिंगर की आवाज में एआई से तैयार करवाया। इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो अपलोड हैं, जिसमें गाना तो फिल्म सैयारा का है, लेकिन आवाज पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम की है। कॉपीराइट से बचने के लिए, क्रिएटर एआई गीतों की धुन और कुछ बोलों में बदलाव कर देते हैं। कई बार तकनीक भी किसी शब्द को सही से नहीं बोल पाती। उदाहरण के लिए, एआई से बनाए गए गाने ‘हाल क्या है दिलों का ना पूछे सनम…’ में, क्रिएटर ने बोल बदल दिए। उसने ‘मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं’ के बजाय ‘मैं भक्त नहीं था मगर क्या करूं’ जोड़ दिया। यह गाना भी आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। एआई गीत बनाने के लिए क्रिएटर तकनीक का सटीक उपयोग कर रहे हैं। मौजूदा एआई टूल्स इतने अधिक एडवांस हो गए हैं कि किसी भी सिंगर से मिलती-जुलती आवाज तैयार कर देते हैं। इन टूल्स का उपयोग करके सिर्फ पुराने गानों को ही नया नहीं बनाया जा रहा, कई भक्ति गीत भी तैयार हो रहे हैं। भगवान राम और हरि से जुड़े एआई गीत इंटरनेट पर हाल के दिनों में खासे लोकप्रिय हुए हैं, जिन्हें लोग अपने स्टेटस में भी लगाते हुए देखे जा रहे हैं। एआई गीतों का इतना अधिक वास्तविक हो जाना चिंताजनक नहीं लगता, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि क्या इन्हें लेबल नहीं किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को यह पता चल पाए कि किसे इंसान ने गाया है और किसे मशीन ने। यह पारदर्शिता जरूरी है ताकि श्रोता जान सकें कि वे क्या सुन रहे हैं। एआई तकनीक का उपयोग संगीत निर्माण में एक नया आयाम जोड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही नैतिक और कानूनी सवाल भी उठ रहे हैं जिनका समाधान ढूंढना आवश्यक है.

पिछले महीने उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस से यात्रा कर रहा था। बसों में यात्रियों को देखकर महसूस हुआ कि आज भी लोग अल्का याज्ञनिक और उदित नारायण के गीतों को कितना पसंद करते हैं, खासकर 90 के दशक के गाने। बस में बज रहे गीतों के बीच एक ऐसा गाना बजा जो पहले कभी नहीं सुना गया था। आवाज भी कुछ अलग थी। हालांकि, बस में लगे स्पीकर की खराब गुणवत्ता के कारण यह पहचानना मुश्किल था कि यह गीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा बनाया गया है या असली गायक ने गाया है। घर पहुंचकर, गाने के बोलों के आधार पर खोजबीन करने पर, यह गाना Spotify पर मिल गया। यह एक एआई गीत था, जो लोगों के लिए नए जमाने के ‘अल्का-उदित’ गाने के रूप में उभरा है। ऐसे गीतों की एक लंबी सूची है। तकनीक के दम पर एआई से बने गानों ने असली और नकली के बीच का अंतर धुंधला कर दिया है। एआई गीतों पर आधारित YouTube चैनल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। YouTube पर ऐसे कई चैनल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे एआई की मदद से बनाए गए गीतों को अपलोड करके व्यूज कमा रहे हैं। उदाहरण के लिए, 'Apni duniya world' नाम का एक YouTube चैनल, जो दिसंबर में शुरू हुआ था, अब तक 26 हजार सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया है। इस चैनल पर शानदार थंबनेल लगाकर, एआई की मदद से पुराने गीतों को नया बनाकर अपलोड किया जाता है। चैनल के कुछ वीडियो ने 22 लाख व्यूज तक बटोरे हैं। हमने Google Gemini से चैनल की समीक्षा कराई, और उसने भी यही कहा कि चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो एआई की मदद से तैयार किए गए हो सकते हैं। ChatGPT ने भी चैनल का विश्लेषण करके यही संकेत दिए। एआई गीत असली और नकली के बीच का अंतर मिटा रहे हैं। इंटरनेट पर ऐसे कमेंट्स की भरमार है जिनमें लोग किसी गीत में गायक का नाम पूछते हैं, उन्हें यह पता नहीं होता कि म्यूजिक से लेकर आवाज तक सब कुछ तकनीक का कमाल है। पिछले साल आई फिल्म ‘सैयारा’ के गीत लोकप्रिय हुए, तो लोगों ने उन्हें अपने पसंदीदा सिंगर की आवाज में एआई से तैयार करवाया। इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो अपलोड हैं, जिसमें गाना तो फिल्म सैयारा का है, लेकिन आवाज पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम की है। कॉपीराइट से बचने के लिए, क्रिएटर एआई गीतों की धुन और कुछ बोलों में बदलाव कर देते हैं। कई बार तकनीक भी किसी शब्द को सही से नहीं बोल पाती। उदाहरण के लिए, एआई से बनाए गए गाने ‘हाल क्या है दिलों का ना पूछे सनम…’ में, क्रिएटर ने बोल बदल दिए। उसने ‘मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं’ के बजाय ‘मैं भक्त नहीं था मगर क्या करूं’ जोड़ दिया। यह गाना भी आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा। एआई गीत बनाने के लिए क्रिएटर तकनीक का सटीक उपयोग कर रहे हैं। मौजूदा एआई टूल्स इतने अधिक एडवांस हो गए हैं कि किसी भी सिंगर से मिलती-जुलती आवाज तैयार कर देते हैं। इन टूल्स का उपयोग करके सिर्फ पुराने गानों को ही नया नहीं बनाया जा रहा, कई भक्ति गीत भी तैयार हो रहे हैं। भगवान राम और हरि से जुड़े एआई गीत इंटरनेट पर हाल के दिनों में खासे लोकप्रिय हुए हैं, जिन्हें लोग अपने स्टेटस में भी लगाते हुए देखे जा रहे हैं। एआई गीतों का इतना अधिक वास्तविक हो जाना चिंताजनक नहीं लगता, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि क्या इन्हें लेबल नहीं किया जाना चाहिए, जिससे लोगों को यह पता चल पाए कि किसे इंसान ने गाया है और किसे मशीन ने। यह पारदर्शिता जरूरी है ताकि श्रोता जान सकें कि वे क्या सुन रहे हैं। एआई तकनीक का उपयोग संगीत निर्माण में एक नया आयाम जोड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही नैतिक और कानूनी सवाल भी उठ रहे हैं जिनका समाधान ढूंढना आवश्यक है





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