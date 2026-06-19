एआई का खौफ या बाजार की सुस्ती? एक्सेंचर के शेयरों में 20% की भारी गिरावट के पीछे की पूरी कहानी

एआई के डर और बाजार की सुस्ती में आईटी सेक्टर के बड़े खिलाड़ी एक्सेंचर के शेयरों में आए 20% तक की भारी गिरावट ने निवेशकों में चिंता मचा दी है। जानिए कंपनी के वित्तीय आंकड़े क्या दिखा रहे हैं, सीईओ जूली स्वीट क्या कह रही हैं और एआई कितना खतरनाक है?

एआई के डर की बात अक्सर बाजार में गर्जन होते हैं, लेकिन हमें शायद यह समझने की आवश्यकता है कि क्या यह सच में किसी ऐतिहासिक घटना के सिक्के में मिला हुआ है या फिर बाजार की सुस्ती का ही एक संकेत है?

आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी एक्सेंचर के शेयरों में आए 20% तक की भारी गिराट ने पूरे व-sector को हिला कर रख दिया है। यह गिरावट केवल एक कंपनी की सीमा से परे है और निवेशकों में गहरा चिंता का माहौल बना रही है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) वास्तव में आईटी और कंसल्टिंग कंपनियों के व्यापार मॉडल को बदलने वाला एक बड़ा खतरा बन रहा है?

एक तरफ नए सौदों (न्यू बुकिंग्स) के आंकड़ों में गिरावट देखकर निवेशक चिंतित हैं, वहीं कंपनी की सीईओ जूली स्वीट इस पुस्टक को नजदीकी से देखने का आह्वान कर रही हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि एक्सेंचर के किन आंकड़ों ने बाजार में बिकवाली का माहौल बनाया और इसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

एक्सेंचर का शेयर बाजार में साल 2017 के बाद से अपने सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है। पिछले एक साल में लगभग 50% की लगातार गिरावट देखी गई, और हाल के तिमाही आंकड़ों के बाद यह स्टॉक 18-20% और गिर गया। यह गिरावट कंपनी की बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैपीटलिजेशन) पर सापेक्ष रूप से बहुत बड़ा असर पैदा कर रही है। कोविड-19 महामारी के बाद आईटी और कंसल्टिंग कंपनियों के बारे में बड़ी उम्मीदें जुड़ी थीं, और एक्सेंचर का बाजार पूंजीकरण 200 अरब डॉलर से ऊपर चला गया था। लेकिन लगातार बिकवाली और निवेशकों के भरोसे में कमी के कारण यह बाजार पूंजीकरण अब 80 अरब डॉलर से भी कम हो गया है। निवेशकों का मानना है कि एआई तेजी से आईटी सेक्टर में बढ़ रहा है और इसके कारण कंपनियों की कमाई और मुनाफे को नुकसान पहुंच सकता है। अब देखिए केवल एक्सेंचर के वित्तीय आंकड़ों पर। कंपनी ने तीसरी तिमाही में 18.7 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल के मुकाबले 1 अरब डॉलर ज्यादा है। प्रति शेयर आय (EPS) 9% बढ़कर 3.80 डॉलर हो गई और ऑपरेटिंग मार्जिन 17% तक फैल गया। तो फिर गिरावट का कारニア क्या है?

असली मुद्दा कंपनी के 'नए सौदों' यानी 'न्यू बुकिंग्स' में घटावट है। इस तिमाही में नई बुकिंग्स 2-3% कम 19 अरब डॉलर के आसपास आईं। यह आंकड़ा निवेशकों को चिंतित करता है कि कंपनी के भविष्य में ग्रोथ स्लो हो रही है। सीईओ जूली स्वीट इसे हल्के में ले रही हैं और कह रही हैं कि बाजार पूरी तस्वीर को गलत समझ रहा है। उनका कहना है कि नए सौदों में ऐसा कोई बड़ा गिरावट नहीं है और एआई की मांग बढ़ने से आईटी सेक्टर को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन निवेशक ऐसा नहीं मान रहे। बाजार में एआई के जोरदार आगमन कई कंसल्टिंग और आईटी कंपनियों के व्यापार मॉडल को चुनौती दे रहा है। यदि एआई टूल्स कंपनियों को अपने आंतरिक आईटी कार्य और कंसल्टिंग सेवाओं में सेवा करने के लिए उपयोग करने लगें, तो यह कंसल्टिंग कंपनियों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। एक्सेंचर की कमाई अधिकांश रूप से क्लाउड और सॉफ्टवेयर सेवाओं पर निर्भर करती है, और एआई इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। पूरे वैश्विक आईटी सेक्टर में भी ऐसी ही चिंताएं देखने को मिल रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और अमेजन जैसे बड़े खिलाड़ी एआई में खर्च बढ़ा रहे हैं, और यह बाजार में कुछ अस्थिरता पैदा कर रहा है। एक्सेंचर के शेयरों में ऐतिहासिक गिरावट केवल एक कंपनी की गतिशीलता नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक बाजार में एआई-संबंधी जोखिमों के प्रति निवेशकों की चिंताओं का चमत्कारिक प्रतिबिंब है। बाजार को लगता है कि एआई के कारण कुछ पारंपरिक आईटी और कंसल्टिंग सेवाओं की मांग धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। जबकि कंपनी के पास मजबूत पूंजीकरण और ग्लोबल क्लाइंट बेस है, लेकिन निवेशक अभी भी भविष्य के बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं। एक्सेंचर की स्थिति बाजार में बहुत अधिक सार्वजनिक है और इसके शेयरों में ऐतिहासिक स्तरों पर गिरावट देखकर निवेशक भयभीत हैं। सीईओ जूली स्वीट बाजार को शांत करने वाले बयानों के जरिए कह रही हैं कि एआई ओहदा देने वाला बनाए रखेगा और नए सौदों में कमी सिर्फ एक अस्थायी घटना है। लेकिन बाजार टांग नहीं खा रहा। इस समय एआई के जोखिमों और बाजार की सusstी के बीच संघर्ष जारी है, और एक्सेंचर के शेयर बाजार की परीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत बन रहे हैं। यदि बाजार माने कि एआई वास्तव में काफी बड़ा खतरा है, तो आईटी सेक्टर की अन्य कंपनियों के शेयर भी गिर सकते हैं। इसलिए इस संकट को समझना और उस पर नजर रखना आने वाले समय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है





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