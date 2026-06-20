एएपी ने तरुण चुग के घर के सामने मुख्यमंत्री भगवंत मान को बदनाम करने वाली झूठी वीडियो को रोकने का किया विरोध

पंजाब में एएपी द्वारा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के निवास के सामने मुख्यमंत्री भगवंत मान के विरुद्ध वायरल झूठी वीडियो के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई पार्टी नेताओं ने भाग लिया और पुलिस ने प्रदर्शन को सुरक्षित दूरी से रोका।

पंजाब में आम आदमी पार्टी (एएपी) ने राष्ट्रीय निर्वाचन महासचिव तरुण चुग के निवास के सामने एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, ताकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के विरुद्ध वायरल हुई झूठी वीडियो को नकारा जा सके। यह वीडियो सामाजिक मीडिया पर तेज़ी से फैल रही थी, जिसमें एक व्यक्ति को सिख गुरुओं की तस्वीरों पर शराब छिड़कते हुए दिखाया गया था, और उसे मुख्यमंत्री मान के रूप में पहचाना जा रहा था। एएपी के कई नेता और कार्यकर्ता इस आरोप को असत्य ठहराते हुए, इसे मान की ओर से बदनामी की साजिश बतलाते रहे। उन्होंने कहा कि इस तरह की भ्रांतिपूर्ण सामग्री का उद्देश्य मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना और एएपी को राजनीतिक लाभ प्रदान करना है। इस मंच पर कई उच्च पदस्थ एएपी नेता भी उपस्थित थे, जिनमें कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, विधायकों कुलदीप सिंह धालीवाल, डॉ.

अजय गुप्ता, डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर, विधायक जीवनजोत कौर, डॉ.

जसबीर सिंह संधू, मेयर जतिंदर सिंह भाटिया, लोकसभा इंचार्ज जरनैल ढोट, जिला शहरी प्रमुख सरबजोत सिंह धंजन, पूर्व प्रमुख प्रभजीत बराड़ और अन्य प्रमुख पार्टी सदस्य शामिल थे। उन्होंने पुलिस के साथ संवाद स्थापित कर प्रदर्शन को 300 मीटर की दूरी से रोक दिया, जिससे कारवां एक घंटे तक शांतिपूर्ण रूप से जारी रहा। इस घटना के बाद लुधियाना के पार्क प्लाज़ा होटल के निकट भी एएपी के सदस्य द्वारा अकाली दल के खिलाफ एक और छोटे स्तर का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अतिरेकी तख़्त ने भी इस विवादित वीडियो को लेकर सार्वजनिक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने वीडियो में दिखाए गये शख़्स को 'गुरुद्रोही' तथा 'पंथ विरोधी' घोषित किया। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएँ पंजाब के धार्मिक और राजनैतिक परिदृश्य को और अधिक जटिल बना रही हैं, क्योंकि धर्म और राजनीति के इस मिश्रण को लेकर कई सामाजिक समूहों में गहरी असहमति उत्पन्न हो रही है। भारी मीडिया कवरेज के बाद, शियाद भी इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बोले, कहते हुए कि यदि मुख्यमंत्री मान इस पर योग्य कार्रवाई नहीं करते हैं तो इसको 'धर्म युद्ध' में बदलने की संभावना है। उन्होंने एएपी पक्ष में एक पाँच सदस्यीय कमेटी गठित करने का प्रस्ताव भी रखा ताकि इस मामले की पूरी जांच हो सके और दोषियों को सजा दिलाई जा सके। इस बीच, भाजपा ने भी इस घटना को लेकर एएपी के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि यह एक रणनीतिक चाल है जिसे विपक्षी दलें अपने राजनीतिक लाभ के लिए चला रहे हैं। कुल मिलाकर, यह विवादित वीडियो, राजनीतिक प्रदर्शन और धार्मिक असंतोष का संगम पंजाब की राजनीति में एक नई खलबली मचा रहा है, और आगे इस पर किस प्रकार की न्यायिक एवं राजनैतिक कार्रवाई होगी, यह अभी देखना बाकी है





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